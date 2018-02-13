أهلي جدة ينتزع فوزًا باهتًا على تركتور الإيراني

الجزيرة الإماراتي يهزم الغرافة القطري في لقاء مثير

مدن– وكالات

تغلب أهلي جدة السعودي، اول امس الاثنين، على تركتور سازي الإيراني، في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا، بهدف دون رد، على ملعب السيب بالعاصمة العمانية مسقط.

وكانت المباراة فقيرة فنيًا، بشكل عام، على مدار شوطيها، حيث لم يقدم الفريقان المنتظر منهما، خاصةً الأهلي، الذي سجل هدفه مهند عسيري، في الدقيقة 67، عندما ارتقى برأسه، لكرة أرسلها عقيل بلغيث.

وفي الشوط الأول، لم يقدم الفريقان إلا بعض المناوشات الهجومية، التي جاءت على استحياء.

وخسر الأهلي مدافعه، محمد آل فتيل، الذي تعرض للإصابة في يده اليمنى، وغادر الملعب إلى المستشفى مباشرةً، لإجراء فحص طبي، فيما حل مكانه البرازيلي، كلاوديمير.

ولم يتعرض الحارسان لاختبار حقيقي، طوال هذا الشوط، باستثناء 3 محاولات أهلاوية، تصدى لها البرازيلي، ألميدا، حارس تركتور.

وظل الأداء الأهلاوي لغزًا، خلال الشوط الثاني، وينطبق ذات الأمر على منافسه، حيث انحصر اللعب معظم الوقت، في منتصف الملعب.

واستطاع مهند عسيري، في الدقيقة 67، أن يفك طلاسم المباراة، بمهارة فردية، بعدما ارتقى وسط زحام منطقة الجزاء، وحول كرة رأسية لتستقر على يسار ألميدا.

وفي الدقيقة 77، يدفع ريبروف، المدير الفني لأهلي جدة، بمؤمن زكريا، على حساب عسيري، حيث كاد المصري أن يسجل، من أول لمسة له، لولا مساعد الحكم الذي أشار إلى تسلل.

واختتم ريبروف تغييراته، في الدقيقة 87، عندما دفع بالشاب حمدان الشمراني، بدلا من عبد الفتاح عسيري.

سبب الانتصار

وأرجع مهند عسيري مهاجم أهلي جدة، فوز الفريق على تراكتور الإيراني (1-0)، في افتتاح المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، إلى الالتزام بتعليمات المدرب والتحلي بالروح.

وقال عسيري في مؤتمر صحفي: “أهنئ الجماهير الأهلاوية، وأشكر من حضر وساندنا في الملعب، والحمد لله على الانتصار المهم، في مستهل البطولة القارية”.

وأضاف: “نفذنا تعليمات المدرب، وطبّقنا الطريقة التي طلبها بنجاح، وروح اللاعبين حضرت في المباراة ، وأشكر جميع زملائي على أدائهم في المباراة”.

يذكر أن عسيري حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل الهدف الوحيد في مرمى تراكتور.

لقاء مثير

وفي لقاء اخر حقق الجزيرة الإماراتي، فوزا صعبا على ضيفه الغرافة القطري 3-2، مساء اول امس الاثنين، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018.

بتلك النتيجة جقق الجزيرة أول 3 نقاط له فيما بقى الغرافة بلا رصيد.

وافتتح رومارينهو التسجيل للجزيرة في الدقيقة 10، وتعادل الغرافة بهدف مهدي تاريمي في الدقيقة 11، ونجح

علي مبخوت في تسجيل الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 26.

وازداد أداء الفريقين سرعة في الشوط الثاني، وأضاف أحمد العطاس، هدف الجزيرة الثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وبعدها بدقيقتين فقط، نجح الهولندي ويسلي شنايدر، في تقليص الفارق للغرافة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وحاول الغرافة الوصول إلى التعادل في الدقائق التالية، وسجل علي مبخوت هدفا رابعا للجزيرة، وألغاه الحكم بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 3-2.

مدرب الجزيرة: استحقينا السباعية

وأعرب الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالفوز، مساء اول امس الاثنين، (3-2) على ضيفه الغرافة القطري، في ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي، لحساب الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحفي، بعد اللقاء: “لاعبو الجزيرة أدوا مباراة رائعة، والشباب أثبتوا جدارتهم، بالتواجد في التشكيلة الأساسية، بروحهم القتالية العالية، بعدما أجبرتنا الغيابات على تبديل مراكز بعض اللاعبين”.

وأضاف: “المباراة كانت مثيرة، والنتيجة العادلة كانت فوز الجزيرة بسبعة أهداف.. لكن الأهم أننا حققنا الفوز، في أولى مبارياتنا بدوري أبطال آسيا”.

وتابع تين كات: “تلقينا هدفين بسبب عدم التركيز، من بعض اللاعبين.. وعلي مبخوت مهاجم متميز، ويجب أن يلعب لنفسه في بعض الأوقات”.