العبادي يدعو من الكويت

المستثمرين لتنفيذ المشاريع في العراق

تيلرسون : توقيع مذكرة تفاهم مع بغداد بثلاثة مليارات دولار

الكويت – الزمان

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الظروف مهيأة أمام المستثمرين، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لتسهيل دخولهم وعملهم في العراق، وشدد على الاستمرار بتحقيق الإصلاحات. وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في الكويت أمس إن (العراق فتح باب الاستثمار أمام جميع الدول والظروف مهيأة فيه أمام المستثمرين) ، وأضاف ان (الحكومة ماضية بإجراء الاصلاح الاقتصادي وشكلنا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لتسهيل دخول وعمل المستثمرين)، مشيراً إلى أن (العراق بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار مناطقه)، وتابع ان ( العراق واجه تحديات الإرهاب وتراجع أسعار النفط والفساد ومستمرون بتحقيق الاصلاحات)، مؤكداً (قدرة العراق على استقطاب رؤوس الأموال لبدء مرحلة جديدة من الإعمار)، واوضح (نتطلع الى وقوف دول العالم مع العراق في اعادة اعمار المناطق المحررة وقد تم اعداد 3 ملفات رئيسية بشأن اعادة الاعمار وخطط التنمية وفرص الاستثمار في العراق).

وناقش العبادي مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون دعم الولايات المتحدة للعراق في المجالات كافة . وقال بيان لمكتب العبادي امس ان (العبادي استقبل بمقر اقامته في الكويت تيلرسون والوفد المرافق له وجرت خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم الولايات المتحدة للعراق في جميع المجالات)، واضاف البيان ان (تيلرسون أشاد بقيادة العبادي والانتصارات والانجازات التي تحققت في عهده).

وأعلن تيلرسون عن ( توقيع مذكرة تفاهم بين بغداد وواشنطن بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم العراق في مجالات عدة ).

مؤكدا ان (بلاده ستبقى الحليف الأوثق للعراق)، وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي في الكويت إنه (جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بنك إكسيم الأميركي ووزارة المالية العراقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي لعدد من المشروعات في مجال النقل ومجالات أخرى).

وأضاف أن (الولايات المتحدة ستبقى الحليف الأوثق للعراق الذي مر بمراحل مهمة في تاريخه ونحن ندعم عراقا مستقرا) وتابع إن (الإدارة الأميركية تدعم العبادي في مكافحة الفساد). معلنا عن (منح الولايات المتحدة للعراق 300 مليون دولار كخط ائتماني بالاضافة الى 500 مليون دولار لقطاع السكن).ويذكر أن العبادي وصل، في وقت سابق من يوم امس إلى دولة الكويت للمشاركة بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق.

وكشف وزير الخارجية الامريكي، عن فحوى جلسات امس للمؤتمر مشيرا الى مناقشة تحقيق الاستقرار ونزع الالغام التي تحول دون عودة النازحين وبناء المستشفيات والمدارس.

وقال تليرسيون خلال مؤتمر صحفي عقده امس على هامش جسلات المؤتمر مع نظيره الكويتي، إن (أولويتنا تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش عبر إعادة الخدمات)، مشيرا الى ضرورة (العمل لإزالة الألغام للسماح بعودة اللاجئين).

وأكد تليرسون على اهمية (خلق الظروف لاعادة اعمار العراق، واعادة تاهيل وبناء المستشفيات والمدارس).