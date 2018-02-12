درس جديد لطلبة المدارس في السويد

ستوكهولم‭ – ‬الزمان‭ :‬دافعت‭ ‬كلية‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬بتخصيص‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬لمقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والمواد‭ ‬المصورة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬لطلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭. ‬وتوفر‭ ‬مدرسة‭ ‬ثوريان‭ ‬للابتكار‭ (‬مجموعة‭ ‬مدارس‭ ‬للثانوية‭ ‬العليا‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مدن‭ ‬سويدية‭)‬،‭ ‬مادة‭ ‬تخصص‭ ‬تتعلق‭ ‬بموقع‭ ‬تقاسم‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموضوعات‭ ‬الجمالية،‭ ‬ما‭ ‬عرضها‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬العليا‭ ‬وتعليم‭ ‬الكبار‭ ‬آنا‭ ‬إكشتروم،‭ ‬وردت‭ ‬المدرسة،‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لوكال‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بأن‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬العمل‭ ‬ستشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إيجاد‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمهن‭ ‬والوظائف‭ ‬متعلقة‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬