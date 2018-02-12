نائب يتوقّع نتائج متواضعة لمؤتمر الإعمار في الكويت

الكويت – الزمان

اكد العراق حاجته الى نحو 88 مليار دولار لاعمار سبع محافظات تضررت خلال العمليات العسكرية ضد داعش ، فيما توقع النائب جاسم محمد جعفر نتائج متواضعة لمؤتمر المانحين في الكويت بسبب الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال ترؤسه الجلسة الاولى للمؤتمر ان (اجمالي الضرر الذي لحق بمحافظات نينوى و الانبار وصلاح الدين و بغداد وبابل و ديالى بالاضافة الى كركوك بلغ نحو 46 مليار دولار،يضاف لها اجمالي الاضرار في قطاع الامن الذي بلغ 14 مليار دولار وقيمة الخسائر التي لحقت بالموجودات النقدية في البنوك والمصارف بلغت نحو عشرة مليارات دولار)، مبينا ان (احتياجات اعادة الاعمار والتعافي قدرت بنحو 88.2 مليار دولار منها 22.9 مليار دولار يحتاجها العراق على المدى القصير و65.4 مليار دولار على المدى المتوسط)، متوقعا (في حال استمرار الاقتصاد غير النفطي في النمو بمعدل ماقبل 2014 بنسبة 8 بالمئة ، فان الخسائر التراكمية للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي تقدر بنحو 107 مليارات دولار)، مؤكدا ان (قطاع السكن تعرض لاضرار بلغت 16 مليار دولار مايشكل نسبة 35 بالمئة حيث يقدرعدد المباني السكنية المتضررة بنحو 147 الف مبنى سكني)، لافتا الى ان (الاضرار التي لحقت بقطاعي الطاقة والنفط والغاز هي الاعلى بين قطاعات البنية التحتية، اذ بلغت 11 مليار دولار)، موضحا ان (قطاع الصناعة والتجارة كانا اكثر القطاعات الانتاجية تضررا حيث بلغ حجم الاضرار فيه اكثر من خمسة مليارات دولار كما بلغت اضرار قطاع الزراعة اكثر من ملياري دولار ، فيما احتل قطاع التعليم الحجم الاكبر في الضرر بين القطاعات الاجتماعية بتقدر بنحو 2.4 مليار دولار وقطاع الصحة بـنحو 2.3 مليار دولار). من جانبه قال مدير صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي خلال المؤتمر (بدأنا ببعض الخطوات لإعادة الإعمار لكن لم نستطع إنجاز اكثر من واحد بالمئة مما يحتاج اليه العراق)، واضاف ان (العراق بحاجة الى المساعدات والاستثمارات لإعادة الخدمات والبنى التحتية)، مشيرا الى (وجود 2،5 مليون نازح بحاجة للمساعدة وتضرر 138 ألف منزل ودمار أكثر من نصف هذا العدد جراء الحرب ضد داعش). بدروه ، اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي عن طرح العراق رؤية متكونة من ثلاثة محاور لاعمار المدن واستقطاب الشركات الاستثمارية . واكد الحديثي ان (اعمار العراق يعد فرصة اساسية لتاكيد التزام المجتمع الدولي بعد تحقيق النصر على الإرهاب)، واضاف ان (وقائع المؤتمر ستخصص لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمعات المحلية في المدن المحررة وكذلك للشركات وكبار المستثمرين بهدف عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص العراقي والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار لتحفيز سوق العمل)، واكد الحديثي ان (العراق سيطرح رؤية تفصيلية بصدد إعادة الإعمار متضمنة ثلاثة أجزاء هي حجم الدمار الذي حدث في وكذلك برنامج البناء والتاهيل والمبالغ المقدرة له والمتطلبات اللوجستية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة). من جهة اخرى تعهدت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات إغاثية عالمية بتقديم مبلغ قيمته 330.130 مليون دولار كبرامج إغاثية وتنموية للعراق. وقال بيان امس ان (جمعيات عالمية وكويتية تعهدت بتقديم الدعم للعراق بمبلغ يصل الى 330.130 كبرامج اغاثية وتنموية للشعب العراقي). الى ذلك توقع الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر الخروج بنتائج متواضعة من مؤتمر الدول المانحة . وقال البياتي في تصريح امس ان (المبلغ المقترح حصوله من تلك الدول لاعادة اعماره هو مئة مليار دولار)، لافتا الى ان(هذا مبلغ كبير يصعب الحصول عليه في ظرف اقتصادي راكد عالميا). وبدأت اعمال الجلسة الاولى للمؤتمر الدولي امس الاثنين بين الجانبين العراقي والكويتي لمناقشة الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية لاعادة اعمار المدن فضلا عن دعوة الشركات الاستثمارية الى العمل في العراق من اجل الاستفادة من تلك الفرص بهدف تحقيق التنمية.