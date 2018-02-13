الكرخ يكشف عن حالات إصابة جديدة بالأيدز

الصحة تبحث آليات إعمار المؤسسات في المناطق المحرّرة

بغداد – داليا احمد

دعت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود الى ضرورة اشراك الشركات التركية في اعمار المؤسسات الصحية في المناطق المحررة .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حمود ناقشت مع مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة ثائر جعفر عباس مشاركة الشركات التركية في اعمار وتاهيل المؤسسات الصحية في المناطق المحررة ومتابعة تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض انجاز تلك الشركات لمشاريع المستشفيات العملاقة سعة 400 سريرا التي تعاقدت معها الوزراة لانجازها وبنائها في عدد من محافظات البلاد). من جهة اخرى اطلعت حمود على الاجراءات و الآليات التي تم اتباعها في توزيع الدفعة الثانية من الاطباء الاختصاص لدعم المحافظات التي تعاني شح الملاكات. وتابع البيان ان (حمود ناقشت مع مدير عام دائرة التخطيط والتفتيش في الوزارة علي التميمي الاجراءات و الآليات التي تم اتباعها في توزيع الدفعة الثانية من الاطباء الاختصاص لدعم المحافظات التي تعاني من شح الملاكات وبما يسهم في تعزيز الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية لابناء تلك المحافظات).

لجنة استشارية

مبينا ان (اللقاء بحث ايضا استحداث لجنة استشارية لكل الاختصاصات الطبية لتقوم بدراسة القضايا المطروحة والمعروضة على قسم المسؤولية الطبية وكذلك مناقشة تفعيل برنامج جي . اي . اس الخاص بالخارطة الجغرافية للمؤسسات الصحية في البلاد وما تضمه من اختصاصات وملاكات طبية وصحية وكذلك الهيكلية الخاصة بها فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها دائرة التفتيش لغلق المذاخر التي تتداول الادوية غير المرخصة وغير المفحوصة وغير الرصينة).

في غضون ذلك كشف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي عن ظهور حالات اصابة جديدة بمرض العوز المناعي الايدز في العراق ، داعياً الى للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (الزمان) امس ان (الحجامي زار مركز فحص العوز المناعي للوافدين العرب والاجانب في منطقة الصالحية التابع للدائرة واكد وجود زيادة باعداد المصابين بهذا المرض حيث تم تسجيل 6 حالات في بداية العام الجاري).مشيرا الى انه (تم التأكد من 3 حالات في مختبر الصحة المركزي في وزارة الصحة ومن جنسيات اجنبية ومحلية في حين تم تسجيل 27 حالة خلال العام المنصرم كانت منها اربع حالات لاجانب).

انتشار مرض

داعيا الى (اتخاذ الاجراءات كافة للحد من انتشار المرض عن طريق تسجيل الحالات المؤكدة وفحص الملامسين لهم مع فتح سجل خاص لكل مريض تم اكتشافه). وفي محافظة الديوانية نجح فريق طبي في مستشفى المحافظة من اجراء عملية لربط الأعصاب المقطوعة لثلاث اصابع كف . وقال البيان انه (تم استقبال المريض في ردهة العمليات الصغرى في الاستشارية بعد تشخيص حالته الاولية التي بينت انقطاع الاعصاب لثلاث اصابع من كف يده اليمنى بعد تعرضها للقطع نتيجة اله حادة)، واضاف ان (الطبيب عماد عباس الخزاعي اجرى العملية للمريض وتمكن من ربط الأعصاب المقطوعة بوقت قياسي متداركاً الحالة قبل اصابتها بمضاعفات)، لافتا الى ان (المريض بحالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء).