نبيلة عبيد..السفر أهم من التكريم

القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اعتذرت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬تكريمها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تخرج‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬سويف،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلبها‭ ‬لأن‭ ‬أصولها‭ ‬تنتمي‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬خالتها‭ ‬الدكتور‭ ‬إيهاب‭ ‬إسماعيل‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬لجامعة‭ ‬بني‭ ‬سويف،‭ ‬وتحمل‭ ‬قاعة‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬تخرج‭ ‬الدفعة‭ ‬وتكريم‭ ‬الأوائل‭ ‬اسمه،‭ ‬وله‭ ‬باع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجامعة‭ ‬ودعم‭ ‬العلم،‭ ‬وجاء‭ ‬اعتذارها‭ ‬بسبب‭ ‬اضطرارها‭ ‬للسفر‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬الاحتفالية‭.‬

فيما‭ ‬استعادت‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬ذكرياتها‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الراحلة‭ ‬صباح،‭ ‬وذلك‭ ‬بنشرها‭ ‬صورة‭ ‬قديمة‭ ‬لهما‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭.‬

نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬والذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬صباح‭ ‬وذلك‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬صباح‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬مني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإنساني‭ ‬وليس‭ ‬الفني‭ ‬فقط،‭ ‬وكنت‭ ‬أعشقها‭ ‬جدا،‭ ‬ولصباح‭ ‬جملة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬ترددها‭ ‬لكل‭ ‬المقربين‭ ‬منها،‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬أنا‭ ‬حضنت‭ ‬الدنيا‭.. ‬الله‭ ‬يرحمك‭ ‬وحشتيني‮»‬،‭ ‬وحصدت‭ ‬الصورة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬جمهورها‭ ‬الذي‭ ‬تمنى‭ ‬الرحمة‭ ‬للفنانة‭ ‬الراحلة‭.‬