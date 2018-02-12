الأمم المتحدة تشترط تمويل مؤتمر الكويت العودة الطوعية للنازحين العراقيين

بغداد- الكويت – الزمان
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يدعم مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي افتتحت أعماله الاثنين العودة «الطوعية» للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد داعش. وبحسب تقديرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن كلفة عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة قد تصل إلى مئة مليار دولار. واعتبرت المفوضية في بيان أن «مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف”.فيما تأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات لاعادة اعمار البلد الغني بالنفط الذي مزقته الحروب والفساد طيلة أربعة عقود، وذلك في مؤتمر دولي انطلقت اعماله في الكويت الاثنين بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب المدمرة ضد تنظيم داعش المتطرف.
وتستضيف الكويت أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بحضور عشرات الدول ومئات الشركات ورجال الاعمال فيما لم يجر دعوة اي شركة عراقية بحسب بيان للنائبة عالية نصيف أمس . وخصص اليوم الاول لخبراء في مجال اعادة الاعمار ولمنظمات غير الحكومية، على ان يخصص اليوم الثاني الثلاثاء للقطاع الخاص، واليوم الاخير لاعلان المساهمات المالية للدول المشاركة.
ويعول العراق الذي شهد حروبا منذ الثمانينات، وحصارا منذ اجتياح الكويت عام 1990، على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص. لكن الفساد المستشري يعد أحد أكبر التحديات امام بغداد في سعيها لجمع الاموال. وفي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الاكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
واعلن العبادي في كانون الاول/ديسمبر الماضي تحقيق «النصر» ضد تنظيم داعش الذي هدد في العام 2014 وجود الدولة العراقية بعد السيطرة على ثلث أراضيها.
وفي الوقت الذي عاد نحو 3,3 مليون نازح إلى ديارهم في ظروف صعبة، إلا أن 2,6 مليون لا يزالون في مخيمات النزوح.
وقال ممثل المنظمة في العراق برونو جيدو «هنا يجب أن نتذكر أن العودة ليست مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة الى المجتمع. العودة المستدامة ليست فقط عودة المباني وإنما استعادة وإعادة بناء المجتمعات وهذا جهد معقد حيث يغطي كل شيء بدءا من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتَيسير التماسك الاجتماعي».
واضاف «يتخذ العراق منعطفا مصيريا في تاريخه الحديث المضطرب حيث تَخلص من الجماعات المتطرفة وهو إنجاز هائل يجب أن يعترف به المجتمع الدولي اعترافا تاما (..) وتتحرك السلطات الآن نحو المهمة الضخمة والمتمثلة بإعادة بناء المدن والمؤسسات والمجتمعات».
وختم قائلا «نحن نتحمل مسؤولية جماعية في مواصلة دعم العراق في هذه المرحلة الحاسمة ويجب أن لا نترك شعب العراق في وضع حَرِج». من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي الى الاستثمار في قطاع الصحة المنهار.
واوضحت المنظمة أن «14 مستشفى ومؤسسة صحية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، التي كانت معاقل لتنظيم داعش، تعرضت لأضرار أو دمرت خلال المعارك على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وأكدت أن شبكات مياه الشرب والكهرباء التابعة للمؤسسات الصحية بحاجة إلى إصلاح.
وقال ممثل المنظمة في العراق ألطف محسن إن «الأزمة سببت ضغوطا نفسية هائلة لملايين الناس، وخلفت عشرات الآلاف من العراقيين بإصابات خطرة، وقطعت حملات التلقيح لملايين الأطفال، وحدت من الخدمات الطبية النسائية».