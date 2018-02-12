أزمة أدارة الشرطة تربك حظوظ فريق الكرة

خيبات الميناء تتواصل والنفط يستعيد بريقه في الدوري

الناصرية – باسم الركابي

عكست مشاركة فريق الميناء اكثر من نقطة ضعف في خطوطه حيث الدفاع الهش والمتذبذب والتسبب في حدوث المشاكل التي قادت للنتائج السلبية القاسية وعدم القدرة في السيطرة عليها لتتحول ضده ولازالت تشكل التحدي الكبير عندما استمر في تراجع غير متوقع في علاقة سلبية، ولم يخطر ببال الأنصار ان تسير الامور على هذه الشاكلة بشهادة النتائج المخيبة والفشل في المباريات داخل وخارج الملعب ولخدمة أهداف المشاركة التي تظهر مخيفة وخارج الرغبة وتساقط المنظومة لدفاعية وانهيار الوسط والهجوم وتسير الامور بالاتجاه العكسي وتتقهقر بشكل سريع وعلى نحو لم يشهده الكل وليس اهل البصرة من قبل عندما تدحرج للموقع الرابع عشر الى قبل اربع جولات على نهاية المرحلة الأولى ولم يقدر ناظم شاكر المدرب الثاني من ايقافه بعد مرور فترة قصيرة على تسلم المهمة على خلاف ما كان يجري ومواجهة الامور التي اخذت الكثير من المهمة امام حالة الإحباط التي يمر فيها لاعبو الفريق لدرجة تقبل خمس خسارات، اربع منها بشكل متتالي شكلت ضربة قوية للفريق المترنح ويعيش تحت الهزائم من العناوين الجماهيرية وغيرها على حسد السواء عندما خسر من الطلاب في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف لواحد وقبلها من النجف بثلاثة أهداف نظيفة وفي مواقعه من الزوراء بهدف لهدفين وفي نفس المكان تلقى هزيمة الجنوب وقبلها خسارة الديوانية بالثلاثية وتعادل في سبع وحقق الفوز على فريقين متاخرين كربلاء والبحري بضربتي جزاء من قبل صالح سدير المنتقل للجوية والمشكلة ان الامور لم تقف عند الجانب الفني عندما ظهرت الازمة الادارية التي لازالت أثارها قائمة المالية لكن الفريق تاخر من البداية التي لم يستطع فجر إيقافها قبل ان يكون ناظم شاكر امام تركه ثقيلة

نادرا ما يظهر الميناء بهذه الحالة المحبطة التي تحتاج الى الدعم بمدافعين اقوياء يعززون قوة الخط الخلفي امام مباريات صعبة بعدما اخذ الفريق يفشل بملعبه ويتراجع في وقت السباق الحقيقي عندما نجد فرق الوسط وتحته تصارع وتحسن من الاداء النتائج وتعطي وتمكنت من تحسين اماكنها بعد تصاعد المنافسات وتدارك الامور من هذه الأوقات ومطلوب من اللاعبين للتعاون مع المدرب من خلال تقديم المجهود الاكبر وما يسجل على ادارة النادي ان تستعين منذ البداية بمدرب محلي ومن اهل البصرة في فترة الإعداد دون النظر لمدربين من خارج البلد وجميعهم فشلوا باستثناء مدرب الشرطة وذلك يعود لوجود اللاعبين الأكفاء والحال للقدرات المالية العالية التي امنت له انتداب من يريد من اللاعبين وافراغ الفرق منهم.

تراجع الميناء

احد الأنصار يقول ما يمر به الفريق يشكل مصدر قلق كبير لانه لم يمر بهذه الحالة من مدة طويلة ربما اكبر من أعمار عدد من المتفرجين الذي يواجهون الامور بوضع مؤلم بعدما ألقت النتائج المخيبة بظلالها على المشاركة وفترة إحباط نادرا ما تظهر امام الفريق الذي نامل ان يتجاوزها ويعود بقوة وثقة وكيفية الاستفادة من بقية المباريات وأهمية معالجة الأخطاء وتركها خلف ظهور اللاعبين لأننا نشعر بخيبة حقيقية مهم ان تحتويها الادارة وبقية الإطراف لان الامور صعبة وتحتاج الى عمل استثنائي ولابد من تدابير سريعة لانقاذ المشاركة التي لاتسر عندما نجد فريقنا ضمن المواقع المخيفة.

وما يقال عن الميناء ينطبق على الوسط في أسوآ شارك منذ اربعة مواسم عندما مر من الدرجة الأولى باللقب على حساب الجوية في النهائي والمرة الاخرى حل وصيفا والموسم الماضي خامسا وصار الوسط الفريق الظاهرة بعدما تمكن من استقطاب افضل اللاعبين وحقق ما لم يحققنه أي فريق محلي عندما احرز لقبين على التوالي حيث الدرجة الاولى من دون خسارة والممتاز في اول مشاركة على يد عبد الغني شهد ليقدم اوراق اعتماده واكثر من دليل على قوته لكنه يظهر الان الخاسر الاكبر وفي موقع متدني الثاني عشر ومهدد التراجع بعد للوراء وفي اسوء ايامه في وقت تستمر النتائج تضرب الفريق امام بحر العلوم الذي يشعر بالام الموقف قبل ان يستمر في اتهام الحكام والفريق بعيد جدا من المنافسة التي تقع على عاتق عماد محمد امام وحجم التراجع

ازمات الشرطة

والفريق الاخر الذي يثير قلق أنصاره الشرطة بعدما عادت الأزمة الإدارية للواجهة التي فضل اياد بنيان الاستقالة قبل ان يفاجئ رياض عبد العباس الهيئة العامة بانه الرئيس الشرعي بقرار قضائي ويخشى الأنصار ان تنعكس الأزمة على مسار المشاركة الجيدة لفريق الذي يمر بأفضل ايامه ويعكس نفسه الطرف القوي للصراع على اللقب لكن المهمة بحاجة الى عمل مشترك وتدارك الامور التي أخذت تضرب الفريق بقوة ولابد من احتواء للموقف وترسخ وسائل العمل قبل ان تنقلب الامور لانه كل شيء وليس تعطل العمل الاداري.ويهمين الزوراء على المشهد الذي لازال يلعب شعار لابديل عن النقاط لثلاث في 12 فوزاً في حاصل وفير من الأهداف لوجود الأسلحة الضاربة التي عززها مهند عبد الرحيم من حسن حظ الفريق ان يعود ويسجل وفي دفاع متوازن يؤدي بالشكل المطلوب عززه الخبرة سلام شاكر وفي انتظار عودة الحارس جلال حسن من الإصابة ونظرة للفريق نراه يقدم مباريات جيدة.كربلاء اقتنص ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الجنوب واحتفل فيها باجمل طريقة بعد فترة صيام قبل تلقي جمهوره الخبر بسعادة عامرة في تحقيق الفوز الاول ليستعيد شيئا من توازنه، وبعد سلسلة النتائج السيئة لازال متاخرا في الموقع الخير لكن مهم ان تبدا حلحلة الأزمة قبل نهاية المرحلة الحالية امر مهم عندما قطع خطوة على طريق الدفاع عن البقاء وتدرك ادارة الفريق اهمية دعم الاجواء عبر التنسيق مع ادارتي المحافظة ومجلسها. وكربلاء تضع حد للنتائج المخيبة وتتذوق طعم الفوز بعد اربع عشرة جولة وهو يرفع شعار لن نستسلم عبر استغلال اقل الفرص لانه لايريد ان يبتعد عن البطولة لان غير ذلك يعني الضياع ولامجال للحديث واليوم يريد الفريق في استغلال أي فرصة للدفاع عن كرة كربلاء المتواضعة اليوم رغم ما قدمته من اسماء صالت وجالت ولازالت في ذاكرة المدينة الكروية.

عودة النفط الى المنافسة

أفضل الفرق بعد الزوراء والشرطة ظهر النفط وكأنه يذكر بمستواه المميز في الموسم الأخير ويبحث حسن احمد عن مستقبله الكروي مع الفريق المثابر ومن خلال مجموعة لاعبين واعدين يجدون نقطة الانطلاق من خلال مواقع النفط التي تظهر عامرة للمرة الثانية وتثبت وقدراتها بشكل واضح في اعداد شخصيتها قبل ان تتلاقفها الفرق الأخرى المعتمدة على اللاعب الجاهز

الفريق المحافظ على توازنه منذ البداية نفط ميسان وواصل تقديم مباريات مهمة حيث الفوائد العالية من مباريات الارض التي يقدم فيها الأفضل من بين الفرق التي تشبه له من حيث المستوى أي من الصف الثاني وفي أفضل مشاركة للان منذ ان صعد بالقطار الممتاز ويريد الجلوس في احد المقاعد المطلوبة وهذا مرهون بالاستفادة من مباريات الذهاب قبل ان يظهر تاثير العلاقة مع جمهور المدينة التي تعشق الكرة عندما كان يرافق الفريق الى ملعب الميمونة لتبقى العلاقة قائمة بين الاثنين هي الافضل اليوم حيث يبذل المدرب عدي اسماعيل جهدا كبيرا للحفاظ على وحد الفريق الساعي لموقع افضل مع انتهاء الحصة الاولى من الدوري.العودة المهمة للطلاب والبطل فبعد تصدع صفوف الطلاب وتفككها على يد المدرب الروماني الذي ذهب كما حضر ولم يترك شيئاً فقط علاقة متوترة ودموع احرقت وجوه الأنصار الذين يرون شيئا من التغير حققته الفترة القصيرة على تسلم عصام الحمد للمهمة التي اقنع فيها الجمهور خصوصا بالفوز على الميناء ويامل الثار من فريقه السابق الذي استغنى عنه رغم تحقيق لقب الكاس عندما يلتقيان الجمعة في الاختبار الحقيقي للطلاب

الدور المهم الذي يقوم به السماوة بقيادة المدرب حازم صالح الذي يقدم الفريق بشكل جيد عندما جمع ما يعادل واكثر ما جمعه من نقاط بمجموع مشاركة الموسم الماضي ويخوض بطولة الدوري بطموحات كبيرة ويدافع اللاعبين بشكل واضح وهو الفريق الاخر الذي حافظ على توازنه للحظة في مستويات مهم للاعبين التي انعكست على واقع النتائج قبل ان تتقدم فرق المؤخرة حيث زاخو والصناعات لتدارك مخاوف الهبوط التي دخلها الديوانية بشكل سريع في وقت تراجع فريقا البحري والحسين للوراء بعد التخلي عن البداية وتائر سجلهما كثيرا ووقعا في وضع صعب بعد التفريط وظلا بعيدان عن العلاقة مع المباريات الاخيرة ويران نفسهما ادارج النتائج وفي المؤخرة.