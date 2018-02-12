ارمونا بوردة فنرد ببستان ورد

علي السوداني
ستكون العلاقة بين العرب وتركيا وايران ، علاقة طيبة ومفيدة وطبيعية لو أنّ الجارتين قد نزعتا من رأسيهما العنيدين مسألة تصدير مزابلهما الفكرية إلينا ، كما لو أننا مكب نفايات لخرافات بائدة مضللة سخيفة .
قبل تسع وثلاثين سنة وفي اللحظة التي سقطت فيها رجلا الخميني بمطار طهران ، تم رفع شعار تصدير الثورة وكانت اولى النتائج المفزعة لهذا الشعار الكاذب هي قيام الدجال بشن الحرب على الجار العراق وادامتها حتى بلغت من العمر ثمانية أعوام وانتهت بواقعة كأس السم والزقنبوت والذل والهزيمة الفارسية المجلجة التي ضيعها تالياً الرئيس الراحل صدام حسين وذهب بها الى مطمسة الكويت اللعينة ، في واحد من أغبى الفرمانات التي شهدها الشرق كله . تركيا العثمانية ومنذ سنة الجحيم العربي هي الأخرى رفعت شعاراً مختلفاً شكلاً ومتطابقاً جوهراً ومعنى ، فدست خشمها وسمّها بكل دولة عربية لا يحكمها « الإخوان المسلمون « فكانت مشاركتها فاعلة وقاتلة في حرق سوريا التي لم تكن تشكل مثقال خطر عليها وعلى مصالحها ، ثم تحولت صوب المحروسة مصر العروبة ، بل قامت بتبريد صلاتها مع العرب الذين لا يؤمنون بالعقيدة الإخوانجية ، تماماً كما صنعت إيران مع العرب الذين لا يعتقدون بالخمينية .
تركيا دولة مليئة بالخيرات وهي خزان عملاق للماء وفوق أرضها وببطنها ما يجعل أهلها يعيشون في جنة على الأرض ، بعد أن تحولت من بلاد مدينة للآخرين الى بلد يعطي ويغيث الآخرين ، فلماذا تريد التضحية بهذه المعجزة الأرضية والخوض في مستنقعات قريبة وبعيدة قد تغرق في أوحالها ومن ثم سيكون الثمن هو التفتت والموت وفشل حلم الامبراطورية المكلف ، وإيران كذلك دولة غنية وجميلة ومكتفية ذاتياً إن هي اقتنعت بحدها ومائها وزرعها ونفطها وتركت الآخرين يعيشون كما يودون ويشتهون .
لكم أفكاركم ومعتقداتكم ورؤاكم والطرق التي ترونها مناسبة وملائمة لشعوبكم ، وبالمقابل لنا ما نؤمن ونعتقد ونحب ، فلا أنتم وكلاء الله على الأرض ولا نحن بفاعلين . دعونا نتبادل معكم العلوم والفنون والآداب والطعام والماء والنفط والتجارة المربحة الدسمة . تخلوا فوراً عن أفعالكم المشينة ضدنا ، بل أعيدوا الينا أرضنا المحتلة في الأسكندرونة والجزر الاماراتية الثلاث ، قبل أن تتحول هذه الغنائم التي أستوليتم عليها بقانون الغفلة والانتهازية ، حتى لا تتحول الى قنابل وفخاخ موت تصطاد أرجل اجيالنا واجيالكم القادمة .
امنحوا للعقل والضمير والشرف كامل الفرصة ، وسترون كيف سنرمي بوجوهكم الورد والعطر والود والسلام ، بدل تصنيع الكراهية والعداوة التي أنتم عليها قائمون .