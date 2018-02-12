القوات المصرية تعثر في سيناء على وثائق مهمة لهجمات جديدة

تصعيد في الخلاف حول حقل الغاز بين تركيا ومصر
القاهرة -مصطفى عمارة
في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القوات المسلحة فى سيناء كشف مصدر امني فى تصريحات خاصة للزمان ان القوات المسلحة عثرت خلالها على اوكار الارهابيين واماكن تمركزهم وعلى خرائط تتضمن اماكن واعداد افراد أكمنة الجيش والشرطة وخرائط لمخازن أسلحة القوات المسلحة والمنشات الحيوية وشركات البترول والسياحة ومقرات الجهات السيادية فضلا عن رسومات لأماكن تمركز قوات الجيش والشرطة.
وكشف مصدر ان رجال الحرب الالكترونية تمكنوا من تنفيذ عمليات التشويش لمنع الاستغاثات من جانب العناصر الارهابية ،فيما اكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي فى تصريحات للزمان ان العناصر الارهابية لا تقوم بتخزين المؤن والذخائر بمفردها لان ذلك يحتاج لمعلومات دقيقة عن اماكن التخزين واحترافية عالية والتي تقوم بها اجهزة مخابرات عالمية على اتصال بتلك العناصر توضح لهم اماكن التخزين وتسخر لهم الامكانات المادية واللوجستية .
فى السياق ذاته اكد مصدر بحركة حماس ان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى للحركة تعهد اثناء مباحثاته مع قادة المخابرات المصرية بمنع عمليات التسلل من غزة الى سيناء خلال المرحلة المقبلة وانها مستعده للتنسيق مع الاجهزة الامنية المصرية فى هذا المجال
فيما كشف مصدر دبلوماسي ان اتصالات دبلوماسية جرت فى الساعات الاخيرة لمنع اندلاع نزاع مسلح فى المتوسط بعد اعتراض البحرية التركية لسفينة تابعة لشركة اينى الايطالية كانت فى طريقها للتنقيب عن الغاز لحساب قبرص ،فيما اكد السفير القبرصي في القاهرة مور يتسيس عقب لقائه بطارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عدم قدرة تركيا على تهديد المصالح المصرية القبرصية فى المتوسط خاصة ان هناك اتفاقيه ضمت مصر وقبرص ارمت منذ سنوات وتم بموجبها اكتشاف الغاز وانتاجه ،فيما استبعد مصدر امني فى تصريحات خاصة للزمان وقوع حرب بين القاهرة وتركيا وان الامر لا يعدو سوى مناوشات سياسية حيث ان ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سليم 100 % وهذا ا لترسيم ليس فيه خلاف مصري تركي لكن الخلاف بين تركيا وقبرص .
فى السياق ذاته كشف رمضان ابو العلا خبير البترول المصري ان تركيا لن تستطيع المساس بسيادة مصر فى شرق المتوسط ولن تستطيع التنقيب عن الغاز فى المنطقه الاقتصاديه المصرية لعدة اسباب منها ان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية اودعت فى الامم المتحدة وهناك اتفاقيات مماثلة ابرمت بين دول المتوسط ولا تستطيع تركيا ان تنازع فيها ايضا مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص واسرائيل عام 2010 وان تركيا لم تقدم اي خطوط لسواحلها التى تطل على مناطق الاكتشافات وان تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق فى المساس بسيادة مصر المستقرة على المناطق الاقتصادية.
واوضح عاطف السعداوى لباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ان مصر تحمي حدودها البحرية باسطول قادر على التصدي لمن تسول له نفسه المساس بتلك الحدود .
وكشف د/ جمال القليوبى استاذ البترول والطاقة بالجامعة الامريكية عن وجود مؤامرة للقرصنة على غاز مصر فى تلك المنطقة وطالب بتعزيز قوة الردع المصرية فى تلك المنطقه للتصدي لاي محاولات للسطو على حقوق مصر البحرية