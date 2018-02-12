الطين الأخضر لعلاج أمراض الروماتيزم

باريس – الزمان استعرضت الخبيرة الفرنسية جان ماري كوسان، المتخصصة في علاج الأمراض الروماتيزمية بحمامات البخار الحرارية في مركز «آميلي ليه بان»، الفوائد الطبية لاستخدام الطين الأخضر والوردي الساخن في علاج الروماتيزم والجروح والمشاكل الجلدية من بثور وحروق وجلد تالف أو مشروب لعلاج الالتهابات الهضمية.
وأوضحت الخبيرة، أن الطين الساخن يستخدم بعد وضعه في ضمادة توضع على العمود الفقري أو الركبة أو العرقوب كل يومين لمدة ثلاثة أسابيع لتخفيف الآلام المفصلية، مشيرة إلى أن المشروب هو أن يتم تحضير معلقة قهوة على كوب ماء في الصباح ولمدة 3 أيام لتطهير المعدة والأمعاء.