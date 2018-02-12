كبار الأكاديميين يطالبون روحاني بتوضيحات حول وفاة ناشط بيئي

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬كتب‭ ‬كبار‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الايرانيين‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاثنين‭ ‬طالبوا‭ ‬فيها‭ ‬بتوضيحات‭ ‬بشأن‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬‮«‬انتحار‮»‬‭ ‬ناشط‭ ‬بيئي‭ ‬مرموق‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬وأُعلمت‭ ‬السبت‭ ‬عائلة‭ ‬الايراني‭-‬الكندي‭ ‬كاووس‭ ‬سيد‭ ‬إمامي‭ (‬63‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الاساتذة‭ ‬المرموقين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬صادق‭ ‬والذي‭ ‬أسس‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تراث‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الفارسية‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬انتحر‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬قضائي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إمامي‭ ‬اعترف‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬متعلقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬التجسس‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬سبعة‭ ‬اعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬منظمته‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بالحياة‭ ‬البرية‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭.‬

وورد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وجهتها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬جمعيات‭ ‬اكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬الدكتور‭ ‬كاووس‭ ‬سيد‭ ‬إمامي‭ ‬أذهلت‭ ‬وصدمت‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬والنشطاء‭ ‬البيئيين‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬استاذا‭ ‬معروفا‭ ‬وعالما‭ ‬متميزا‭ ‬ومن‭ ‬قدامى‭ ‬المحاربين‭ (… ‬كان‭ ‬إمامي‭) ‬إنسانا‭ ‬نبيلا‭ ‬وأخلاقيا‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬الرسالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬والشائعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬باعتقاله‭ ‬ووفاته‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتصديق‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬الرسالة‭ ‬أربع‭ ‬جمعيات‭ ‬أكاديمية‭ ‬بارزة‭ ‬تعنى‭ ‬بالعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬وعلم‭ ‬الاجتماع‭ ‬والدراسات‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬والثقافة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬اساتذة‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الجامعات‭ ‬الايرانية‭. ‬وكتبوا‭ ‬مخاطبين‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لتوقعاتنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬تحركا‭ ‬فوريا‭ ‬وفعالا‭ ‬للتحقيق‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬القضية‭ (…) ‬ومحاسبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬المؤلمة‮»‬‭. ‬ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬الملف‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬محسني‭ ‬ايجائي‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬ايلنا‮»‬‭ ‬الإصلاحية‭ ‬‮«‬سمعت‭ ‬بأنه‭ ‬انتحر‭ ‬لكنني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬التفاصيل‭. ‬يجري‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬نفت‭ ‬منظمة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬شائعات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيسها‭ ‬كاوه‭ ‬مدني‭.‬

‭ ‬وأفاد‭ ‬النائب‭ ‬الإصلاحي‭ ‬محمود‭ ‬صادقي‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬أبلغته‭ ‬بأن‭ ‬مدني‭ ‬اعتقل‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولا‭ ‬رفيعا‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬عمله‭.‬

‭ ‬وورد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬مدني‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفكر‭ ‬الضيق‭. ‬آمل‭ ‬براحة‭ ‬بال‭ ‬النشطاء‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭. ‬آمل‭ ‬بانتهاء‭ ‬قلق‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬عودة‭ ‬احبتهم‮»‬‭.‬