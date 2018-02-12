محادثات إيرانية روسية تركية لعقد اجتماع حول سوريا

ضحايا الغارات الاسرائيلية ستة سوريين
بيروت- الزمان
نقلت وكالة تاس الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الاثنين، أن الثلاثي الايراني الروسي التركي بحث إمكانية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة ملف سوريا. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان المصدر الروسي نقل عن بوغدانوف قوله الاثنين، أن بلدان روسيا وتركيا وإيران بحثت إمكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية خلال شهر مارس / آذار القادم في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان حول سوريا. فيما شكلت الغارات الجوية الاسرائيلية في سوريا في نهاية الاسبوع أول مواجهة مباشرة علنا بين العدوين اللدودين اسرائيل وايران، بعد اشهر من التوترات، لكن الجانبين لا يرغبان على ما يبدو في خوض حرب حاليا، بحسب محللين.
وشنت اسرائيل السبت سلسلة غارات جوية في سوريا على اهداف سورية وايرانية ردا على اختراق طائرة ايرانية بدون طيار اطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الاسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الامر. واعقب ذلك اسقاط مقاتلة اسرائيلية «اف 16» في الاراضي الاسرائيلية.
وهي المرة الاولى يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا. وهذه المرة الاولى ايضا التي يتم فيها اسقاط مقاتلة اسرائيلية منذ العام 1982، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وأثنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد على الغارات الاسرائيلية السبت، مؤكدا انها شكلت «ضربة قوية للقوات الايرانية والسورية».
وركزت وسائل الاعلام الايرانية المقربة من النظام على اسقاط الطائرة الاسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية، وكتبت احدى الصحف انها «نهاية السماء الامنة للنظام الصهيوني في سوريا». وتزايد التوتر بين اسرائيل وايران في سوريا منذ فترة من الزمن، بينما يقول محللون ان هناك ثلاثة مصالح مختلفة على الاقل هناك. ولا ترغب اسرائيل في ان تعزز عدوتها اللدودة ايران، وجودها العسكري في سوريا عبر دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وتبدو ايران مصممة على البقاء هناك، بينما يبدو النظام السوري الذي يشعر انه انتصر في الحرب الاهلية، أكثر عزما على التصدي للغارات الجوية الاسرائيلية داخل البلاد، بحسب محللين. والاسد مدعوم ايضا من قبل روسيا وحزب الله اللبناني. وتعترف اسرائيل بشنها عشرات الغارات الجوية على قوافل تقول انها كانت في طريقها لحزب الله الذي خاضت معه حربا عام 2006.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، ان ستة اشخاص قتلوا في الغارات الاسرائيلية بينهم اربعة غير سوريين كانوا يقاتلون في صفوف النظام، بالاضافة الى جنديين سوريين.