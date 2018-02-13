النجف والجنوب يستهلان مباريات الجولة 15

كربلاء تبحث عن الفوز الثاني والبحري يسعى للتوازن بالممتاز

الناصرية – باسم ألركابي

تجري اليوم الأربعاء وغد الخميس سبع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وسط سعي الفرق واللاعبين والمدربين لقيادة فرقهم للنتائج المهمة مع بدا العد التنازلي للمرحلة الاولى وما تبقى من مباريات تأمل الاستفادة منها بعد ارتفاع سخونة المنافسات التي ادت الى تغير المواقع ما يجعلها امام مباريات اكثر صعوبة.

ففي ملعبه يسعى النجف ثامن السلم 20 محو اثار خسارته الأخيرة من الزوراء عندما يستقبل نفط الجنوب العاشر 19 العودة لعزف نغمة الفوز والمكاسب التي ستدعمه حيث التقدم موقعين مرة واحدة ومشاركة الكهرباء مكانه الخامس.

النجف قدم مباراة طيبة امام الزوراء وكشف عن قدرات عناصره التي اكثر ما تقدم المستوى والمجهود تحت أنظار جمهورها وصنع الفرص بعد الحصول على ست نقاط مهمة على الوسط والميناء ويبحث عن النتيجة الاخرى والحصول على كامل النقاط التي تظهر مهمة جدا وسيلعبها تحت ضغط النتيجة ورغبة الجمهور الذي عاد لمؤازرة الفريق عندما صاحبه للقاء الزوراء في اكبر عدد منذ بداية الدوري الذي يشهد تغيرا في المستوى والنتائج التي تجري بإشراف المدرب علي هاشم الذي حسن من الامور والاستفادة كلما امكن من مباريات الارض في الوقت الذي لازال الجنوب رقما صعبا رغم تلقيه خسارتين ويسعى عادل ناصر للفوز في مهمة لم تكن سهله ويأمل في العودة بالفوز الأول من الذهاب الذي لازال يعيق من الامور التي تتطلب العودة للتوازن والامر مرهون على لقاء اليوم والفوائد التي سيخرج بها منها الارتقاء لموقع النجف الذي اعتاد الظهور القوي في عقر داره.

البحري وكربلاء

ويعود البحري الى ملعب الزبير بعد اسبوع من الفوز الثمين الأول في الدوري على حساب الجنوب وكله امل ان يضيف كامل النقاط بعدما تجرا وتلمس طريق النتائج الايجابية بفضل ارتفاع معنويات اللاعبين ومواصلة انتفاضته عندما يعود لنفس المكان ودعمها اليوم واللعب على الفترة المتدنية لاصحاب الارض والبقاء في دوامة النتائج السلبية التي يريد تعميقها وتعد المباراة فرصة مهمة في العودة بفوائدها بعدما تحول الى فريق متاخر لايقوى على الوقوف متخليا عن بدايته والتراجع للموقع السادس عشر والسعي عبر أفضلية الارض والجمهور في تخطي الضيوف والتخلص من معاناة النتائج والفشل داخل وخارج ملعبه ما زادالامور صعوبة في جميع تفاصيلها.

لبحري لعب اربع عشرة مباراة حقق الفوز في مباراتين والتعادل في خمس وخسارة سبع ويظهر متراجع هجوما ودفاعا فيما يتذيل كربلاء اخر الترتيب بعشر خسارات وثلاث تعادلات وفوز وحيد ويامل العودة في الثاني مع انه في وضع متدني من حيث الهجوم والدفاعوتتواصل مباريات الجولة المذكورة يوم غد عندما تقام خمس مباريات وفيها يلعب الكهرباء مع الديوانية في الموقع ما قبل الأخير ويمر في فترة عصيبة زادتها خسارة الجوية الاخيرة وسيكون في مواجهة ليست بالسهلة تتطلب اللعب بتركيز من اجل تحقيق التوازن وتعديل الوضع الغير المتوقع وتسير الامور بشكل اخر من خلال تحفيز قدرات اللاعبين في تحسين الاداء وتجاوز حالة الإحباط بعدما اختلفت كل الأشياء وعليه ان يكافح من اجل مغادرة مكانه لمهدد بالهبوط بعدما حظى باهتمام منذ الاداور التمهيدية لكنه اليوم يعيش الوضع الاسوء ما يجعل من نبيل زكي مداواة جراح الفريق من جانبه يرى عباس عطية الفرصة مواتية للعودة لعزف نغمة الفوز بعد أربعة ادوار اثرت على موقعه في جدول الترتيب وكل الترشيحات تنصب لمصلحته لكن من خلال ارتفاع اداء اللاعبين الذي مهم ان يرتق الى مستوى المهمة التي يعول فيها على جهود الهداف ابو بكر كونة في تحريك الامور في العودة للتهديف من خلال التعاون مع زملائه في صنع الفارق وفرصة النتيجة لدعم احتياجات المنافسة ولانه بالفوز سيتقدم لموقعه الثالث ما يجعل من اللاعبين رفع شعار لابديل عن النقاط خصوصا في لقاء اليوم ويجمع اهل الفريق على اهميته .

واكثر ما تحمل مباريات الفرق الجماهيرية خارج ملاعبها أهمية كبيرة عندما يقوم الوصيف الشرطة برحلة محفوفة بالمخاطر الى العمارة لمواجهة نفط ميسان في الموقع السابع.

الشرطة يمر في الوضع الفتي العالي وفي سجل مهم وتنصب الجهود على الفوز من خلال مجموعة الأسماء المعروفة وتكامل المفارز التي صعدت من المستوى العالي دعم نتائجه العالية وزيادة نسبة الأهداف بسرعة والتركيز على طريقة اللعب التي بات يعتمدها المدرب البرازيلي الذي حرر الفريق من الاداء التقليدي ودفعه للهجوم ما اثمر عن زيادة حاصل النقاط والاهداف ويقدم موسما مهما ولازال طرفا قويا يحدد ملامح اللعب والصراع على لقب الدوري في سجل جيد وسيتابع جمهوره الكبير مسار المباراة التي تشكل التحدي للكتيبة القوية التي تريد الابقاء على العلاقة مع الأنصار عبر مواصلة تحقيق النتيجة خصوصا عند الذهاب بعد تعادل مع الميناء والفوز على الديوانية وكربلاء لكن ميسان افضل فرق المحافظات اليوم ما يهدد من مهمة الشرطة رغم قوتها المعروفة لان ميسان في أفضل أحواله ويمر بعلاقة وطيدة مع جمهوره وكل اهل العمارة ينتظرون ان يدعم الفريق نفسه بفرض نتيجة الفوز على احد إطراف الصراع ودعم سلسلة النتائج الجيدة عبر تفاهم اللاعبين واندفاعهم نحو تقديم مباراة قوية حيث عقر الدار الذي اكثر ما دعمها ولان الفوز على الشرطة يوازي كل ما حققه من الفوز في ستة مباريات والتعادل في ثلاث ومؤكد انه مستعد لمهمة اليوم بعدما عاد بتعادل بطعم الفوز من فريق الحسين ويأمل في مواصلة النتائج في رهان لازال قائم من جولة لأخرى وسعي اللاعبين لايقاف مفارز الشرطة وأهمية تحقيق النتيجة ولإثبات جدارته في مهمة ينظر ان يحضرها اكبر عدد من الجمهور لدعم الفريق الذي يسير في الوضع الفني المطلوب والكل يشعر بقدرة اللاعبين في تحقيق انجاز المرحلة الاولى.

ويمثل الدفاع نقط القوة وينتظر ان يقدم اللاعبين ما عليهم لانهم يدركون طبيعة المهمة كما يجب ما يدفعهم الى تقديم العمل كما يجب وحسم الامور التي أكثر ما تكون مناسبة في ملعبهم وأهمية ان يظهر في الحالة التنظيمية المطلوبة لان ذلك احد عوامل دعم المباراة وإخراجها بأفضل وضع.

وتنتظر إدارة الوسط التي تضيف الأمانة ان يتمكن عمادمحمد واللاعبين في تحقيق الخطوة المهمة و من اجل استعادة توازنه بعد سلسلة نتائج مخيبة حيث الأخيرة مع السماوة التي واجهت جهود ا لمدرب الذي يسعى الى ايقاف مسلسل التراجع للموقع الثاني عشر في أسوء حال منذ اللعب في الدوري الممتاز قي ظل تراجع خطوطه التي يريدمحمد إعادتها للعمل فيما تبقى من جولات على المرحلة الحالية والخروج من الموقع الذي يثير المخاوف ولان الحل الكامل في تغير مسار النتائج من خلال تحفيز اللاعبين لتقديم العمل المطلوب وتجاوز التحديات التي تركت اثارها مبكرا على واقع المشاركة ما يجعل من المدرب مواجهة الامور بصبر في الوقت الذي يجد الامانة صعوبة المهمة بعد الفشل في تحقيق الفوز في مباريات الذهاب لملاعب المحافظات السابقة لكنه يطمح الى تعويض خسارة الشرطة الخميس الماضي عندما يعول احمد خضير على جهود اللاعبين في الارتقاء بالمستوى الفني لدعم المهمة التي تظهر صعبة في كل تفاصيلها بعد التراجع للموقع التاسع بالفوز بخمس مباريات ويأمل في تعزيز سجله امام خمس مواجهات على نهاية النصف الاول من الدوري الذي زاد سخونة بشكل لافت امام رغبة الفرق في تحسين مواقعها.

ويامل الصناعات ثامن عشرالموقف صاحب الموقف الثالث عشر الحدود في تحقيق النتيجة المهمة لدعم جهود الخروج من مكانه المتاخر بعدما تمكن من إضافة ست نقاط من فوز على البحري وثلاث تعادلات مع الكهرباء وكربلاء وزاخو ويطمح بالفوز في مهمة تحظى باهتمام عماد عودة في الاستمرار في تقديم النتائج وممارسة دوره في السيطرة على الوضع المتأرجح والفرصة في عبور الحدود الذي يكون قد ركز أركانه بقوة لعدم السماح لاصحاب الارض في عرقلة المهمة التي يكون قد اعد لها جهازه الفني لردم هوة التراجع وتحويل مسار الامور نحو الامام بعد خسارة العمارة وتعادل النفط النتيجة المهمة التي سيتكأ عليها الفريق عسى ان يعود لعزف نغمة الفوز التي تاخرت.

ويريد ناظم شاكر مداواة جراح الميناء قبل ان تتقرح بعد أربع خسارات متتالية غير مسبوقة من قبل نالت من العلاقة مع الجمهور الذي يرى حظوظ فريقه أفضل في حسم المهمة على حساب السماوة الذي يعيش أفضل ايامه في ظل التفوق في النتائج والموقع الذي لم يبلغه في جميع مشاركاته ومستمر في التالق ويريدان يعززه عبر قهر الميناء الذي بات ممرا لاقرانه وحجز كامل النقاط التي يسعى ناظم شاكر توفيرها للحد من مسلسل النتائج المخيبة التي وقفت بقوة بوجه المهمة التي تحتاج الى نقاط اليوم التي ستبقيه في موقعه لكنه يسعى للعودة ولو من بعيد