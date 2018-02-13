المغني جاستن ينال أهم الجوائز في المبيعات

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ : ‬احتل‭ ‬المغني‭ ‬جاستن‭ ‬تيمبرليك‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬بيلبورد‭ ‬200‭ ‬بألبومه‭ (‬مان‭ ‬أوف‭ ‬ذا‭ ‬وودز‭) ‬رغم‭ ‬الآراء‭ ‬السلبية‭ ‬والحفل‭ ‬الاستعراضي‭ ‬بين‭ ‬شوطي‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأميركية‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ (‬سوبر‭ ‬بول‭) ‬والذي‭ ‬وصف‭ ‬بأنه‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومن‭ ‬نقاد‭ ‬الموسيقى‭. ‬وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬شركة‭ ‬نيلسن‭ ‬ميوزيك‭ ‬لتتبع‭ ‬مبيعات‭ ‬الألبومات‭ ‬والتي‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ (‬مان‭ ‬أوف‭ ‬ذا‭ ‬وودز‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد‭ ‬لتيمبرليك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬بيعت‭ ‬منه‭ ‬242‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬إصداره‭. ‬وتحصي‭ ‬قائمة‭ ‬بيلبورد‭ ‬200‭ ‬عدد‭ ‬النسخ‭ ‬المباعة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ألبوم‭ ‬ومبيعات‭ ‬الأغاني‭ (‬عشر‭ ‬أغان‭ ‬تعادل‭ ‬ألبوما‭ ‬واحدا‭) ‬والاستماع‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ (‬1500‭ ‬استماع‭ ‬يعادل‭ ‬ألبوما‭). ‬وقالت‭ ‬بيلبورد‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬رابع‭ ‬ألبوم‭ ‬لتيمبرليك‭ ‬يصل‭ ‬للمركز‭ ‬الأولى‭ ‬وكان‭ ‬الأفضل‭ ‬مبيعا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬ألبوم‭ ‬تيلور‭ ‬سويفت‭ (‬ريبيوتيشن‭) ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2017‭.‬

‭ ‬وحل‭ ‬الألبوم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬حفل‭ ‬سوبر‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬في‭ ‬معظمه‭ ‬أغاني‭ ‬قديمة‭ ‬لتيمبرليك‭ ‬وفقرة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬شملت‭ ‬صورة‭ ‬عملاقة‭ ‬للمغني‭ ‬برينس‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬