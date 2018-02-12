الأنواء : الطقس بين غائم في الوسط وممطر شمالاً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للاأنواء الجوية والرصد الزلازلي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في اماكن متفرقة بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة خاصة في اقسامها الجبلية وتكون رعدية احيانا ,وفي الجنوبية غائما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مسببة تصاعد الغبار . واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ) امس (استمرار الاجواء الغائمة اليوم الثلاثاء والمصاحبة لسقوط زخات مطر مع تصاعد غبار في معظم المناطق.

ففي الوسطى سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في اماكن متفرقة بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة خاصة في اقسامها الجبلية وتكون رعدية احيانا.

تصاعد غبار

وفي الجنوبية غائما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مسببة تصاعد الغبار) واضاف ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة في بعض األماكن صباحا يتحول تدريجيا الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في اماكن متعددة يزول تدريجيا خلال النهار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ,وفي الجنوبية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن صباحا وفي الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة يتحول تدريجيا الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في اماكن متعددة يزول تدريجيا خلال النهار).

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان اعلنت عن انه وبسبب منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط والأحمر يتوقع ان تجتاح موجة من الثلوج والأمطار والعواصف مناطق الاقليم والعراق . وقال سابق بيان للهيئة ان (الموجة بدأت امس الاحد وستستمر بشكل اقوى اليوم وغدا الاربعاء).

وأوضح البيان انه (يتوقع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية وأمطار غزيرة في المدن والقصبات بالاقليم مصاحبة بعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع المناطق خاصة غدا الاربعاء والخميس المقبل).