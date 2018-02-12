مقتل مدنيين روسيين في معركة شرقي سوريا

موسكو‭- ‬الزمان‭ : ‬قتل‭ ‬مدنيان‭ ‬روسيان‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬شن‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للنظام‭ ‬السوري،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬قوات‭ ‬روسية‭ ‬شبه‭ ‬عسكرية‭ ‬الاثنين‭.‬

واعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬البلطيق‭ ‬القوقازي‭ ‬في‭ ‬كالينينغراد‭ (‬غرب‭ ‬روسيا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬فلاديمير‭ ‬لوغينوف‭ ‬البالغ‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬والمتحدر‭ ‬من‭ ‬كالينينغراد‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬غير‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬لوغينوف‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يدافع‭ ‬ببطولة‭ ‬عن‭ ‬ارضنا‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬امتدادها‭ ‬من‭ ‬الهمجية‭ ‬المجنونة‮»‬‭ ‬حين‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وقال‭ ‬مكسيم‭ ‬بوغا‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬القوقازية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬لوغينوف‭ ‬كان‭ ‬خبير‭ ‬الغام‭ ‬متطوعا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬خريف‭ ‬2017‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬بوغا‭ ‬ملابسات‭ ‬‮«‬المعركة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬لمقتل‭ ‬لوغينوف،‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬100‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬وجاء‭ ‬هجوم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعرضت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لهجمات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭. ‬واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جنود‭ ‬روسا‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‭ ‬يحاربون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كمرتزقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭. ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬روسية‭ ‬قومية‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬في‭ ‬كي‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬مواطن‭ ‬روسي‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬كيريل‭ ‬انانييف‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬

واشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انانييف‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬على‭ ‬الفرات‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬خشام‭ ‬السورية‮»‬‭.‬