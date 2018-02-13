هواتف مصممة لكبار السن تتجاوز مشكلة السمع واللمس والرؤية

برلين- الزمان ٰقال خبير ألماني إن اختيار هاتف ذكي سهل الاستخدام لكبار السن ليس مهمة سهلة، عكس الحال عند البحث عن الهاتف الذي يحتوي على أفضل كاميرا أو على البطارية الأطول عمراً. وقال الخبير نيكولا رويهرشت من «اتحاد منظمات كبار السن» الألماني إن مجموعات كبار السن غير متجانسة تماماً «ولذلك تتباين احتياجاتهم ومتطلباتهم بالنسبة للهواتف المحمولة او الهواتف الذكية». يذكر أن هناك هواتف مصممة خصيصاً لكبار السن، لكن هناك خيار تعديل الأجهزة القياسية العادية لتلبية احتياجات الكبار. ويمكن أن يواجه كبار السن صعوبة في اللمس أو الرؤية أو السمع إلى جانب صعوبة فهم كيفية عمل العديد من الهواتف الذكية على سبيل المثال. ويقول الخبير الألماني إنه من الأفضل شراء الهواتف ذات الأزرار الكبيرة أو ذات الشاشة الأكبر لكبار السن، كما يوجد أيضا هاتف ذو 5 أزرار وهو ما يلبي احتياجات كبار السن، مضيفاً أنه كلما كان تصميم الهاتف بسيطاً ودون الكثير من الإضافات، كان أفضل لكبار السن. وقال «دريك لورنتس» خبير تقييم السلع الاستهلاكية والذي اختبر الكثير من الهواتف التي تستهدف كبار السن إن «المفاتيح الكبيرة التي يسهل الإحساس جيدة بالنسبة للأجهزة البسيطة وكذلك بالنسبة للهواتف الذكية التي تستهدف المسنين».
ويضيف لورنتس أن هناك فرصة لتحسين الهواتف عندما يتعلق الأمر بقائمة التصفح والاستخدام.
وبالنسبة للكثيرين فإن وظيفة مكالمات الطوارئ من التفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة للمسنين.
وهناك بشكل عام زر منفصل لهذه المكالمات، ويكفي الضغط على الزر ليظهر رقم الطوارئ.