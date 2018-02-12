درس جديد لطلبة المدارس في السويد

ستوكهولم – الزمان :دافعت كلية مدرسية في السويد عن قرارها بتخصيص فصل دراسي عن موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو والمواد المصورة، في إطار برنامج لطلاب المرحلة الثانوية. وتوفر مدرسة ثوريان للابتكار (مجموعة مدارس للثانوية العليا تقع في 6 مدن سويدية)، مادة تخصص تتعلق بموقع تقاسم مقاطع الفيديو في إطار الموضوعات الجمالية، ما عرضها لانتقادات من وزيرة المدارس الثانوية العليا وتعليم الكبار آنا إكشتروم، وردت المدرسة، وفقا لموقع «ذا لوكال» الإخباري الأوروبي، بأن عددا لا يستهان به من الدراسات أثبت أن جميع أنواع العمل ستشهد زيادة في التشغيل الآلي خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي من شأنه إيجاد أنواع جديدة من الشركات والمهن والوظائف متعلقة بوسائل الإعلام على الإنترنت.