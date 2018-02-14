رياضة عيد الحب – هشام السلمان

هل يوجد في الرياضة العراقية ( عيد الحب ) .. ؟

شخصا إجابتي ستكون قطعا لا !! … لماذا …؟

لان رياضة تكثر فيها الاجتماعات المريبة والقرارات الغامضة والتكتلات الشخصية والخطط الآنية وليست المستقبلية وأناس ليس باستطاعتهم أن ( يعطوك ) المعنى المرادف لكلمة (الرياضة) غير المنافع الشخصية والسفرات السياحية ، هكذا رياضة اقتحمها المنتفعون والانتهازيون والمشجعون والسماسرة وأصحاب مصطلح ( تحت العباية ) لا يمكن أن تتوقع فيها لمسات لما يسمى في ثقافتنا الجديدة ( عيد الحب ) !!

كنا نفترض هناك حبا متبادلا بين الرؤوس التي تدير حاليا رياضة البلاد من أصغر إتحاد رياضي إلى قمة الاتحادات الرياضية التي وجدناها تدار بنفس الطريقة والأسلوب والشخوص حتى لو إننا أعدنا الانتخابات يوميا وليس كل أربع سنوات

لا يوجد في الرياضة العراقية لا (حبا ) ولا (عيدا ) توجد رغبة كبيرة لحب الاستحواذ على كل مقدرات الرياضة والانتفاع منها وتسخيرها لمصالح شخصية لا منافع لدعم الإبطال وتطوير الألعاب …

نعم يوجد حب الرياضة ولكنه على طريقة اتفاقات مبطنة مع اتحادات عربية وإقليمية لإرسال دعوات مشاركة في بطولات لا تنفع ولا تضر وبصورة سنوية لآجل الاستمرار في السفر والترحال لقضاء أوقات ممتعة صيفا وشتاءا

لو كان هناك حب لرياضة البلاد لقمنا بمحاسبة لجميع المشاركات الخارجية كي نقف على الفائدة التي جنتها الرياضة العراقية من هكذا مشاركات غريبة ليست فيها ما يوحي على إننا صرفنا وعسكرنا واضعنا الوقت وبالتالي نعود بنتائج مخجلة أو غير حقيقية

أستغرب أن تكون طريقة المشاركات لأغلب الاتحادات الرياضية على شاكلة تصريحات إعلامية (سافر الوفد .. عاد الوفد ) ولا أحد يعرف ما حصل وما دار بسبب غياب الرقابة وعدم المتابعة الجادة والحقيقية للوفود المسافرة

ولعل الأغرب في حــــــــــب المشاركات الخارجية هو إن الفرق الذاهبة إلى البطولات لا تحقق شيئا للرياضة العراقية وعنــــــــــدما تسال رئيس الوفد عن الذي حــــــــــدث لا يتردد في القول إننا ذهبنا لأجل الاحـــــــــــتكاك وكسب الخبرة والتــــــــــــجربة بالرغم من إننا نشارك في بطولات كنا نتسيد ها في عقود ماضية …

السؤال هنا إلى متى نبقى نكذب على أنفسنا إننا لازلنا نحتاج التجـــــــــــــربة والاطلاع وكــــــــــسب الخبرة ونحن منذ أكثر من عشر سنوات نــــــــــــردد هذه ( القوانة ) هل من مسؤول وقف وأرسل على هذه الفرق ومن يقف خلفها ليعرف منهم إلى أين هم سائرون ؟

حب الرياضة العراقية يكمن في ضمير ووجدان من يحب رياضة الوطن ولا يجامل و لا يتغاضى ولا يسمح لمشاركات لا نجني منها سوى سفر وصرف ومتعة وصور تنـــــــــشر على (الفيسبوك) للتباهي واستعراض العـــــــــضلات ، نحن نريد أناساً فعلا تحترم الرياضـــــــــــة وتحبها وتحافظ عليها لا أن تتركها بمواجهة الريح وتتـــــــــغافل عنها بحب البقاء أطول مدة على كرسي الحكم.

فمن حـــــــــب هذا الكرســــــــي لا حب له للرياضـــــــــة ومن حــــــــــب الرياضـــــــــة بنقــــــــــاء الـــــــــسريرة نقول له نعم اليوم (عيد الحب ) .. مبارك العــــــــيد لك ألستم معي ؟