الداخلية تتبادل المعلومات مع الرياض بشأن الارهابيين

السعودية تعيد فتح قنصليتها في البصرة قريباً

البصرة – الزمان

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، عن موعد إفتتاح القنصلية السعودية في المحافظة. وقال معاون المحافظ للشؤون الادارية معين صالح الحسن في تصريح امس عقب اجتماع مسؤولين في الحكومة المحلية مع وفد سعودي، ان (الوفد كان برئاسة السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري ومندوب عن قيادة المملكة وهم مهتمون بشكل كبير لإفتتاح القنصلية في المحافظة ومسرورون لإعادة علاقات البلدين).

طاقم خاص

واضاف ان (موعد الافتتاح سيكون خلال أسبوعين على الاكثر)، مشيرا الى ان (توجيهات القيادة السعودية بان يكون مكان القنصلية مؤقتا وسيأتي الطاقم الخاص للعمل بها والمحافظ اسعد العيداني ابدى الاستعداد الكامل لافتتاحها), معربا عن (سروره بقدوم الاشقاء السعوديين ونأمل ان تسهم في عملية الاعمار)، وكان كشف في 10 من كانون الثاني الماضي عن موافقة الحكومة العراقية على إفتتاح قنصلية لبلاده في المحافظة لتكون القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية السعودية في أربيل كما تعتزم السعودية إفتتاح قنصلية ثالثة لها في محافظة النجف وشهدت العلاقات العراقية السعودية في الأشهر الماضي تطوراً متسارعاً وتبادلاً للزيارات بين المسؤولين والشخصيات السياسية كما تم في 14 من اب 2017 فتح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين طوال أيام السنة بعد ان كان مقتصراً على دخول الحجاج العراقيين فقط. وكان رئيس الوفد السعودي عبدالرحمن الشهري، الذي زار المحافظة اكد قرب افتتاح القنصلية من أجل تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والوفود الاقتصادية بين البلدين.ونقل بيان سابق عن الحسن، القول أن (الحكومة المحلية في المحافظة ستقدم التسهيلات والإجراءات كافة من أجل إعادة افتتاح القنصلية), واضاف ان (القنصلية السعودية في المحافظة قد أغلقت عام 1990 أبان حرب الخليج الثانية.

وتعد المحافظة ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار والبصرة هي المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، فيما تضم 5 قنصليات أجنبية وهي الأميركية، والروسية، والكويتية، والمصرية، والإيرانية).

وكانت المحافظة قد اعلنت افتتاح القنصلية في غضون أسابيع، وأن ذلك سوف يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الحسن في تصريح سابق ان (وفداً حكومياً سعودياً التقى العيداني وعددا من المسؤولين في الحكومة المحلية للتنسيق بشأن افتتاح القنصلية ), واضاف ان ( من المؤمل افتتاح القنصلية في غضون أسابيع قليلة،المقبلة وفي البداية ستكون في مقر مؤقت ثم تنتقل الى مقر دائم).

حماية امنية

واوضح الحسن ان (الحكومة المحلية تعهدت للوفد السعودي بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقنصلية)، مضيفاً أن (الوفد أبلغ الحكومة المحلية بأن القيادة السعودية مهتمة جداً بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين).

الى ذلك اكدت وزارة الداخلية، وجود تبادل معلومات مع السعودية بشأن الارهابيين، فيما كشفت عن مساع لافتتاح منفذ جميمة بين البلدين .وقال الوزير قاسم الاعرجي في تصريح امس ان (العراق يسعى جاهدا لان تكون لديه علاقة متوازنة مع كل دول الجوار ودول المنطقة)، واضاف ان (هناك تعاونا مثمرا وايجابيا مع السعودية والحدود المشتركة آمنة), واوضح الاعرجي ان (اللقاءات مستمرة بين البلدين وهناك تبادل معلومات حول الارهابيين ومكافحة الجريمة والتسلل عبر الحدود)، مشيرا الى ان (منفذ عرعر مفتوح حاليا، وهناك جهود تبذلها الحكومة العراقية والسعودية لافتتاح منفذ جميمة على محافظة المثنى الذي له اهمية اقتصادية وتجارية وحركة الزوار للديار المقدسة), وتابع الاعرجي (اننا نعمل ان يكون بناء المنفذ عن طريق الاستثمار، وان يكون ذا مواصفات عالية ومهمة)، موضحا ان (السعودية ابدت الاستعداد الكامل لبناء المنفذ وفق المتطلبات العراقية).يذكر ان الاعرجي بحث خلال زيارته الى السعودية في حزيران الماضي 2017 تبادل المعلومات الامنية وضبط الحدود بين البلدين.