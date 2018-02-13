هواتف مصممة لكبار السن تتجاوز مشكلة السمع واللمس والرؤية

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬ٰقال‭ ‬خبير‭ ‬ألماني‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬سهل‭ ‬الاستخدام‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬ليس‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة،‭ ‬عكس‭ ‬الحال‭ ‬عند‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الهاتف‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬كاميرا‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬البطارية‭ ‬الأطول‭ ‬عمراً‭. ‬وقال‭ ‬الخبير‭ ‬نيكولا‭ ‬رويهرشت‭ ‬من‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬منظمات‭ ‬كبار‭ ‬السن‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬إن‭ ‬مجموعات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬غير‭ ‬متجانسة‭ ‬تماماً‭ ‬‮«‬ولذلك‭ ‬تتباين‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬او‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬هواتف‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬تعديل‭ ‬الأجهزة‭ ‬القياسية‭ ‬العادية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الكبار‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اللمس‭ ‬أو‭ ‬الرؤية‭ ‬أو‭ ‬السمع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صعوبة‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬الألماني‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬شراء‭ ‬الهواتف‭ ‬ذات‭ ‬الأزرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬الشاشة‭ ‬الأكبر‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬أيضا‭ ‬هاتف‭ ‬ذو‭ ‬5‭ ‬أزرار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬تصميم‭ ‬الهاتف‭ ‬بسيطاً‭ ‬ودون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإضافات،‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬دريك‭ ‬لورنتس‮»‬‭ ‬خبير‭ ‬تقييم‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والذي‭ ‬اختبر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المفاتيح‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الإحساس‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجهزة‭ ‬البسيطة‭ ‬وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المسنين‮»‬‭.‬

‭ ‬ويضيف‭ ‬لورنتس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬لتحسين‭ ‬الهواتف‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بقائمة‭ ‬التصفح‭ ‬والاستخدام‭.‬

‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للكثيرين‭ ‬فإن‭ ‬وظيفة‭ ‬مكالمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمسنين‭.‬

‭ ‬وهناك‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬زر‭ ‬منفصل‭ ‬لهذه‭ ‬المكالمات،‭ ‬ويكفي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬ليظهر‭ ‬رقم‭ ‬الطوارئ‭.‬