وزير خارجية يستقيل بسبب كذبة عمرها 12 سنة

لاهاي‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬هالبى‭ ‬زيلسترا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استقالته،‭ ‬غداة‭ ‬اقراره‭ ‬بالكذب‭ ‬بشأن‭ ‬حضوره‭ ‬اجتماعا‭ ‬مثيرا‭ ‬للجدل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬البالغ‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬بأعين‭ ‬دامعة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أي‭ ‬خيار‭ ‬أخر‭ ‬اليوم‭ ‬غير‭ ‬تقديم‭ ‬استقالي‭ ‬الى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬برلمانية‭ ‬عاجلة‭.‬

وعين‭ ‬زيلسترا‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬للقاء‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭.‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬مصير‭ ‬الزيارة‭. ‬وأبلغ‭ ‬زيلسترا‭ ‬النواب‭ ‬الهولنديين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أكبر‭ ‬خطأ‭ ‬ارتكبته‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حضرها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬روته‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬مصداقية‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬البلاد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الشكوك،‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬استقالة‭ ‬زيلسترا‭ ‬غداة‭ ‬اقراره‭ ‬بكذبه‭ ‬بشأن‭ ‬حضوره‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬بوتين‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬حضره‭ ‬ايضا‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬لشركة‭ ‬شل‭ ‬غيروين‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬فير‭.‬

وكان‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬قال‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬لحزب‭ ‬الشعب‭ ‬الليبرالي‭ ‬المحافظ‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2016‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬‮«‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الخلفية‭ ‬كمساعد‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

وابلغ‭ ‬زيلسترا‭ ‬الحضور‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬سمعت‭ ‬بوضوح‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬فهمه‭ ‬لما‭ ‬تعنيه‭ +‬روسيا‭ ‬الكبرى‭+‬‮»‬‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬دافع‭ ‬زيلسترا‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬خيارا‭ ‬خاطئا‭ ‬اردت‭ ‬أن‭ ‬اروي‭ ‬القصة‭ ‬بشكل‭ ‬مقنع‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصدري‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حريا‭ ‬بي‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬تعيين‭ ‬زيلسترا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬دهشة‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬بسبب‭ ‬تواضع‭ ‬خبرته‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬دي‭ ‬فولكسكرانت‭ ‬المنتمية‭ ‬ليسار‭ ‬الوسط‭ ‬الأثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستشاري‮»‬‭ ‬زيلسترا‭ ‬استغلوا‭ ‬قصة‭ ‬حضوره‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬لدحض‭ ‬الانتقادات‭ ‬بشان‭ ‬افتقاده‭ ‬الخبرة‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬