الأبر الصينية والعلاج الطبيعي لإزالة الآلام والسيطرة على الأمراض

لاهاي -الزمان
ذكر طبيب اخصائي ان هناك العديد من الامور التي يمكنك ان تقوم بها لتقلص آلامك وتحافظ على نشاطك . ولفت الدكتور عبدالوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي الدولية في هولندا الى ان من المهم القيام بشئ ما لمساعدة نفسك ، لان هذا يدل على طريقة تعاملك مع مرضك ومدى تاثيره على حياتك . بالرغم من ان بعض انواع الروماتيزم تتحسن مع الوقت من غير معالجة ، فان البعض الاخر لايتم له ذلك . هذا لايعني انه لايوجد طرق فعالة لضبط مرضك او انك سوف لن تتحسن وقد يتوجب عليك ان تقبل مرضك ليصبح جزءا من حياتك . ان هذا الكلام سهل ولكن تطبيق ذلك صعب ، لانك ستتذكر الصحة التي كنت بها قبل مرضك والنشاطات التي لم تعد قادرا على القيام بها .
انك ستصاب ، في بدايةالامر بصدمة، يتبعا الغضب والامتعاض وقد تتسائل لماذا حدث هذا لي بالذات ؟
وشرح الجبوري الأمر بالقول :
ثم تاتي الايام الصعبة ، ايام تشعر فيها بالاحباط وخيبة الامل . ويجب ان تعترف بهذه المشاعر ولا تخفيها لانها طبيعية . ان التعرف على مرضك ، والتحدث حول هذا الموضوع ، كل هذه الامور قد تساعد على العبور الى المحطة التالية وهي بدء قبول مايحدث والتصرف بدء قبول مايحدث والتصرف بدءا من هذه النقطة بالذات. ومن المحتم انه يوجد اوقات ستشعر بالغضب والحزن او الاحباط لكن التعلم على تقبل الامور كما هي سيساعدك على الاستفادة اكثر في حياتك العملية ، وهكذا يمكنك ان تكون نظرة مستقبلية فتجد الطرق التي ستساعدك على التعامل مع مرضك بطريقة ايجابية لان هذا جزء مهم من العملية ككل …. تسكين الالم – عندما تكون متالما يصبح من الصعب ان تتخذ موقفا ايجابيا من الحياة . وعند سؤال الاخصائي عبدالوهاب الجبوري ،
اذا ماذا يمكنك ان تجرب علاوة على الادوية القاتلة للالم او العقاقير الاخرى التي وصفها لك طبيبك لتسهل امورك ؟
أجاب قائلاً : هنالك عدد من الاساليب المختلفة التي استعملت لمساعدة الناس
طريقة الوخز بالابر
يمارس الصينيون الوخز الابري منذالفي عام كما يمارسه الان عدد كبير من الاطباء الغربيين على ازالة الالم .
بالرغم من اصابتهم بمرض التهاب المفاصل ، فان العديد من الناس يقومون باعمالهم بطريقة طبيعية ويتحكمون في امورهم بواسطة الادوية القاتلة للالم وادوية اخرى تعزز الابر الدقيقة في نقاط محددة في الجسم مما يسبب في اطلاق مادة ( الانندورفين ) التي تعترض رسائل الالم المرسلة الى الدماغ .
عرض الاطباء الصينيون افلاما عن التخدير في بعض العمليات الجراحية .. وقدمو العجب .. يغرس الطبيب ابرة او اكثر في مكان معين من الجسم .. قد يكون في الاذن مثلا ، ثم تجري العملية الجراحية بعد عشرين دقيقة في العضو المريض وقد يكون في اسفل الجسم كالمبيض مثلا ….. اي بعيدا عن الاذن … وفي اثناء العملية يحرك الطبيب الابرباليد ، محدثا الذبذبات المطلوبة او قد يستعين عن التحريك باليد بجهاز كهربائي بسيط يعمل بالبطاريات التي تبلغ قوة كل واحدةً منها واحد فولت .
ومنذ نشوء الصين الدولة الحديثة
اعلن رئيس الصين ان اطباء التخدير قليلون بالرغم من شدة الحاجة اليهم في المستشفيات فاشار بتجربة الابر كوسيلة الاحداث التخدير في العمليات الجراحية مادامت هذه الابر قد نجحت منذ الاف السنين في علاج الامراض وازالة الالام من الجسم ،
ومانو ومازالًو يضربون المثل الرائع بتجربة الابر على انفسهم قبل ان يستعملوها على مرضاهم ….. مثل انساني رائع في سبيل البشرية ....