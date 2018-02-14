دعوة للحب والتألق – نضال الموسوي

تحتفل الغالبية في الرابع عشر من شباط الجاري بعيد الحب …واقول : وهل للعيد حب …

فهو العيـــــــــد كله .ولولاه لما كانـــــــــت للبشرية وجودا على الارض …ولاكان للـــــــجمال مكان على اديم الارض .هو كل شيء في الكون .

هو (هالحرفين مش اكثر) ..كما غناها الصوت الجبلي وديع الصافي ..وكما جاءت في القصيدة :

(الحب هالحرفين مش اكثر

اللي بيطلعواحجم الدني

وعليهن تعمر اساس الكون

أي نبي بالحب مابشر

شو بيخلي الام تقضي الليل

راكعة ع سرير طفل صغير

شو بيخلي البي يحمل ويل

ويتعب ويشقى ويعطي كثير

ومين قوى الضعيف الحيل

حنن على المحتاج كل كبير

الحب خلى الوالدة تسهر

وخلى حنان البي يتفجر

الارض لولا حبها للخير مابتقبل معمول الفلاح

وتعمل الشجرة ثمر للغير

ولمابتعطي قلبها بيرتاح

وبيحمل بثمة قش بيت الطير

الحب يعني الوفا والصدق والاحساس

الحب بالمخلوق شو غير

شو رفع شو قدم

واخر الحب هالحرفين مش اكثر )

هذه الابيات فسرت كل معاني الحب الموجود في الكون ، واختزلت كل مداه .

ولولاه لماعرفنا للابداع معنى ….فكل امرئ يحب يعرف كيف يجسد معانيه من خلال قصيدة اوخطبة اولوحة اولحن او تصميم اومعمار اوكتاب اوبحث او اختــــــــــراع او او والقائمة تطول وتطول .

ونقيضه الكره ، فماذا تفعل وحشية الكره بالبشرية …تجرها الى الدمار النفسي اولا ومن ثم الدمار الشامل .

وكما تقول الكاتبة لطفية الدليمي (القلوب المحبة تبصر نور روحك وجمال عملك ، اما القلوب المبغضة فتـــــــــعمى عن ذلك فتمرض بدائها) .

وقال المتنبي : اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

وصدق مايعتاده من توهم

فلماذا لانتجه بأعمالنا نحو الحب …ونبني ونعمر وننتج ونبدع ونساعد ونتعاضد ونكون كالوتد الواحد وكالنخلة الباسقة …ولكي ننهض بوطننا …ببــــــــــيتنا …بارضنا…بناسنا ..لاسيما اننا مررنا بويلات وصـــــــــــعاب وحــــــــــروب كثر ولاتزال افعى الحرب لم تمت .

ولنحاول مجددا ان نحب انفسنا اولا ونحب بعضنا البعض ..

من اجل ان نرتقي ونتالق ونعلو بعراقيتنا واهلنا الطيبين .