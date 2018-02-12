أربيل تكشف عن إحتجاز نحو أربعة آلاف داعشي بينهم أجانب

كردستان تنفي إتهامات للبيشمركة بإعدامات جماعية

نيويورك – الزمان

بغداد – محمد الصالحي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الكردية (الأسايش ) بارتكاب جرائم حرب من خلال تنفيذ عمليات إعدام جماعي بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الارهابي .وقال بيان امس ان ( تقرير المنظمة استند إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين وان قوات البيشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل، ومن ثم اقتادتهم قوات الأسايش إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية), ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط لمى فقيه القول إن (الادلة بحوزتنا تشير الى أن قوات الاسايش الكردية قادت عمليات اعدام جماعي ليلة بعد أخرى على مدى أسبوع لعناصر داعش، مما أسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور), وأضافت أن (السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها), مرجحة الى أن (تكون عمليات الإعدام وقعت بين 28 آب و3 أيلول من العام الماضي ). فيما نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري عمليات الإعدام.

وقال إنه (وفقا لمدير الأسايش إن قوات البيشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كيلو مترا مع داعش، اثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سوريا), واضاف انه (خلال تلك المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البيشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر داعش نقلت إلى مكان دفنوا فيه).فيما اكد تقريرالمنظمة أن (خطوط التماس التي تحدث عنها زيباري تبعد مسافة 40 كيلومترا من الموقع الذي عثر فيه على الجثث).

نقل معتقلين

وعدت المنظمة أن (التفسيرات ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس).وعلى الصعيد نفسه اعلنت حكومة الاقليم عن احتجاز نحو أربعة آلاف مقاتل من تنظيم داعش بينهم أجانب سلمت اثنين لبلديهما . فيما طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة ووزارة العدل بنقل المعتقلين من عناصر تنظيم داعش كافة من سجون الاقليم الى سجون بغداد ,وقالت نصيف في بيان سابق إن(زيباري أعلن عن أن القوات الأمنية الكردية تحتجز قرابة أربعة آلاف عنصر من داعش ، وهذه التصريحات لابد أن نتوقف عندها ونفسر الرسالة التي تسعى حكومة الاقليم لإيصالها الى الحكومة المركزية ).وأوضحت ان (هذه التصريحات تحمل تهديداً واضحاً للحكومة المركزية من خلال احتفاظ اربيل بهؤلاء الدواعش لاستخدامهم عند الحاجة وإعادة سيناريو 2014، خصوصاً إذا عدنا الى التصريحات العدائية للمسؤولين الاكراد بأن محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها باتت محتلة من قبل المركز، وبالتالي قد يكون الانتقام انتقاماً داعشياً هذه المرة، ولا نستبعد ذلك لاسيما بعد ظهور وثائق خلال معارك التحرير تؤكد وجود تعاون بين البارزاني وقيادات داعش) حسب قولها.

وشددت نصيف على (ضرورة قيام الحكومة المركزية ووزارة العدل بنقل هؤلاء السجناء الدواعش الى سجون اتحادية خاضعة لإشراف الحكومة، وإذا رفضت حكومة الاقليم تسليمهم فبإمكان الحكومة المركزية اللجوء الى المحاكم الدولية واتهام السلطة المحلية في الاقليم بإيواء إرهابيين).وفي ما يتعلق بالدواعش الأجانب، لفت زيباري إلى أن (بعضا منهم تم تسليمه إلى دولته بينهم صحافي سلم إلى القنصلية اليابانية في أربيل وآخر إلى القنصلية الامريكية). الى ذلك فان زيباري اعلن في تصريح سابق إنه (منذ العام 2014 ولغاية العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبيشمركة نحو 2500 شخص منتمين لداعش).

بدء عمليات

وأضاف (مع بدء عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البيشمركة، وجميعهم اعترفوا أنهم ينتمون لداعش، وقد سلموا أنفسهم للبيشمركة خوفا من القوات العراقية).وتابع أن (هناك 350 شخصا اعتقلوا في منطقة كركوك وتم نقلهم إلى سجون الأسايش بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك في 16 تشرين الأول).وأكد زيباري أن (هؤلاء محتجزين بعلم من فريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم لوجودهم في مخيمات النزوح خارج الإقليم).