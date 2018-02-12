الإنتر يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا

الجدل التحكيمي ومركز كوتينيو الأبرز في سقوط برشلونة

مدن – وكالات

حظيت مباراة برشلونة أمام ضيفه خيتافي، اول امس الأحد، على ملعب “كامب نو” بالجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي، ببعض المشاهد المثيرة.

وظل برشلونة متربعًا على عرش صدارة الليجا، برصيد 59 نقطة، بينما أصبح رصيد خيتافي 30 نقطة في المركز العاشر.

مينا أساسيًا لأول مرة

لأول مرة يشارك الكولومبي ياري مينا أساسيًا مع برشلونة، منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني، خلال مدة الانتقالات الشتوية الماضية.

وظهر مينا لسبع دقائق في مباراة فالنسيا الماضية في إياب نصف نهائي كأس الملك، بعد الدفع به كبديل لجيرارد بيكيه الذي تعرض للإصابة، ولكنه يسجل مشاركته الأساسية الأولى.

واضطر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرنا إلى الاعتماد على مينا بجوار الظهير الأيسر لوكاس ديني، كقلبي دفاع، في ظل إصابة جيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين، وإيقاف صامويل أومتيتي.

جدل تحكيمي

شهدت المباراة جدلاً تحكيميًا بسبب تعرض ليونيل ميسي نجم البلوجرانا لعرقلة داخل منطقة جزاء خيتافي، إلا أن الحكم فيرنانديز بوربالان رفض احتساب ركلة جزاء للأرجنتيني في الشوط الأول.

وقال خبير التحكيم أوليفير أوندخار لصحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد: “كان على الحكم احتساب ركلة جزاء لميسي”.

كما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ميسي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام خيتافي.

الشوط الأسوأ

فشل برشلونة في الشوط الأول أمام خيتافي في توجيه أي تسديدة على مرمى حارس خيتافي فنسينتي جايتا رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 71%، كأسوأ شوط للفريق الكتالوني، من حيث الأرقام، تحت قيادة فالفيردي منذ قدومه مطلع الموسم الجاري.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا يسدد فيها برشلونة على ملعبه خلال الشوط الأول، منذ لقاء الكلاسيكو مع ريال مدريد في 21 أبريل/نيسان 2012.

كوتينيو في مركزه المفضل

سدد كوتينيو أول تسديدة لبرشلونة في اللقاء بالدقيقة 49، والثانية أيضا كانت من أقدام البرازيلي بالدقيقة 60.

وجاء أداء كوتينيو الجيد بعدما أشركه فالفيردي في مركزه المفضل في الجناح الأيسر، وجلس القائد أندريس إنييستا على مقاعد البدلاء.

وكان مدرب أتلتيك بيلباو السابق يدفع به في المباريات الماضية على الجبهة اليمنى، وتم استبداله في الدقيقة 63 لصالح إنييستا.

التعادل السلبي الأول

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي، للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم تحت قيادة فالفيردي.

ورغم التعادل ، إلا أن فالفيردي لا يزال مستمرًا في كتابة التاريخ، بعدما وصل إلى 23 مباراة بالليجا دون هزيمة، علمًا بأنه رقم قياسي.

اشتعال الليجا

يعتبر أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني أبرز المستفيدين من تعادل البارسا المتصدر في المباراة ، بعدما تقلص الفارق إلى 7 نقاط فقط.

ومن المنتظر أن تشهد الليجا اشتعالاً كبيرًا، خلال الجولات المقبلة خاصة أن ألروخيبلانكوس أصبح قريبًا من برشلونة.

إنتر ميلان ونغمة الانتصارات

في مباراة اخرى عاد إنتر ميلان لطريق الانتصارات مجددًا في الدوري الإيطالي، بعد غياب 8 جولات، وذلك بعدما تغلب على بولونيا بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس الأحد على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وأحزر ثنائية النيراتزوري كل من إيدير مارتينيز ويان كرامو في الدقيقتين 2 و63، بينما سجل هدف بولونيا رودريجو بالاسيو في الدقيقة 25.

ورفع إنتر بعد هذا الفوز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

تقدم إنتر في النتيجة مبكرًا وتحديدًا منذ الدقيقة الثانية عبر إيدير بعد كرة مررها كارامو إلى بروزوفيتش الذي لعبها عرضية باتجاه المهاجم الإيطالي الذي أسكنها الشباك بيمناه.

وهدد بولونيا مرمى سمير هاندانوفيتش من خلال رأسية قوية من المحنك رودريجو بالاسيو لكن الحارس السلوفيني المخضرم أبعدها.

ونجح بالاسيو بعدها بالدقيقة 25 في تسجيل هدف التعادل لبولونيا، أمام فريقه القديم بعد تعامل سيئ من جواو ميراندا، لينفرد بمرمى هاندانوفيتش ويسدد الكرة بسهولة داخل الشباك.

واعتمد بولونيا على الهجمات المرتدة بوجود الجناح السريع أورسوليني، وانطلاقات بالاسيو ما بين الخطوط وهروبه الجيد من مدافعي إنتر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1)

وأضاف كارامو الهدف الثاني بعد مجهود فرد، متخطيًا اثنين من لاعبي بولونيا على حدود المنطقة قبل أن يسدد كرة رائعة بيسراه ليضع الأفاعي في المقدمة من جديد.

وأكمل بولونيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيما مباي لتدخله العنيف على رافينيا وذلك في الدقيقة 68، وأخرج المدرب لوتشيانو سباليتي كارامو وأدخل جاليارديني لتدعيم خط الوسط وإحكام السيطرة على المباراة.

وفي الدقيقة 82 اعترض لاعبو بولونيا على عدم احتساب ركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد الظهير الأيمن دانيلو دامبروزيو، ليقرر الحكم فاليري اللجوء إلى تقنية الإعادة التلفزيونية، ويرفض احتسابها.

وأنقذ هاندانوفيتش النيراتزوري بعد تسديدة من رودريجو بالاسيو من داخل المنطقة في الدقيقة 87 ، بينما تم طرد آدم ماسينا ظهير بولونيا في الثواني الأخيرة بعد تدخل عنيف على قدم لوبيز مدافع إنتر لتنتهي المباراة بانتصارٍ صعب لأبناء المدرب سباليتي.