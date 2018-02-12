تحذير طبي من الضوء الأزرق للمصابيح والشاشات

باريس – الزمان
قال مدير معامل البحث العلمي لأمراض الجلدية في فرنسا لوك لوفوفر، إن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من لمبات «LED» وشاشات الكمبيوتر والتلفزيون وأجهزة التليفون الذكية، لمدة تتراوح إشعاعاتها ما بين 30 و40%، مسئولة عن تكوين البقع ذات اللون البني في الوجه؛ خاصة لدى الشباب.
وأشار الخبير، إلى أن الضوء الأبيض، الذي يتعرض له الإنسان في الصباح، لا يمثل أية مشكلة على الجلد، وأنه يبعث ما بين 5 و7% من الأشعة، وهو يختلف عن الأشعة الموجودة في حجرتي المكتب والنوم، أما الضوء الأزرق فله تأثير على شيخوخة الجلد وتلف الألياف المطاطةبالأنسجةوالكولاجينوتكون التجاعيد. وينصح الخبير الفرنسي بتناول فيتامين (سي، هـ)، لمقاومة تأثير الضوء الأزرق على الجلد.