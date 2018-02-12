نبيلة عبيد..السفر أهم من التكريم

القاهرة- الزمان
اعتذرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن عدم حضور حفل تكريمها في حفل تخرج أول دفعة من كلية الإعلام في بني سويف، مؤكدة أنها تحمل مكانة خاصة في قلبها لأن أصولها تنتمي لهذه المحافظة، إضافة إلى أن ابن خالتها الدكتور إيهاب إسماعيل هو أول رئيس لجامعة بني سويف، وتحمل قاعة الاحتفالية التي ستشهد تخرج الدفعة وتكريم الأوائل اسمه، وله باع كبير في دعم الجامعة ودعم العلم، وجاء اعتذارها بسبب اضطرارها للسفر خارج مصر في موعد انعقاد الاحتفالية.
فيما استعادت نبيلة عبيد، ذكرياتها مع الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وذلك بنشرها صورة قديمة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».
نبيلة عبيد، نشرت صورة من حفل عيد ميلادها والذي شاركت فيه صباح وذلك عام 1984، وعلقت عليها قائلة: «صباح كانت قريبة مني على المستوى الإنساني وليس الفني فقط، وكنت أعشقها جدا، ولصباح جملة دائما ما كانت ترددها لكل المقربين منها، كانت تقول يا جماعة أنا حضنت الدنيا.. الله يرحمك وحشتيني»، وحصدت الصورة العديد من تعليقات جمهورها الذي تمنى الرحمة للفنانة الراحلة.