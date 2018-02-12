فرض ضرائب جديدة على السلع ومراكز التجميل ونجيب لـ (الزمان) : الموازنة المعدّلة مخجلة وتحمّل المواطن أعباء تغطية ما سرقه الفاسدون

بغداد – قصي منذر

اتهمت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب الحكومة بفرض ضرائب على المواطنين لتغطية ما سرقه الفاسدون ، مشيرة الى تجاهل مقترحات الكتل السياسية بشأن تعديل الموازنة وتخفيض حصة اقليم كردستان فيها. واكدت نجيب لـ (الزمان) امس (رفض الموازنة المعدلة جملة وتفصيلا كونها لا تلبي طموح الشعب لخلوها من الدرجات الوظيفية واعدت لمصلحة جهة معينة).

مشيرة الى ان (اضافة ضرائب جديدة على محال الحلاقة ومراكز التجميل وكذلك على السلع المباعة في مراكز التسوق امر مخجل ويثقل كاهل المواطن بأعباء جديدة لتغطية ما سرقه الفاسدون)، واضافت ان (تلك الضرائب معمول بها في دول العالم مقابل ان تقدم تلك الدول الخدمات الاساسية بشكل كامل ، اما في العراق فأن العملية عكسية لاتوجد خدمات مع ذلك تفرض الضرائب)، وكشفت نجيب عن (تخفيض الحكومة حصة الاقليم في الموازنة الحالية ما يعد ذلك تجاهلا لمطالب الاكراد المشروعة).

وتابعت (كان الاجدر بالحكومة محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال منهم بدلا من تكبيل المواطن بقيود جديدة). من جانبه رأى النائب عن حركة تغيير الكردستانية مسعود حيدر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول افتعال بحسب ما وصفه ازمة جديدة تمنع تمرير الموازنة. وقال حدير في تصريح امس ان (العبادي قام بتخفيض حصة الإقليم في الموازنة ويبدو من هذا الامر يريد افتعال المشكلات لكي لا يتم تمرير القانون). على حد تعبيره. في غضون ذلك استغربت اللجنة المالية النيابية من اضافة ضرائب بنسبة 10 بالمئة على السلع المباعة في مراكز التسوق والمولات .

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان امس ان (الحكومة ارسلت بعض التغييرات بالنسبة للايرادات والنفقات)، واضافت ان (الايرادات في الموازنة كانت 90.9 ترليون دينار، فاصبحت بعد التعديل 90.6 ترليون دينار)، لافتة الى ان (التغيير الثاني هو في ارتفاع إجمالي النفقات، إذ كان 103.9 ترليون دينار فاصبح 104.1 ترليون دينار)، واكدت التميمي ان (النفقات الاستثمارية ارتفعت من 24.4 إلى 24.6 ترليون دينار كما واضيفت فقرة لمجلس الوزراء، اضافة تخصيصات ترليوني دينار على احتياطي الطوارئ، على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعوضيات الموظفين والنفقات الاستثمارية وشبكة الحماية الاجتماعية)، مشيرة الى ان (فقرة المحافظات المنتجة للنفط عدلت اذا زادت الإيرادات تصرف لهم المبالغ المستحقة السابقة واللاحقة ، كما تمت إضافة ضريبة المبيعات 10بالمئة على السلع المباعة في المولات ومراكز التجميل والحلاقة النسائية والرجالية)، وتابعت انه (تم الاتفاق على إدراج الموازنة للقراءة الثانية)

فيما كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن ان الموازنة المعدلة لم تتضمن التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية . وقال الجبوري في تصريح امس ان (الموازنة المعدلة التي تم ارسالها من قبل الحكومة لم تتضمن اي من التعديلات والملاحظات او الطلبات التي تقدم بها ممثلو المحافظات المتضررة او اقليم كردستان او المنتجة للنفط ما عدا التعديلات لبعض المقترحات من قبل صندوق النقد الدولي)، واضاف ان (الحكومة اضافت مبلغ ترليوني دينار تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتغطية النفقات الطارئة لسد النقص في تخصيصاتها كالرواتب وشبكة الحماية والمشاريع الاستثمارية)، لافتا الى ان (ذلك اثر بانسيابية عملية النقاش وتمرير الموازنة بشكل واضح)، مبينا ان (وزارة المالية لم ترفق المصاريف السيادية لبيان حصة كردستان)، لافتا الى (توجه البرلمان نحو إلغاء استقطاع رواتب الموظفين في الموازنة الحالية)، مطالبا بـ(تخصيص نسبة 20 بالمئة لتغطية استحقاقات المحافظات المنتجة النفط )، واضاف ان (اهالي المحافظات المحررة يطالبون بصرف القروض والرواتب المتراكمة كما ان نواب كردستان قدموا ملاحظات كثيرة على تلك الموازنة).

وبشأن اخر تابع الجبوري ان (المادة المتعلقة بمن ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو كان ينبغي أن تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات)، كاشفا عن (اقامة مئة دعوى قضائية ضد مجلس النواب خلال الدورة الحالية).