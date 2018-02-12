أنقرة تحذّر واشنطن: إما إصلاح العلاقات أو انهيارها

استئناف محاكمة صحافيين في تركيا في قضية موضع جدل

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬حذرت‭ ‬أنقرة‭ ‬الاثنين‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬العضوين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬بلغت‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬حرجة‮»‬‭ ‬يتوجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬مرتقبة‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭. ‬ويصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬مهمة‭ ‬لمصر‭ ‬،‭ ‬لعقد‭ ‬محادثات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ايجاد‭ ‬مخرج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعربت‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬حيال‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬أثارت‭ ‬توترا‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬علاقاتنا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭. ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إصلاحها‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تنهار‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬أنقرة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭.‬

وبينما‭ ‬تعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬واجهة‭ ‬سياسية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬تركيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬واشنطن‭ ‬تدعم‭ ‬المجموعة‭ ‬وتسلحها‭ ‬في‭ ‬تصديها‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وتركيا‭ ‬ممتعضة‭ ‬كذلك‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬تسليم‭ ‬واشنطن‭ ‬للداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسيلفانيا‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

فيما‭ ‬استؤنفت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬محاكمة‭ ‬صحافيين‭ ‬أتراك‭ ‬مشهورين‭ ‬متهمين‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

وبدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬محاكمة‭ ‬الشقيقين‭ ‬أحمد‭ ‬ومحمد‭ ‬التان‭ ‬والصحافية‭ ‬نازلي‭ ‬إيليجاك‭ ‬وأربعة‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬قبيل‭ ‬الظهر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬وعلى‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بي24‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وطالب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بحق‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬تتهمهم‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بـ»محاولة‭ ‬إسقاط‭ ‬الحكومة‮»‬‭ ‬و»محاولة‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالنظام‭ ‬الدستوري‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬مؤيدي‭ ‬الصحافيين‭ ‬يرفضون‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬إذ‭ ‬يتهم‭ ‬الشقيقان‭ ‬ألتان‭ ‬والصحافية‭ ‬إيليجاك‭ ‬بتوجيه‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬خفية‮»‬‭ ‬عشية‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم‭ ‬بحق‭ ‬الصحافيين‭ ‬بحلول‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الصحافة‭ ‬التركية‭.‬

ودعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنقرة‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬عمليتها‭ ‬بعفرين‭. ‬لكن‭ ‬الأخيرة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تهدد‭ ‬بتوسيع‭ ‬عمليتها‭ ‬لتشمل‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭.‬

ودعا‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬منبج‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬تيلرسون‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬دمرت‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬واشنطن‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬أخطاء‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بغولن‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬توقعات‭ ‬واضحة‭ ‬أعربنا‭ ‬عنها‭ ‬مرارا‭ (…) ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬وعودا،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬

وزار‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬لشؤون‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬هربرت‭ ‬ريموند‭ ‬ماكماستر‭ ‬اسطنبول‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬للقاء‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اردوغان‭ ‬ومستشاره‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬الأحد‭.‬

وأفادت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أنهما‭ ‬أكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬الحرب‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬بجميع‭ ‬أشكالها‮»‬‭.‬