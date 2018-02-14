دموع على الطريق – ثامر مراد

من أجمل ألأحاسيس الصادقة التي يشعر بها الأنسان تلك المشاعر الجياشة التي تخرج من قلبٍ صادق لايعرف معنى شيء سوى صدق ومشاعر تخرج بلا رتوش لتعبر عن مزيج من التفاعلات الإنسانية الصادقة تجاه شخص أقل ما يمكن أن نقول عليه أنه هو الحياة بكل تفاصيلها وحيثياتها على مدار الزمن منذ أن جئنا الى هذه الحياة. من أجمل اللحظات التي عشتها هي اللحظات التي شاهدتُ فيها – فلم قصير – صنعهُ رحّاله عربي شاب وهو يجوب دول عديدة على دراجته النارية ليطلع على مواقع وأماكن كثيرة تنتشر على طول وطننا العربي الجميل. منذ سنوات وأنا مدمن أشد الإدمان على كل مايقوم به أشخاص من مختلف الأعمار من كل دول العالم بما فيهم – ألعراق وهم يصنعون أفلاماً قصيرة نطلق عليها – فلوكات- يحاولون من خلالها أن يقدموا لنا معلومات لاتعد ولاتحصى عن أشياء كثيرة لايمكن أن أشاهدها لو بقيت على قيد الحياة مئة عام أخرى بسبب الظروف الشخصية التي أعيشها وأول هذه الظروف – الظرف المادي القاسي – الذي أعيشه على مدار السنوات . لدي طموحات ليس لها نهاية ولذلك لم أعد أستطيع تحقيقها إلا من خلال هذه الأفلام القصيرة التي تتناول كل شيء أريد مشاهدته من خلال الشاشة الصغيرة لحاسبتي المرهقة. وأنا أتنقل من فلوك الى آخر حتى عثرت على قناة شاب عربي إستطعتُ من خلال قناته أن أشبع كل رغباتي المستحيلة وهي رغبة السفر على دراجة نارية الى كل دول العالم . في البداية كانت لغرض التسلية فقط ولكنني وجدتُ نفسي أتابعهُ بشكل هستيري وأعيش معه كل الأحداث التي تمر به وكأنني أسافر معه . شاهدتُ كل ما شاهدهُ من مناطق سياحية وغير ذلك . قبل فترة قصيرة جدا شاهدتُ له – فلووك غير حياتي وجعلني أبكي ساعات طويلة وبدأتُ أراجع كل سنوات العمر التي مضت هنا في العراق ونحن ننزف حزنا وعذاب وحرماناً من كل شيء. بينما كان يسير على دراجته على طريقٍ من الطرق السريعة لأحدى الدول العربية شاهد من بعيد والده يمر من أمامه في سيارته الخاصة , جن جنونه وأدار دراجته النارية وراح يسرع بأقصى سرعة ليلحق به لأنه لم يكن قد شاهده منذ 38 يوم. يا الله كانت لحظات لقاء تعادل كل افلام العالم التي أنتجت يوما ما. كان فلما بلا سيناريو ولا مخرج ولا كاتب محترف يتفنن في كتابة ذلك النص العظيم. حينما ودع والده على الطريق الصحراوي الطويل راحت الدموع تتفجر بلا هوادة وراح يحدث نفسه بصوتٍ مرتفع ويسجل كل شيء ويخاطب المسافات الممتدة على مدى البصر ويبكي ويقول ” مهما كبرنا ومهما عملنا لانكبر على أبائنا…أحس بضعف امامه..أول مرة في حياتي لم أره منذ 38 يوماً..دائما كان يطمأن علي من خلال النت واذا لم يشاهد النت يتصل بي ليطمئن علياًِ..اللي أبوه وأمه على قيد الحياة لايفرط بيهم لأنهم نعمة كبيرة ..بروهم..أنا في حياتي لم أضعف أمام إنسان إلا أمام هذا الرجل ..سبحان الله ” . بقيت أيام طويلة وأنا أعيد هذا المقطع من الفلم وأذرف دموعاً ليس لها قرار وكأنني أتذكر والدي الله يرحمه. أتذكر ولدي الغائب الحاضر معي في كل لحظة أعيشها..إنتقل الى بيت آخر ولكنني لا أستطيع مشاهدته إلا في أوقات متباعدة. في هذه المناسبة أود أن أقول هنيئاً لمن كان والداه على قيد الحياة ولكن إياكم أن تفرطوا في هذه النعمة الكبيرة ولن تحسوا بها إلا بعد أن تفقدوهم. لو كان والدي على قيد الحياة لغسلت أقدامه كل يوم وأشتم رائحته مادمت على قيد الحياة. الحياة هي الحياة ولكل أجلٍ كتاب. تحياتي لهذا الشاب البار الذي يعشق والده حد الجنون.