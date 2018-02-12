أنقرة تحذّر واشنطن: إما إصلاح العلاقات أو انهيارها

استئناف محاكمة صحافيين في تركيا في قضية موضع جدل
اسطنبول – توركان اسماعيل
حذرت أنقرة الاثنين واشنطن من أن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بلغت «مرحلة حرجة» يتوجب التعامل معها، وذلك قبل أيام من محادثات مرتقبة مع وزير الخارجية الأميركي. ويصل وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أنقرة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد زيارة مهمة لمصر ، لعقد محادثات تهدف إلى ايجاد مخرج في وقت أعربت واشنطن عن قلقها العميق حيال العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والتي أثارت توترا بين تركيا والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريحات متلفزة من اسطنبول إن «علاقاتنا وصلت إلى مرحلة حرجة. إما أن يتم إصلاحها أو أن تنهار بالكامل». وأطلقت أنقرة الشهر الماضي عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا.
وبينما تعتبر تركيا حزب الشعوب الديموقراطي واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة «ارهابيا»، فإن واشنطن تدعم المجموعة وتسلحها في تصديها لتنظيم داعش.
وتركيا ممتعضة كذلك جراء عدم تسليم واشنطن للداعية الإسلامي المقيم في ولاية بنسيلفانيا فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان عام 2016.
فيما استؤنفت الاثنين في اسطنبول محاكمة صحافيين أتراك مشهورين متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016، مع توقع صدور الحكم في نهاية الأسبوع.
وبدأت المرحلة الأخيرة من محاكمة الشقيقين أحمد ومحمد التان والصحافية نازلي إيليجاك وأربعة متهمين آخرين قبيل الظهر، على ما أعلن على تويتر وعلى موقع «بي24» المتخصص في حرية الصحافة.
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وطالب المدعي العام في كانون الأول/ديسمبر بالسجن مدى الحياة بحق الصحافيين الذين تتهمهم السلطات التركية بصورة خاصة بـ»محاولة إسقاط الحكومة» و»محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري».
غير أن مؤيدي الصحافيين يرفضون هذه المزاعم إذ يتهم الشقيقان ألتان والصحافية إيليجاك بتوجيه «رسائل خفية» عشية محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.
ومن المحتمل أن يصدر الحكم بحق الصحافيين بحلول يوم الجمعة، بحسب ما أوردت الصحافة التركية.
ودعت الولايات المتحدة أنقرة إلى ضبط النفس في عمليتها بعفرين. لكن الأخيرة طلبت من واشنطن سحب قواتها من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في وقت تهدد بتوسيع عمليتها لتشمل المناطق الواقعة شرق عفرين.
ودعا تشاوش أوغلو واشنطن إلى «القيام بما يلزم في منبج».
وأضاف أن المحادثات مع تيلرسون ستتطرق إلى إعادة بناء «الثقة التي دمرت» متهما واشنطن بارتكاب «أخطاء جسيمة» في ما يتعلق بغولن ووحدات حماية الشعب الكردية.
وقال «لدينا توقعات واضحة أعربنا عنها مرارا (…) لا نريد وعودا، نريد أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة».
وزار مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر اسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع للقاء المتحدث باسم اردوغان ومستشاره في السياسة الخارجية ابراهيم كالين، وفقا لما أعلنت الرئاسة التركية الأحد.
وأفادت الرئاسة أنهما أكدا على «علاقات الشراكة الاستراتيجية البعيدة المدى بين تركيا والولايات المتحدة وسبل تطوير الحرب المشتركة على الإرهاب بجميع أشكالها».