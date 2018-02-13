جرح ذكي يعالج النزيف ذاتياً

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬ابتكر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬الطبية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نموذجاً‭ ‬مصغراً‭ ‬من‭ ‬الجروح‭ ‬التي‭ ‬تندمل‭ ‬ذاتياً،‭ ‬وذلك‭ ‬لدراسة‭ ‬آليات‭ ‬النزيف‭ ‬والتجلط‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬أو‭ ‬منصةً‭ ‬علمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التشخيص‭ ‬الطبي‭ ‬واختبار‭ ‬الأدوية‭ ‬الجديدة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬ويلبر‭ ‬لام‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬إيموري‭ ‬والباحث‭ ‬والاس‭ ‬كولتر‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬بمعهد‭ ‬جورجيا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬إن‭ ‬تجلط‭ ‬الدم‭ ‬لوقف‭ ‬نزيف‭ ‬الجروح‭ ‬عملية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التالفة‭ ‬والصفائح‭ ‬الدموية‭ ‬والبروتينات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتجلط،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬سوياً‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬استمرار‭ ‬النزيف‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬فيز‭ ‬دوت‭ ‬أورغ‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬الباحثين‭ ‬قولهما‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأساليب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حالياً‭ ‬لدراسة‭ ‬تجلط‭ ‬الدماء‭ ‬تتطلب‭ ‬فصل‭ ‬كل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬ما‭ ‬يمنعنا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الصورة‭ ‬الكاملة‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬داخل‭ ‬منظومة‭ ‬التجلط‭ ‬بجسم‭ ‬المريض‮»‬‭. ‬ويتكون‭ ‬الابتكار‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬طبقة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الغشائية‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تغلف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الانسان،‭ ‬وتثبت‭ ‬فوق‭ ‬صمام‭ ‬هوائي‭.‬

ويحدث‭ ‬الجرح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬الصمام‭ ‬الهوائي‭ ‬فتتدفق‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التبرع‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الجرح‭ ‬بمعدل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬130‭ ‬ميكرومتراً‭.‬