الأولمبية بين القانون الغائب وقرارات المحكمة الاتحادية

الرئيس مطالب بوضع الملف على طاولة الدولية لإنقاذ رياضة الإنجاز

باسل عبد المهدي

مثلما كررنا وحذّرنا مراراً بأن النهج المتّبع في إدارة شؤون العمل الأولمبي العراقي وقرارته سيفضي برياضة العراق ومستقبلها الى مصير داكن الظلمة لا تبان له أية نهاية مشرقة في طريقها نحو الاستقرار والتطوّر.

من المخجل جداً أن يتكرّر المشهد الذي يظهر فيه المدير التنفيذي، المجمّدة أو المختلف على صلاحياته، أن يعود للظهور الفضائي عبر تصريحات فيها تبريرات لكل ما سببه ( وعصبته ) لرياضة العراق وأولمبيتها من تخلّف وانحطاط والاستمرار بصب اللائمة على الآخرين ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حذلقة مصنعة ومداخلات رأي متفقة تصدر عن اعضاء معلومين في ( لمّة الطرب والعربدة ) حول موضوعة مهمة كتشريع قوانين العمل الرياضي، ومنها قانون الأولمبية الذي مرّت قراءته الأولى أمام البرلمان قبل أيام.

صراعات وصلاحيات

يكفي الإشارة الى المتداول وما يؤلم المراقبين والشارع الرياضي حول ما دار ويدور اليوم من صراعات وصلاحيات مواقع بين اعضاء التنفيذي في أولمبية العراق لتؤكد بأن هذا التشكيل بشخوصه ومواقفه المهتزّة غير قادر وغير مؤهل ولا يمكن أن يخرج اللجنة ومهماتها الي الغايات التي وجدت من أجلها مهما ارتفعت حدّة الصراخ والتلويح والتبجّح بخطاب وطني مزيّف قصده الإثارة والتلاعب بعواطف الجمهور لاغير.

وللحقيقة نؤكد بأنه مهما كان مستوى مشروع القانون المقدم أمام البرلمان في صياغاته فإنه في كل الأحوال أنفع كثيراً في خدمة مهمات الأولمبية التي استمرّت العمل اليوم للعام الخامس عشر على التوالي بلا أي قانون ساري المفعول أو حتى معدومه. لجنة تحرص على أن تستلم بانتظام تخصيصاتها المالية سنوياً من خزانة الدولة، لكنها تفشل في تحضير وتقديم مشروع قانون ملائم ومتلائم مع اوضاع البلد ورياضته باتفاق منسجم مع مبادئ الميثاق وليس مقترحات قوانين مصمّمة ومعروضة كأنها مشاريع انتخابية مفصّلة على مقاسات كاتبيها. إن تعديلات بسيطة في بعض من التفصيلات وفِي محتوى بعض المواد الواردة في مشروع القانون الذي قرأ وفِي طريقة صياغاتها وإعادة هيكلتها وتنظيمها يمكن قبل القراءة الثانية له أن تهيأ تشريعاً مكتملاً ملائماً ومنسجماً مع توجهات الأولمبية الدولية الى حدود معقولة ومقبولة لتجاوز حالة الاستثناء المستمرّة لسنوات والتي أشعلها أخيراً قرار المحكمة الاتحادية الصريح والمباشر والمخالف في مضمونه وسريانه وتأثيراته لرغبات ونزوعات رافعي الدعوى اليها، أي المحكمة.

عِبر قراءة مستفيضة في اللائحة القانونية التي قدّمها محامي الأولمبية أمام المحكمة أعلاه وفي طريقة تبرير تحرير أولمبيته من قرار بريمر ( سيئ الصيت ) تفصح مديات التلاعب المقصود في الخيارات والتبريرات والصياغات البعيدة عن أي تفهم قانوني وعملي لمجريات الحل المطلوب التي لا طريق ثاني لها إلا بأكمال تشريع قوانين عمل حديثة وملائمة لرياضة وأولمبية هذا البلد. قوانين عطلت تحضيراتها عمداً ولسنين طوال، برغم تأكيدات وتهديدات الأولمبية الدولية، عطلته المصالح التي سلّطت العديد من مرتزقة الرياضة على القرارات وجهل لا بل انتهازية مفرطة أو مقصودة في طريقة كتابتها واساليب تمريرها نحو التشريع.

عقوبات دولية

التهديد بتعرّض رياضتنا الى عقوبات دولية اسلوب يفترض عدم الاستمرار على الاتجار به. العقوبات ، إن حصلت، ستقع بالدرجة الأولى على مصالح المنتفعين والمرتزقة المعتاشين على حساب رياضة البلد واولمبيته وهي ، اي العقوبات ، ومهما طالت ستنتهي باتفاق رسمي كالمعتاد وستكون بكل الأحوال أقل ضرراً من أضرار استمرار هذا النهج الأمي في الاسلوب المتبع في قرصنة الرياضة وقراراتها ومؤسساتها. ثم لماذا التخويف والتهديد بالعقوبات ؟ أليس أنتم من أقدمتم قبل أسابيع على فرض هذه العقوبات على الرياضة وحركتها واعلنتم رسميا تجميد نشاطاتها وعمل اتحاداتها كافة دون وازع من تفكير غير النظر الى ما تتعرّض له مصالحكم وامتيازاتكم من تهديد بعد القرار القضائي المعلن الذي أوقف الصرف المالي المباشر الى غير الاتحادات الرياضية حينها؟كما نشرنا وأعلننا مراراً، بأن الحل الأمثل لتجاوز الأزمة ومسبباتها تقع في يد وضمن مسؤولية الأولمبية الدولية، أكرر (اللجنة الأولمبية الدولية ) وليس عبر أو اجتهادات موظف في المجلس الأولمبي الآسيوي الذي أمسى بتخريجاته، ومع كل الأسف، جزاءً متمّماً من المشكلة بأكملها وليس طرفاً معاوناً في حلّها. وللحقيقة هذه تفاصيل لا نجد لزوماً لخوضها حالياً.

علي الأخ رعد حمودي أن يتجاوز كل الاعتبارات وان ينظر بكل جدية الى هذا الوضع الخطر الذي يحيق بالأولمبية وأن يضع بين عينيه مستقبل الرياضة في بلده فقط ، حفاظاً عليها وعلى مستقبلها وحصانة لتاريخه وسمعته الرياضية. عليه أن يتحرر من تأثيرات بعض من محيطيه ( الجهلة والمزورين) وحمل الملف شخصياً الي اللجنة الأولمبية الدولية للخروج من الموقف القانوني الصعب الذي وضعه فيه قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي لا يمكن أن تعلو عليه أية سلطة أو ميثاق دولي على وجه الكرة الأرضية. معلوم بأن لجنتنا الأولمبية تقف اليوم على ارضية مرتبكة لا يساندها أي تشريع وطني برغم استمرار تمسكها بأنها منتخبة، ولكن وفق لوائح طرزت على مقاسات معديها ودرجة لمعان نجوميتهم!

مشهد تمثيلي

نختتم حوارنا هذا في مواجهة المشهد التمثيلي المسرحي الأخير الذي ابدع فيه صاحبه في اُسلوب الاستجداء من الكتل السياسية وقادتها محذّراً ومنذراً لزوم ابتعادها عن معاداة اولمبيته وضرورة تمسكها بالقانون. نسأل صاحب المشهد، عن أي قانون تبحث وقرار المحكمة الاتحادية الأخير لا يعلو عليه أي نص أو سلطة على وجه هذه الأرض؟ لقد كنتم أنتم من اشعلتم وقودها فردّت إليكم قاضية مباشرة تلغي وجودكم القانوني!! ثم هل لك أن تدلّنا عن قانون ما في أي من بقاع الأرض، يسمح لعضو لجنة انتخابية مشرفة المشاركة في الترشيح لانتخابات مؤتمن هو شخصياً بالاشراف عليها؟ربنا لا تجعلها شماتة ، فلقد جنت براقش على نفسها ووقع أخيراً الفأس بالرأس . علَّ في ذلك ما يمكن أن يوقظ الضمائر ويحرّك الوجدان قبل أن ينبّه العقول”. والله من وراء القصد.