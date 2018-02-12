سويسرا تقرر خوض أولى حروبها بعد 170 سنة

بازل‭ – ‬الزمان‭: ‬يلتزم‭ ‬جيش‭ ‬سويسرا‭ ‬بالحياد‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يطبق‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بكتابة‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬ساعات‭ ‬اليد‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬يشتهر‭ ‬بها‭ ‬البلد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وحسب‭ ‬موقع‭ ‬رويترز،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السويسرية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬انتصرت‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬قضائية‭ ‬خاضتها‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬أمام‭ ‬شركة‭ ‬صغيرة‭ ‬لصناعة‭ ‬ساعات‭ ‬اليد‭ ‬تتعلق‭ ‬بحق‭ ‬كتابة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬السويسري‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساعات‭. ‬وظلت‭ ‬شركة‭ ‬مونتر‭ ‬شارميه،‭ ‬ومقرها‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬بازل،‭ ‬تبيع‭ ‬ساعاتها‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬سعر‭ ‬الواحدة‭ ‬منها‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬و5000‭ ‬دولار‭ ‬وعليها‭ ‬اسم‭ ‬الجيش‭ ‬السويسري‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬سجلت‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬1995‭. ‬لكن‭ ‬الخلافات‭ ‬نشبت‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬وكالة‭ ‬المشتريات‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬تسجيل‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬للاسم‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تغيير‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭. ‬وقضى‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬برفض‭ ‬محاولة‭ ‬شارميه‭ ‬منع‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الاتحادية‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تستخدم‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬السويسري‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساعات‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬عزز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬علاماتها‭ ‬التجارية‭ ‬كالجيش‭ ‬السويسري‭ ‬وسلاح‭ ‬الطيران‭ ‬السويسري‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬استغلال‭ ‬تجاري‭.‬