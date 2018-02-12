نيوكاسل يفجر المفاجأة ويهزم مانشستر يونايتد

ليفربول يعود الى المركز الثالث بإسقاط ساوثهامبتون

لندن – وكالات

حصد فريق ليفربول فوزاً مهماً وغالياً خارج دياره أمام مضيفه ساوثهامبتون بثنائية دون رد ، مساء اول امس الأحد ، على ملعب “سانت ميريز” في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول سجل الثنائية عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 6 و42 من عمر المباراة ليرتفع رصيد ليفربول إلى 54 نقطة مستعيداً المركز الثالث بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة بقيادة مديره الفني ماوريسيو بيليجرينو.

اتسمت المباراة بسيطرة من جانب ليفربول في أغلب الفترات كما أن دفاع الريدز نجح في الخروج بشباك نظيفة من خلال تألق واضح للمدافع فان ديك بجانب الحارس كاريوس.

لم يصمد دفاع أصحاب الأرض أمام هجوم ليفربول سوى 6دقائق فقط حين نجح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في هز الشباك مبكراً من كرة سريعة بينه وبين صلاح وصلت إلى فيرمينو الذي أودع الكرة في المرمى ببراعة.

وبعد مرور ربع ساعة ، استعاد ساوثهامبتون جزءاً من توازنه ونظم محاولات على مرمى ليفربول وأبعد ماتيب كرة عرضية خطيرة ثم محاولة أنقذها فاينالدوم وتألق الحارس كاريوس وأنقذ انفراداً للمهاجم بيير هويجبيرج.

وفي الدقيقة 42 ، نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول من تبادل رائع بالكرة مع المهاجم فيرمينو ليسجل الفرعون المصري هدفاً باقتدار وينتهي الشوط الأول بتفوق ليفربول.

ودفع ساوثهامبتون باللاعب سفيان بوفال على حساب ماريو ليمينا في الدقيقة 57 وأجرى ليفربول تغييره الأول بنزول جيمس ميلنر على حساب تشامبرلين ونال أوريول روميرو لاعب ساوثهامبتون إنذاراً.

هدأ إيقاع اللقاء مع كرة عرضية من جيمس ميلنر مرت دون متابعة ثم محاولة آخرى على رأس ماني لم يدركها السنغالي ومرر صلاح كرة إلى فيرمينو الذي فضل المراوغة دون خطورة.

مع الدقيقة 71 ، أشرك ساوثهامبتون لاعبه شان لونج على حساب جيمس وارد براوس.. ومرر سيدريك سواريس كرة عرضية خطير لأصحاب الأرض أبعدها الدفاع وواصل ساديو ماني محاولاته لهز شباك فريقه السابق بتسديدة قوية بينما دفع ليفربول بثاني تغييراته بنزول آدم لالانا على حساب روبرتو فيرمينو كما ألقى ساوثهامبتون بآخر أوراقه بمشاركة ستيفين دافيز بدلاً من أوريول روميو.

كاد صلاح أن يضيف الثاني من كرة وصلت إليه بمتابعة تسديدة ماني ليوجهها بجوار القائم وأضاع صلاح هدفاً آخر بجوار القائم ، وأشرك ليفربول آخر تغييراته بنزول ديجان لوفرين على حساب صلاح في الدقيقة 89.

وفي الدقائق الأخيرة ، أبعد كاريوس تمريرة عرضية خطيرة لأصحاب الأرض ومرت الأمور هادئة بعيداً عن الخطورة على مرمى الفريقين لينتهي اللقاء بفوز ليفربول.

نيوكاسل يفجر مفاجأة

وقدّم نيوكاسل يونايتد هديّة للمتصدّر مانشستر سيتي، بالفوز على ضيفه وصاحب المركز الثاني، مانشستر يونايتد 1-0 مساء اول امس الأحد، في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز مات ريتشي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 56 في المركز الثاني، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، فيما رفع الفائز رصيده إلى 28 نقطة، وقفز إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام برايتون.

وأعاد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لاعبه الفرنسي بول بوجبا إلى التشكيلة الأساسية، فجلس الشاب سكوت ماكتوميناي، على مقاعد البدلاء، واستعاد فيل جونز مكانه على حساب ماركوس روخو، والحال نفسه ينطبق على أشلي يونج الذي لعب مكان لوك شو، فيما عاد الفرنسي أنطوني مارسيال للعب في الخط الهجومي.

في المقابل، أجرى مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز تعديلين على تشكيلته التي تعادلت مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، فشارك الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا للمرة الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه في مدة العاقدات الشتوية الماضية، وغاب المدافع كياران كلارك عن صفوف الفريق بسبب الإصابة، ولعب مكانه الفرنسي فلوريان ليجيني.

وجاء التهديد الهجومي الأول في المباراة، من طرف نيوكاسل عبر لاعب وسطه جونجو شيلفي الذي سدّد كرة قوية تألق حارس يونايتد دافيد دي خيا في إبعادها بالدقيقة الرابعة، ودخل الفريق الضيف أجواء المباراة مع مرور الوقت دون أن يتمكّن من تسديد الكرة بين الخشبات الثلاث.

وعاد نيوكاسل ليجرّب حظّه بالتسديد البعيد، وهذه المرة عن طريق لاعب تشيلسي السابق كينيدي لكن دي خيا كان على الموعد مجدّدا في الدقيقة 29، وأهدر لاعب يونايتد جيسي لينجارد فرصة التقدم لفريقه بالدقيقة 32، عندما تلقى كرة من التشيلي أليكسيس سانشيز وأطلقها نحو المرمى أبعدها دوبرافكا الذي عاد بعد 3 دقائق، ليتصدى لانفراد خطير من مارسيال إثر تمريرة بينية ولا أروع من نيمانيا ماتيتش.

وألغى الحكم هدفا ليونايتد بعد 7 دقائق على مرور الشوط الثاني، بحجة وجود خطأين في آن واحد على لوكاكو وسمولينج، قبل أن يشقّ سانشيز بطريقته المعهودة على الجناح ويسدّد كرة ارتدت من الدفاع إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 54، وكاد الدولي التشيلي يفتتح التسجيل بعدها بدقيقتين عندما راوغ الحارس لكنه تأخر في التسديد ليبعد ليجيني الخطر.

وبقي الحال على ما هو حتى الدقيقة 65، عندما سجّل نيوكاسل هدفا عن طريق مات ريتشي إثر متابعته لكرة موجّهة إليه أمام المرمى من جايل، ولم يتغيّر شيئا في الدقائق الأخيرة وسط أداء عابه التركيز من قبل الضيوف.