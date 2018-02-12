تحذير طبي من الضوء الأزرق للمصابيح والشاشات

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مدير‭ ‬معامل‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬لأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لوك‭ ‬لوفوفر،‭ ‬إن‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬الأزرق‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬لمبات‭ ‬‮«‬LED‮»‬‭ ‬وشاشات‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والتلفزيون‭ ‬وأجهزة‭ ‬التليفون‭ ‬الذكية،‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬إشعاعاتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و40‭%‬،‭ ‬مسئولة‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬البقع‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬في‭ ‬الوجه؛‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭.‬

وأشار‭ ‬الخبير،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضوء‭ ‬الأبيض،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬أية‭ ‬مشكلة‭ ‬على‭ ‬الجلد،‭ ‬وأنه‭ ‬يبعث‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و7‭% ‬من‭ ‬الأشعة،‭ ‬وهو‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الأشعة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬حجرتي‭ ‬المكتب‭ ‬والنوم،‭ ‬أما‭ ‬الضوء‭ ‬الأزرق‭ ‬فله‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬شيخوخة‭ ‬الجلد‭ ‬وتلف‭ ‬الألياف‭ ‬المطاطةبالأنسجةوالكولاجينوتكون‭ ‬التجاعيد‭. ‬وينصح‭ ‬الخبير‭ ‬الفرنسي‭ ‬بتناول‭ ‬فيتامين‭ (‬سي،‭ ‬هـ‭)‬،‭ ‬لمقاومة‭ ‬تأثير‭ ‬الضوء‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬الجلد‭.‬