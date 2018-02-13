أوباما يسخر من أذنيه في لوحتين بالمعرض الوطني

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ : ‬ألقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬تعليقات‭ ‬ساخرة‭ ‬بشأن‭ ‬أذنيه‭ ‬وشعره‭ ‬الرمادي‭ ‬أثناء‭ ‬إزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬لوحتين‭ ‬زيتيتين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬مؤسسة‭ ‬سميثسونيان‭. ‬واختار‭ ‬أوباما‭ ‬وزوجته‭ ‬الفنانين‭ ‬كيهيند‭ ‬وايلي‭ ‬وإيمي‭ ‬شيرالد‭ ‬لرسم‭ ‬اللوحتين‭ ‬اللتين‭ ‬ستضافان‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬لوحات‭ ‬الرؤساء‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬ووايلي‭ ‬وشيرالد‭ ‬أول‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬الأفارقة‭ ‬يتم‭ ‬تكليفهما‭ ‬برسم‭ ‬لوحة‭ ‬لرئيس‭ ‬أو‭ ‬لسيدة‭ ‬أولى‭.‬

‭ ‬وجرى‭ ‬تصوير‭ ‬أوباما‭ ‬في‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬وايلي‭ ‬جالسا‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬بني‭ ‬اللون‭ ‬مع‭ ‬خلفية‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الشجر‭ ‬الخضراء‭ ‬النضرة‭ ‬وزهور‭ ‬ملونة‭. ‬ولوحة‭ ‬ميشيل‭ ‬تصورها‭ ‬جالسة‭ ‬وقد‭ ‬وضعت‭ ‬يدا‭ ‬أسفل‭ ‬ذقنها‭ ‬وأحاطت‭ ‬يدها‭ ‬الأخرى‭ ‬بكمبيوتر‭ ‬محمول،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬طويلا‭ ‬فضفاضا‭ ‬مزينا‭ ‬بأشكال‭ ‬هندسية‭. ‬وأثنى‭ ‬أوباما‭ ‬على‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬رسمتها‭ ‬شيرالد‭ ‬لزوجته‭ ‬ميشيلن،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكرك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصوير‭ ‬المذهل‭ ‬لجمال‭ ‬وذكاء‭ ‬وسحر‭ ‬ودفء‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬أحببتها‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مازحا‭ ‬إن‭ ‬وايلي‭ ‬الذي‭ ‬رسم‭ ‬لوحته‭ ‬كان‭ ‬أقل‭ ‬حظا‭ ‬لأن‭ ‬موضوعه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬جاذبية‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حاولت‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬كيهيند‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬شعرا‭ ‬رماديا‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬رأسي‭ ‬لكنه‭ ‬نزاهته‭ ‬الفنية‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتسمح‭ ‬له‭ ‬بفعل‭ ‬ما‭ ‬طلبته‭ ‬منه‭…‬حاولت‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬أذنين‭ ‬أصغر‭ ‬لكني‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬