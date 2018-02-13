الأبر الصينية والعلاج الطبيعي لإزالة الآلام والسيطرة على الأمراض

لاهاي‭ -‬الزمان

ذكر‭ ‬طبيب‭ ‬اخصائي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لتقلص‭ ‬آلامك‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬نشاطك‭ . ‬ولفت‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لاهاي‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬القيام‭ ‬بشئ‭ ‬ما‭ ‬لمساعدة‭ ‬نفسك‭ ‬،‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تعاملك‭ ‬مع‭ ‬مرضك‭ ‬ومدى‭ ‬تاثيره‭ ‬على‭ ‬حياتك‭ . ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬انواع‭ ‬الروماتيزم‭ ‬تتحسن‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬معالجة‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬البعض‭ ‬الاخر‭ ‬لايتم‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ . ‬هذا‭ ‬لايعني‭ ‬انه‭ ‬لايوجد‭ ‬طرق‭ ‬فعالة‭ ‬لضبط‭ ‬مرضك‭ ‬او‭ ‬انك‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تتحسن‭ ‬وقد‭ ‬يتوجب‭ ‬عليك‭ ‬ان‭ ‬تقبل‭ ‬مرضك‭ ‬ليصبح‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتك‭ . ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬سهل‭ ‬ولكن‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬صعب‭ ‬،‭ ‬لانك‭ ‬ستتذكر‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬مرضك‭ ‬والنشاطات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ . ‬

انك‭ ‬ستصاب‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬بدايةالامر‭ ‬بصدمة،‭ ‬يتبعا‭ ‬الغضب‭ ‬والامتعاض‭ ‬وقد‭ ‬تتسائل‭ ‬لماذا‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬لي‭ ‬بالذات‭ ‬؟‭ ‬

وشرح‭ ‬الجبوري‭ ‬الأمر‭ ‬بالقول‭ :‬

‭ ‬ثم‭ ‬تاتي‭ ‬الايام‭ ‬الصعبة‭ ‬،‭ ‬ايام‭ ‬تشعر‭ ‬فيها‭ ‬بالاحباط‭ ‬وخيبة‭ ‬الامل‭ . ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬تعترف‭ ‬بهذه‭ ‬المشاعر‭ ‬ولا‭ ‬تخفيها‭ ‬لانها‭ ‬طبيعية‭ . ‬ان‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مرضك‭ ‬،‭ ‬والتحدث‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الامور‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬المحطة‭ ‬التالية‭ ‬وهي‭ ‬بدء‭ ‬قبول‭ ‬مايحدث‭ ‬والتصرف‭ ‬بدء‭ ‬قبول‭ ‬مايحدث‭ ‬والتصرف‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬بالذات‭. ‬ومن‭ ‬المحتم‭ ‬انه‭ ‬يوجد‭ ‬اوقات‭ ‬ستشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬والحزن‭ ‬او‭ ‬الاحباط‭ ‬لكن‭ ‬التعلم‭ ‬على‭ ‬تقبل‭ ‬الامور‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬سيساعدك‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬اكثر‭ ‬في‭ ‬حياتك‭ ‬العملية‭ ‬،‭ ‬وهكذا‭ ‬يمكنك‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬فتجد‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬ستساعدك‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مرضك‭ ‬بطريقة‭ ‬ايجابية‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬ككل‭ …. ‬تسكين‭ ‬الالم‭ – ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬متالما‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬ايجابيا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ . ‬وعند‭ ‬سؤال‭ ‬الاخصائي‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬،

اذا‭ ‬ماذا‭ ‬يمكنك‭ ‬ان‭ ‬تجرب‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الادوية‭ ‬القاتلة‭ ‬للالم‭ ‬او‭ ‬العقاقير‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬لك‭ ‬طبيبك‭ ‬لتسهل‭ ‬امورك‭ ‬؟‭ ‬

أجاب‭ ‬قائلاً‭ : ‬هنالك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاساليب‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬استعملت‭ ‬لمساعدة‭ ‬الناس

طريقة‭ ‬الوخز‭ ‬بالابر‭ ‬

يمارس‭ ‬الصينيون‭ ‬الوخز‭ ‬الابري‭ ‬منذالفي‭ ‬عام‭ ‬كما‭ ‬يمارسه‭ ‬الان‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬الغربيين‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬الالم‭ . ‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬اصابتهم‭ ‬بمرض‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يقومون‭ ‬باعمالهم‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭ ‬ويتحكمون‭ ‬في‭ ‬امورهم‭ ‬بواسطة‭ ‬الادوية‭ ‬القاتلة‭ ‬للالم‭ ‬وادوية‭ ‬اخرى‭ ‬تعزز‭ ‬الابر‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬مادة‭ ( ‬الانندورفين‭ ) ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬رسائل‭ ‬الالم‭ ‬المرسلة‭ ‬الى‭ ‬الدماغ‭ . ‬

عرض‭ ‬الاطباء‭ ‬الصينيون‭ ‬افلاما‭ ‬عن‭ ‬التخدير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ .. ‬وقدمو‭ ‬العجب‭ .. ‬يغرس‭ ‬الطبيب‭ ‬ابرة‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ .. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الاذن‭ ‬مثلا‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬تجري‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬العضو‭ ‬المريض‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬اسفل‭ ‬الجسم‭ ‬كالمبيض‭ ‬مثلا‭ ….. ‬اي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الاذن‭ … ‬وفي‭ ‬اثناء‭ ‬العملية‭ ‬يحرك‭ ‬الطبيب‭ ‬الابرباليد‭ ‬،‭ ‬محدثا‭ ‬الذبذبات‭ ‬المطلوبة‭ ‬او‭ ‬قد‭ ‬يستعين‭ ‬عن‭ ‬التحريك‭ ‬باليد‭ ‬بجهاز‭ ‬كهربائي‭ ‬بسيط‭ ‬يعمل‭ ‬بالبطاريات‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قوة‭ ‬كل‭ ‬واحدةً‭ ‬منها‭ ‬واحد‭ ‬فولت‭ . ‬

ومنذ‭ ‬نشوء‭ ‬الصين‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬

اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الصين‭ ‬ان‭ ‬اطباء‭ ‬التخدير‭ ‬قليلون‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الحاجة‭ ‬اليهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬فاشار‭ ‬بتجربة‭ ‬الابر‭ ‬كوسيلة‭ ‬الاحداث‭ ‬التخدير‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬مادامت‭ ‬هذه‭ ‬الابر‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬منذ‭ ‬الاف‭ ‬السنين‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الامراض‭ ‬وازالة‭ ‬الالام‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬

ومانو‭ ‬ومازالًو‭ ‬يضربون‭ ‬المثل‭ ‬الرائع‭ ‬بتجربة‭ ‬الابر‭ ‬على‭ ‬انفسهم‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعملوها‭ ‬على‭ ‬مرضاهم‭ ….. ‬مثل‭ ‬انساني‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬البشرية‭ ..‬‭.. ‬