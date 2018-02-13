وزراء دفاع التحالف الدولي يبحثون وضع آلاف الأسرى من داعش في سوريا

روما‭- ‬الزمان‭ ‬

ناقش‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬مواصلة‭ ‬تحركهم‭ ‬المشترك‭ ‬وخصوصا‭ ‬مصير‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬10،00‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالية‭.‬

واوضحت‭ ‬ويلبارغر‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية،‭ ‬للصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬يرافقون‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬جولته،‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬المعتقلين،‭ ‬ونتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلون‭ ‬الى‭ ‬بلدانهم‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬التكفل‭ ‬بامرهم‮»‬‭.‬

لذلك‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬هذان‭ ‬السجينان‭ ‬المتهمان‭ ‬بأنهما‭ ‬مسؤولان‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬وقطع‭ ‬رؤوس‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬رهينة‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬الغربيين،‭ ‬وبينهم‭ ‬الصحافي‭ ‬الاميركي‭ ‬جيمس‭ ‬فولي‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬2012‭. ‬ولا‭ ‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يسودها‭ ‬الاستقرار‭ ‬الكافي،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الداعشيين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعودوا‭ ‬الى‭ ‬حمل‭ ‬السلاح،‭ ‬وحيث‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكتظ‭ ‬مراكز‭ ‬الاعتقال‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬القوات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬السورية‭.‬

ويجد‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭-‬الكردي‭ ‬المتحالف‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسه‭ ‬مضطرا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬آلاف‭ ‬الداعشيين‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬في‭ ‬الاسر‭ ‬بفضل‭ ‬الانتصارات‭ ‬العسكرية‭ ‬للتحالف،‭ ‬ومنهم‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬اسروا‭ ‬او‭ ‬استسلموا‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الرقة‭.‬

وبالاضافة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الحساسة،‭ ‬تناولت‭ ‬المناقشات‭ ‬موضوع‭ ‬مواصلة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬الفرات‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬اليه‭ ‬آخر‭ ‬الجهاديين،‭ ‬والعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الحدودية‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬المكون‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬اقلته‭ ‬الى‭ ‬روما‭ ‬‮«‬سنتحدث‭ ‬عن‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬وتطرق‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬اطلاق‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬طرد‭ ‬منها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬استئناف‭ ‬الحياة‭ ‬العادية‭. ‬وتتخوف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يستعيدوا‭ ‬سريعا‭ ‬حياة‭ ‬يومية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭. ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬ان‭ ‬ينتظروا‭ ‬البرامج‭ ‬الكثيفة‭ ‬لاعادة‭ ‬إعمار‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬اليها‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬لكن‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬كاثي‭ ‬ويلبارغر‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تتمحور‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬المسألة‭ ‬الشائكة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمصير‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬كالجهاديين‭ ‬البريطانيين‭ ‬اللذين‭ ‬أسرتهما‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬القوات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬السورية‭.‬

ولا‭ ‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬المعتقلين‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬غوانتانامو‭ ‬بكوبا،‭ ‬ان‭ ‬تأخذ‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬محاكمة‭ ‬الكسندرا‭ ‬كوتيه‭ ‬والشفيع‭ ‬الشيخ،‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬سماها‭ ‬رهائنها‭ ‬‮«‬البيتلز‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬لكنتهم‭ ‬الانكليزية‭.‬