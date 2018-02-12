محادثات إيرانية روسية تركية لعقد اجتماع حول سوريا

ضحايا الغارات الاسرائيلية ستة سوريين

بيروت‭- ‬الزمان

‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوغدانوف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬قوله‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬الثلاثي‭ ‬الايراني‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬لمناقشة‭ ‬ملف‭ ‬سوريا‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الدولية‭ ‬للانباء،‭ ‬ان‭ ‬المصدر‭ ‬الروسي‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬بوغدانوف‭ ‬قوله‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬بلدان‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وإيران‭ ‬بحثت‭ ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ / ‬آذار‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آستانة‭ ‬عاصمة‭ ‬كازاخستان‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭. ‬فيما‭ ‬شكلت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬علنا‭ ‬بين‭ ‬العدوين‭ ‬اللدودين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وايران،‭ ‬بعد‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬التوترات،‭ ‬لكن‭ ‬الجانبين‭ ‬لا‭ ‬يرغبان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬حرب‭ ‬حاليا،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين‭.‬

وشنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬السبت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬اهداف‭ ‬سورية‭ ‬وايرانية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬طائرة‭ ‬ايرانية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬نفت‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬واعقب‭ ‬ذلك‭ ‬اسقاط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬‮«‬اف‭ ‬16‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الاسرائيلية‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ضرب‭ ‬اهداف‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬ايضا‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬اسقاط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1982،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬السبت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انها‭ ‬شكلت‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للقوات‭ ‬الايرانية‭ ‬والسورية‮»‬‭.‬

وركزت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الايرانية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية،‭ ‬وكتبت‭ ‬احدى‭ ‬الصحف‭ ‬انها‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬السماء‭ ‬الامنة‭ ‬للنظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وتزايد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصالح‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬هناك‭. ‬ولا‭ ‬ترغب‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تعزز‭ ‬عدوتها‭ ‬اللدودة‭ ‬ايران،‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬دعمها‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭. ‬وتبدو‭ ‬ايران‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬هناك،‭ ‬بينما‭ ‬يبدو‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬انه‭ ‬انتصر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية،‭ ‬أكثر‭ ‬عزما‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين‭. ‬والاسد‭ ‬مدعوم‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬‭ ‬وتعترف‭ ‬اسرائيل‭ ‬بشنها‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬قوافل‭ ‬تقول‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬خاضت‭ ‬معه‭ ‬حربا‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ان‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بينهم‭ ‬اربعة‭ ‬غير‭ ‬سوريين‭ ‬كانوا‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النظام،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬جنديين‭ ‬سوريين‭.‬