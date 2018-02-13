محمد يحيى التيناوي عميد كلية المدينة للدراسات الإسلامية بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة لـ ( الزمان):

نقل السفارة الأمريكية الى القدس تنفيذ لقرار الكونجرس عام 1995
القاهرة – مصطفى عمارة
اثار قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الامريكيه الى القدس ردود فعل غاضبة والتى امتدت الى اوروبا وامريكا نفسها وعن ردود فعل الجالية الاسلامية فى امريكا تجاه هذا القرار وتاثير العمليات الارهابية على وضعية المسلمين هناك كان للزمان هذا الحوار مع د / يحيى النينوى عميد كلية المدينه للدراسات الاسلامية والبحوث فى ولاية جورجيا بالولايات المتحده
-نريد ان نعرف اولا رؤيتكم لقرار الرئيس الامريكى ترامب بنقل السفاره الامريكيه الى القدس فى هذا التوقيت ؟
القرار ليس بجديد فلقد اصدر الكونجرس عام 1995 قرار بنقل السفارة الامريكية الى القدس وتعهد كل رئيس امريكى بتنفيذ هذا القرار وكان اقرب الرؤساء لتنفيذ هذا القرار الرئيس اوباما والذى تعهد بتنفيذه عام 2008 والفارق بين اوباما وترامب ان اوباما تراجع عن تنفيذ هذا القرار بينما ترامب قام بتنفيذه
-وهل للجالية الاسلامية فى الولايات المتحده دور فى الضغط على الرئيس الامريكى لعدم تنفيذ هذا القرار ؟
للاسف التنظيم السياسى للجالية الامريكية فى الولايات المتحده لايزال فى بدايته فلا يوجد جهاز يعبر عن قضايا العرب او المسلمين الامريكان وبالتالى فان التاثير السياسى للجالية الاسلامية فى الولايات المتحدة على الادارة الامريكية محدود
-وكيف يمكن تفعيل هذا الدور ؟
تفعيلها يبدا فى حشد هذه الرؤى فى اطار العمل السياسى وبالنسبه لنا فنحن نقوم بعمل فردى مؤسساتي يتعلق بالناحية العلمية وليس السياسية .
-وماهو تاثير اللوبيالصهيوني على صانع القرار الامريكى ؟
هناك لوبيات كثيره تتبع شركات كبيره تستطيع بحكم ماتملكه من امكانيات من ادارة القضية الاعلامية بامتياز وهذا بلا شك يؤثر على التكوين الثقافى للانسان
-وهل يتطلب الامر تطوير الخطاب الدينى خاصة فيما يتعلق بقضية ارتباط الاسلام بالارهاب خاصة من جانب المؤسسات الدينيه كالازهر ؟
لاشك ان الازهر يقوم بدور كبير ورائد وممتاز فى العالم الا انه فى ظل وجود تطور سياسى وثقافى فى العالم فلابد ان يواكبه تطوير فى الخطاب الدينى بما يتلائم مع مستجدات العصر .
-وماهو تاثير العمليات الارهابية على تعامل الشعب والحكومة الامريكية معكم ؟
الشعب الامريكى شعب طيب ولا تنعكس العمليات الارهابية على تعاملهم معنا اما السياسة فلها حسابات اخرى وقيام بعض الاشخاص المنتمين للاسلام فعلا وليس فعلا بالقيام بعمليات ارهابيه يترك صوره سيئه عن المسلمين
-وماهى جهودكم لنفى تهمة الارهاب التى تلصق احيانا بالمسلمين ؟
نحاول من خلال التواصل المباشر مع المواطنين الامريكيين العمل على تغيير الصوره وان كان هذا الامر يتطلب بعض الوقت وبيان مدى احترام الاسلام للانسان كما قال الله تعالى فى كتابه «ولقد كرمنا بنى ادم» لتغيير وجهة نظرهم فى ارتباط الارهاب بالاسلام .
-وهل ترى ان الارهاب باسم الدين هو المسئول الوحيد عن ظاهرة الاسلام فوبيا ؟
هذه الظاهره او الكراهيه للاسلام ظاهرة منتشرة فى اوروبا لسببين وهما
1-عدم تقديم الاسلام من جانبنا بصورته الصحيحة
2-تقديم المشاعر على المقاصد او الفروع على الاصول حيث ان مقاصد الشريعه هى نشر ثقافة الحب وتصبح الشعائر بلا قيمه فى حياه المسلم .
-وهل ترى ان الفتاوى المتشدده لها دور فى تلك الظاهرة ؟
بالقطع فالاقليات المسلمه فى اروبا تدفع ثمن تلك الفتاوى المتشدده بدعوى ان ديانتهم تحض على تصفية الخصوم وان الدين الاسلامى دين سلام وابعاد الشبهه انه دين يحض على العنف .
-فى النهاية ماهى مطالبكم من العالم العربي والاسلامي بصفة عامة والازهر بصفة خاصة بالنسبة لحقوقنا فى الولايات المتحده فهى محفوظة ولايوجد قلق عليها ولكن نطمح بتوسيع العلاقات مع الازهر الشريف والدول الاسلامية من خلال تبادل المعلومات والائمة والمحفظين والمدرسين .