الطين الأخضر لعلاج أمراض الروماتيزم

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬استعرضت‭ ‬الخبيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬جان‭ ‬ماري‭ ‬كوسان،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأمراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬بحمامات‭ ‬البخار‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬آميلي‭ ‬ليه‭ ‬بان‮»‬،‭ ‬الفوائد‭ ‬الطبية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الطين‭ ‬الأخضر‭ ‬والوردي‭ ‬الساخن‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والجروح‭ ‬والمشاكل‭ ‬الجلدية‭ ‬من‭ ‬بثور‭ ‬وحروق‭ ‬وجلد‭ ‬تالف‭ ‬أو‭ ‬مشروب‭ ‬لعلاج‭ ‬الالتهابات‭ ‬الهضمية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الخبيرة،‭ ‬أن‭ ‬الطين‭ ‬الساخن‭ ‬يستخدم‭ ‬بعد‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬ضمادة‭ ‬توضع‭ ‬على‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬أو‭ ‬الركبة‭ ‬أو‭ ‬العرقوب‭ ‬كل‭ ‬يومين‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لتخفيف‭ ‬الآلام‭ ‬المفصلية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحضير‭ ‬معلقة‭ ‬قهوة‭ ‬على‭ ‬كوب‭ ‬ماء‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬ولمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬لتطهير‭ ‬المعدة‭ ‬والأمعاء‭.‬