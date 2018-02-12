القوات المصرية تعثر في سيناء على وثائق مهمة لهجمات جديدة

تصعيد في الخلاف حول حقل الغاز بين تركيا ومصر

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتواصل‭ ‬فيه‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عثرت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬اوكار‭ ‬الارهابيين‭ ‬واماكن‭ ‬تمركزهم‭ ‬وعلى‭ ‬خرائط‭ ‬تتضمن‭ ‬اماكن‭ ‬واعداد‭ ‬افراد‭ ‬أكمنة‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وخرائط‭ ‬لمخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والمنشات‭ ‬الحيوية‭ ‬وشركات‭ ‬البترول‭ ‬والسياحة‭ ‬ومقرات‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رسومات‭ ‬لأماكن‭ ‬تمركز‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭. ‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬ان‭ ‬رجال‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬التشويش‭ ‬لمنع‭ ‬الاستغاثات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬طيار‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬هشام‭ ‬الحلبي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بتخزين‭ ‬المؤن‭ ‬والذخائر‭ ‬بمفردها‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬لمعلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬اماكن‭ ‬التخزين‭ ‬واحترافية‭ ‬عالية‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اجهزة‭ ‬مخابرات‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بتلك‭ ‬العناصر‭ ‬توضح‭ ‬لهم‭ ‬اماكن‭ ‬التخزين‭ ‬وتسخر‭ ‬لهم‭ ‬الامكانات‭ ‬المادية‭ ‬واللوجستية‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬للحركة‭ ‬تعهد‭ ‬اثناء‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬بمنع‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وانها‭ ‬مستعده‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لمنع‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬فى‭ ‬المتوسط‭ ‬بعد‭ ‬اعتراض‭ ‬البحرية‭ ‬التركية‭ ‬لسفينة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬اينى‭ ‬الايطالية‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬لحساب‭ ‬قبرص‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬القبرصي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مور‭ ‬يتسيس‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬بطارق‭ ‬رضوان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭ ‬القبرصية‭ ‬فى‭ ‬المتوسط‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقيه‭ ‬ضمت‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬ارمت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وتم‭ ‬بموجبها‭ ‬اكتشاف‭ ‬الغاز‭ ‬وانتاجه‭ ‬،فيما‭ ‬استبعد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬وقوع‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وتركيا‭ ‬وان‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬سوى‭ ‬مناوشات‭ ‬سياسية‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬سليم‭ ‬100‭ ‬‭%‬‭ ‬وهذا‭ ‬ا‭ ‬لترسيم‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬خلاف‭ ‬مصري‭ ‬تركي‭ ‬لكن‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وقبرص‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬رمضان‭ ‬ابو‭ ‬العلا‭ ‬خبير‭ ‬البترول‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬المساس‭ ‬بسيادة‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬ولن‭ ‬تستطيع‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬المصرية‭ ‬لعدة‭ ‬اسباب‭ ‬منها‭ ‬ان‭ ‬اتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬اودعت‭ ‬فى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهناك‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مماثلة‭ ‬ابرمت‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المتوسط‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تركيا‭ ‬ان‭ ‬تنازع‭ ‬فيها‭ ‬ايضا‭ ‬مثل‭ ‬اتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قبرص‭ ‬واسرائيل‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وان‭ ‬تركيا‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬اي‭ ‬خطوط‭ ‬لسواحلها‭ ‬التى‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الاكتشافات‭ ‬وان‭ ‬تركيا‭ ‬طبقا‭ ‬للحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬والخرائط‭ ‬الجيولوجية‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬المساس‭ ‬بسيادة‭ ‬مصر‭ ‬المستقرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الاقتصادية‭.‬

‭ ‬واوضح‭ ‬عاطف‭ ‬السعداوى‭ ‬لباحث‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تحمي‭ ‬حدودها‭ ‬البحرية‭ ‬باسطول‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لمن‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬المساس‭ ‬بتلك‭ ‬الحدود‭ .‬

وكشف‭ ‬د‭/ ‬جمال‭ ‬القليوبى‭ ‬استاذ‭ ‬البترول‭ ‬والطاقة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مؤامرة‭ ‬للقرصنة‭ ‬على‭ ‬غاز‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬وطالب‭ ‬بتعزيز‭ ‬قوة‭ ‬الردع‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقه‭ ‬للتصدي‭ ‬لاي‭ ‬محاولات‭ ‬للسطو‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬مصر‭ ‬البحرية