مؤتمران في الكويت .. تيلرسون يدعو الى مواصلة مقاتلة داعش والعراق يسعى لطمأنة المستثمرين

الكويت‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬رغم‭ ‬الانتصارات‭ ‬الاخيرة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحاول‭ ‬بغداد‭ ‬طمأنة‭ ‬المستثمرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬تيلرسون‭ ‬يتحدث‭ ‬امام‭ ‬وزراء‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬المنضوية‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬وعددها‭ ‬74‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬يُنظَّم‭ ‬ايضا‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬مؤتمر‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

وقال‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أطلقنا‭ ‬حملتنا‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يتوسع،‭ ‬لكنه‭ ‬اليوم‭ ‬اصبح‭ ‬منهزما‮»‬‭. ‬الا‭ ‬انه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكبرى‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اننا‭ ‬هزمناه‭ ‬نهائيا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬انتصرت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بعدما‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬مدعومة‭ ‬بالتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن،‭ ‬اجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬المتطرفة‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬التنظيم‭ ‬غالبية‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬98‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬تحررت‮»‬،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬جديا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نواصل‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كونه‭ ‬يسعى‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬الى‭ (…) ‬التجنيد‭ ‬والى‭ ‬ادارة‭ ‬العمليات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬تحالفنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مواجهة‭ ‬شبكات‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاجانب‭ ‬التابعين‮»‬‭ ‬للتنظيم‭. ‬وأصدر‭ ‬التحالف‭ ‬بيانا‭ ‬ختاميا‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬سيتحقق‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬يخسر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كافة‭ ‬ملاذاته‭ ‬الآمنة،‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬ينتهي‭ ‬تهديده‭ ‬لاراضينا‭ ‬ويعجز‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬افكار‭ ‬الكراهية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نبقي‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬حتى‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬مكاسبنا‮»‬‭. ‬وتدعم‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قوات‭ ‬سورية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وفي‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بدأت‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ملاحقة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬الجيوب‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬وحذر‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬دول‭ ‬التحالف،‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬حرفت‭ ‬مسار‭ ‬معركتنا‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬بعدما‭ ‬انتقلت‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬باتجاه‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬تركيا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬تعي‭ (‬انقرة‭) ‬آثار‭ (‬العملية‭ ‬العسكرية‭) ‬على‭ ‬مهمتنا‭ ‬وهي‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

مفتوح‭ ‬للاستثمار‭ ‬

وبينما‭ ‬كانت‭ ‬واشنطن‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬التنظيم،‭ ‬سعت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬الى‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سامي‭ ‬الاعرجي‭ ‬أمام‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬مفتوح‭ ‬امام‭ ‬المستثمرين‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬القطاعات،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬جبار‭ ‬لعيبي‭ ‬الى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬بعدما‭ ‬اعلن‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ان‭ ‬حكومته‭ ‬تقوم‭ ‬بمحاربة‭ ‬البيروقراطية‭ ‬والفساد‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬اصلاح‭ ‬اقتصادي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الفساد‭ ‬يختبئ‭ ‬خلف‭ ‬البيروقراطية‭ ‬وخلف‭ ‬عدم‭ ‬الشفافية‭ ‬والغموض‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬الاصلاحي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تبسيط‭ ‬الاجراءات‭ (…) ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وازاحة‭ ‬العقبات‭ ‬امام‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬العراقيين‭ ‬والاجانب‭ ‬ورفع‭ ‬العراقيل‭ ‬امام‭ ‬المشاريع‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬العبادي‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬‮«‬استقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الاموال‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬ومن‭ ‬داخله‭ ‬للبدء‭ ‬بمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاعمار‭ (‬‭…) ‬تعوض‭ ‬ما‭ ‬فات‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‮»‬‭.‬

وتتركز‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬الالتزامات‭ ‬والتعهدات‭ ‬من‭ ‬المانحين‭ ‬والمستثمرين‭. ‬وكانت‭ ‬بغداد‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬88‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بينها‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بشكل‭ ‬مستعجل‭ ‬والبقية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬استثناء‭ ‬اي‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار،‭ ‬وخصوصا‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭.‬

ويعول‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬المانحين‭ ‬الدوليين‭ ‬وخصوصا‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وسيعلن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬المساهمات‭ ‬والتعهدات‭ ‬المالية‭.‬

وبحسب‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬تحدثت‭ ‬اليهم‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬فان‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬امام‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لجمع‭ ‬الاموال،‭ ‬رغم‭ ‬قولهم‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تتحرك‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬ولتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للاستثمار‭.‬

ويحتل‭ ‬العراق‭ ‬المرتبة‭ ‬166‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬176‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬البلدان‭ ‬الاكثر‭ ‬فسادا‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬لائحة‭ ‬اصدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬حول‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬البناء‭ ‬وتحديث‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يتطلبان‭ ‬عملا‭ ‬كبيرا‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬نظهر‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (…) ‬فشل‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬تحاسب‭ ‬وتعتمد‭ ‬الشفافية،‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تبني‭ ‬مجتمعا‭ ‬يقاوم‭ ‬الافكار‭ ‬المتطرفة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬تتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬للتأكيد‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬مفتوح‭ ‬للاعمال‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬الاعرجي‭ ‬صورة‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬وظروف‭ ‬ومكاسب‭ ‬الاستثمار‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬المستثمرين‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ارباح‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬