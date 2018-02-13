4 أحلام تراود نيمار قبل لقاء الريال

الملكي يواجه الباريسي اليوم في قمة دوري ابطال اوربا

مدن – وكالات

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يعيش الفريقان حالة متناقضة تماما على مستوى الأداء والنتائج، فالفريق الباريسي يسير بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي، بقيادة الثلاثي نيمار وإدينسون كافاني وكيليان مبابي (MCN)، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليجا وودع كأس الملك، بسبب تراجع أرقام كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل (BBC).

وقبل انطلاق المباراة بيومين، يبدأ الحديث عن العوامل المهمة التي قد ترجح كفة أي من الفريقين للعبور للدور التالي، وبالطبع يعد الثلاثي الأمامي في ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أفضل الأسلحة الهجومية في العالم، حيث بإمكانه إحداث الفارق في أي وقت بالمباراة.

فرق شاسع

تشير الأرقام إلى تفوق هائل لثلاثي هجوم باريس على نظيره في ريال مدريد، إذ تمكن نيمار ومبابي كافاني من تسجيل 71 هدفًا هذا الموسم، في حين أحرز رونالدو وبيل وبنزيما 38 هدفًا فقط.

ويظهر انخفاض المعدل التهديفي لمهاجمي ريال مدريد هذا الموسم بشكل واضح، حيث أحرز رونالدو 23 هدفًا خلال 28 مباراة بمختلف البطولات، وسجل بيل 9 أهداف في 20 مباراة، بينما تكمن الأزمة الأكبر في بنزيمة الذي لم يحرز إلا 6 أهداف في 25 مباراة.

وعلى الجانب الآخر لا يشبع ثلاثي الـ MCN من تسجيل الأهداف، فخلال 33 مباراة شارك بها يواصل إدينسون كافاني تربعه على عرش هدافي الفريق رفقة نيمار برصيد 28 هدفًا، لكن الأخير شارك في 27 مباراة فقط، ثم يأتي الشاب كيليان مبابي برصيد 15 هدفًا من 30 مشاركة.

الفاعلية على المرمى

يعد نيمار من أكثر مهاجمي الدوريات الخمسة الكبرى إكمالا للمراوغات الناجحة، فخلال 18 مباراة شارك بها في الدوري استطاع أن يكمل 129 مراوغة ناجحة، أي ما يقرب من 7 مراوغات في المباراة الواحدة، وهو رقم كبير، ويليه مبابي بـ55 مراوغة ناجحة.

أما في مدريد فالوضع مختلف، حيث لم يكمل كريستيانو رونالدو خلال نفس عدد المباريات سوى 20 مراوغة فقط.

ويستمر تفوق أبناء العاصمة الباريسية في الثلث الأمامي، فتأتي دقة التصويب على المرمى لنيمار هي الأعلى في الجانبين بنسبة 64% ثم كافاني بـ 61% ومبابي بـ 55%.

وعلى الرغم من عدد التصويبات الكبير لرونالدو حتى الآن، إلا أنه افتقد للتركيز بشكل واضح، إذ سدد 122 كرة بنسبة دقة 48%، كما سدد بيل 27 كرة بدرجة دقة وصلت 54%، ثم بنزيما بـ 32 تسديدة وبدقة وصلت لـ 33%.

الجماعية

لم يكتف ثلاثي باريس بإمطار شباك الخصوم بالأهداف فقط، بل كان جزءًا رئيسيًا في المساهمة بصناعة أهداف أخرى، فاستطاع نيمار حتى الآن صناعة 16 هدفًا، وكافاني 8 أهداف، وصنع مبابي 14 هدفًا في مختلف البطولات

ويشترك نيمار ومبابي دائما في صناعة الفرص مثل تسجيلها، فاستطاع نجم برشلونة السابق خلق 65 فرصة حقيقية للتسجيل، كما شارك مبابي بـ 39 فرصة، ما يوضح خطورتهما الكبيرة في الثلث الأخير.

وتختلف تلك الأدوار عند ثلاثي ريال مدريد كونه يعتمد على وسط الملعب أكثر في صناعة الفرص، فتمكن رونالدو من خلق 31 فرصة، وبنزيما 22 فرصة، ثم بيل 21 فرصة.

الحلم الباريسي

ويرغب ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان في تحقيق فريقه لقب دوري أبطال أوروبا والتواجد كل موسم بنصف نهائي البطولة، لذلك دفع 222 مليون يورو في نيمار.

ويحلم نيمار والخليفي بإقصاء ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في البطولة “12 مرة”، والمتوج باللقب في الموسمين الماضين، ليوجه “بي إس جي” رسالة تهديد لفرق المسابقة، بأن البطولة الحالية ستستقر في باريس.

الحلم المدريدي

بحسب عديد التقارير، يحلم نيمار دا سيلفا، بالرحيل إلى ريال مدريد في المستقبل، ليكون وجهته بعد مرحلة باريس سان جيرمان.

وسبق وأن صرح نيمار لصحيفة “ماركا” حينما كان ناشئا في 2008، بأن ريال مدريد هو نادي أحلامه.

حلم نيمار بارتداء قميص ريال مدريد قد يتحقق في الصيف المقبل أو التالي، عقب رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي في ضمه، بعدما فشل في ذلك 2013.

التوهج ضد الأبيض

يمتلك نيمار سجلا جيدا أمام ريال مدريد في 8 مباريات، حقق خلالها البرازيلي الانتصار في 4 وخسر 3 وتعادل في مباراة.وسجل نيمار 3 أهداف في مرمى ريال مدريد وصنع 5 أهداف.

وكان نيمار ضمن “الكوماندوز” الكتالوني الذي أهان ريال مدريد في ملعبه “سانتياجو برنابيو” برباعية نظيفة في موسم 2016-2017 باللقاء الذي سجل فيه هدفا وصنع آخر.

والزيارة الثانية لنيمار مع برشلونة لملعب “سانتياجو برنابيو” خسر البارسا 3-1 ولكن البرازيلي سجل هدف الفريق الكتالوني بموسم 2014-2015.

والزيارة الثالثة لموسم 2013-2014 وفاز البارسا على ريال مدريد 4-3 وصنع نيمارهدفين في اللقاء.ويحلم نيمار بمواصلة سجله القوي أمام الريال ولكن هذه المرة بقميص سان جيرمان.

الحلم الأخير: الكرة الذهبية

يريد نيمار الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وقهر حامل اللقب، من أجل معانقة الكرة الذهبية التي يسيطر عليها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ 2008.

الكرة الذهبية هي هدف نيمار في الموسم الجاري، وسيصبح قريبا منها إذا حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وقاد بلاده البرازيل لبلوغ أبعد نقطة في كأس العالم بروسيا 2018.