معصوم والجبوري والجعفري يبحثون مع لودريان توسيع التعاون

فرنسا تؤكد إلتزامها بمشروع بناء جامعة الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سبل توسيع وتعزيز آفاق واطر التعاون بين البلدين في مرحلة ما بعد انتصار العراق على الارهاب لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاكاديمية واعادة ترميم المواقع الاثرية فضلا عن التعاون العسكري والمعلوماتي بين البلدين .وقال بيان امس ان (معصوم رحب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقبلة للعراق، مشيدا باهمية مواقف فرنسا المساندة للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي ودعمها العسكري والانساني فضلا عن جهودها في حشد دعم المجتمع الدولي)، مؤكدا (ثقة العراق بخبرات وقدرات كافة الدول المتطورة للمساهمة في اعادة البناء والاعمار وتأهيل البنى التحتية والخدمات وفي مقدمتها الدول الصديقة) في اشارة الى اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا في هذا الميدان، مشددا على ( حاجة العراق الماسة للخبرات الفرنسية في مجال ترميم المواقع الاثرية والتراثية ). من جانبه جدد لودريان التزام بلاده بدعم الشعب العراقي واحترام وحدته وسيادته ودعم نظامه الديمقراطي مؤكدا( رغبة واستعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون معه في جميع الميادين واهتمام الحكومة الفرنسية بالمساهمة في اعادة اعمار العراق وبدعم التقدم والازهار لكافة مكوناته).فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن العراق متوجه للانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي عادا مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق البداية نحو عراق أمن ومستقر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري بحث مع لودريان مسألة اعادة اعمار المدن المدمرة وضمان استقراره العراق بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش اضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها)، واضاف البيان ان (الجانبين ناقشا ملفات عودة النازحين والانتخابات البرلمانية المقبلة وإعمار المناطق المحررة)، وأكد الجبوري أن (العراق متوجه للانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي وفق رؤية جديدة للإعداد لمرحلة البناء والإعمار من أجل تدشين مرحلة الاستقرار التي تستدعي عودته كطرف فاعل ومؤثر في السياسة الدولية)، داعيا إلى (إيلاء ملف عادة النازحين لمناطقهم المحررة الاهتمام الأكبر من خلال إعادة إعمار مدنهم المدمرة بفعل الإرهاب).

كما بحث وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مع لودريان العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية. وقال بيان امس ان (الوزيرين بحثا أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تخفيف حدة التوتر والأزمات التي تمر بها المنطقة)، وأكد الجعفري أن (العراق حقق انتصارات كبيرة في حربه ضد الإرهاب واليوم يواصل جهوده لإعادة بناء المدن )، مشيرا إلى أن (الحكومة مستمرة ببذل جهودها من أجل عودة العوائل النازحة لمناطق سكناهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم وان العراق لن ينسى الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه ودعمته إنسانيا وعسكريا وخدميا ويتطلع لمساهمتها في مجال إعمار البنى التحتية للمدن العراقية)، مشددا على أن (الشراكة بين العراق وفرنسا مهمة جدا وعلينا بذل المزيد من الجهود لتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة). فيما اكد لودريان التزام بلاده بمشروع بناء جامعة الموصل. كاشفا عن عن زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بغداد خلال الفترة المقبلة.واضاف ان (فرنسا تعول على دور العراق في حلحلة الأزمة في سورية والتعاون مع فرنسا بهذا الخصوص).

من جانبه أعرب لودريان عن (دعم بلاده للعراق وفي كافة المجالات). وفي ختام زيارته إلى العراق، يتوجه لودريان إلى الكويت للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق واجتماع التحالف الدولي بحضور نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ان استضافة الكويت لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي يتضمن الاجتماع الوزراي لدول التحالف الدولي ضد داعش يعكس ايمان الكويت بأهمية دعم العراق. وقال الصباح في كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح المركز الإعلامي للمؤتمر امس ان (المؤتمر يعد ترجمة لتوجيهات أمير البلاد بالعمل على دعم العراق الشقيق والوقوف الى جانبه عبر دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للاجتماع في الكويت لدعم الأشقاء في العراق). وبين ان (المؤتمر ستعقد جلساته الرئيسية في 14 شباط لاستعراض أوجه الدعم الذي سيتم تقديمه للمشاريع التنموية والاستثمارية في العراق بمشاركة أكثر من 74 جهة من دول ومؤسسات مالية ونقدية متخصصة).