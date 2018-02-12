الأمم المتحدة تشترط تمويل مؤتمر الكويت العودة الطوعية للنازحين العراقيين

بغداد‭- ‬الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬افتتحت‭ ‬أعماله‭ ‬الاثنين‭ ‬العودة‭ ‬‮«‬الطوعية‮»‬‭ ‬للنازحين‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬بسبب‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭. ‬وبحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬فإن‭ ‬كلفة‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬للمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬واعتبرت‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬يوفر‭ ‬منبراً‭ ‬رئيسيا‭ ‬لإعادة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العودة‭ ‬الطوعية‭ ‬والآمنة‭ ‬والمستدامة‭ ‬للنازحين‭ ‬العراقيين‭ ‬وكذلك‭ ‬لجمع‭ ‬الموارد‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف”‭.‬فيما‭ ‬تأمل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬نحو‭ ‬88‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تعهدات‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬البلد‭ ‬الغني‭ ‬بالنفط‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحروب‭ ‬والفساد‭ ‬طيلة‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬انطلقت‭ ‬اعماله‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتطرف‭.‬

وتستضيف‭ ‬الكويت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بحضور‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬ومئات‭ ‬الشركات‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬دعوة‭ ‬اي‭ ‬شركة‭ ‬عراقية‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للنائبة‭ ‬عالية‭ ‬نصيف‭ ‬أمس‭ . ‬وخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬لخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬ولمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يخصص‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واليوم‭ ‬الاخير‭ ‬لاعلان‭ ‬المساهمات‭ ‬المالية‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭.‬

ويعول‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حروبا‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينات،‭ ‬وحصارا‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬على‭ ‬المانحين‭ ‬الدوليين‭ ‬وخصوصا‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬لكن‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬امام‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لجمع‭ ‬الاموال‭. ‬وفي‭ ‬2017،‭ ‬احتل‭ ‬العراق‭ ‬المرتبة‭ ‬166‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬176‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬البلدان‭ ‬الاكثر‭ ‬فسادا‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭.‬

واعلن‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬هدد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وجود‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬أراضيها‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬نحو‭ ‬3‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬2‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬النزوح‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬برونو‭ ‬جيدو‭ ‬‮«‬هنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬وإنما‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭. ‬العودة‭ ‬المستدامة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬عودة‭ ‬المباني‭ ‬وإنما‭ ‬استعادة‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬وهذا‭ ‬جهد‭ ‬معقد‭ ‬حيث‭ ‬يغطي‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬مخاطر‭ ‬المتفجرات‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬واستعادة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتَيسير‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يتخذ‭ ‬العراق‭ ‬منعطفا‭ ‬مصيريا‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الحديث‭ ‬المضطرب‭ ‬حيث‭ ‬تَخلص‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬هائل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬اعترافا‭ ‬تاما‭ (..) ‬وتتحرك‭ ‬السلطات‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬المهمة‭ ‬الضخمة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬المدن‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمجتمعات‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نترك‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حَرِج‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬دعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬المنهار‭. ‬

واوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬14‭ ‬مستشفى‭ ‬ومؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬الأنبار‭ ‬ونينوى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معاقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬أو‭ ‬دمرت‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬شبكات‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والكهرباء‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ألطف‭ ‬محسن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬سببت‭ ‬ضغوطا‭ ‬نفسية‭ ‬هائلة‭ ‬لملايين‭ ‬الناس،‭ ‬وخلفت‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬بإصابات‭ ‬خطرة،‭ ‬وقطعت‭ ‬حملات‭ ‬التلقيح‭ ‬لملايين‭ ‬الأطفال،‭ ‬وحدت‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬النسائية‮»‬‭.‬