بعقوبة تناقش وضعها الأمني

مجلس ديالى يحذّر من عودة التهديدات والإستهداف المباشر للأهالي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذر رئيس مجلس ديالى علي الدايني من عودة التهديدات والاستهداف المباشر للأهالي ، مؤكدا قيام عصابات مسلحة برمي قصاصات سود تهدد وتتوعد الأهالي شمال شرقي بعقوبة . وقال الدايني لــ ( الزمان ) امس إن (عصابات مسلحة قامت برمي منشورات تهدد وتتوعد اهالي قرية بابلان البزاني في المحيط الشرقي لقضاء المقدادية بالاستهداف المباشر لهم ) . واضاف الدايني، أن ( توزيع القصاصات السود ، تطور خطير في منطقة تشهد استقرارا امنيا منذ اشهر محذرا من أن تكون الحادثة بداية لعودة القصاصات التي تثير القلق والرعب في نفوس الاهالي ) .ودعا رئيس مجلس ديالى المؤسسة الامنية ،الى ( اعتماد الحزم في انهاء أي محاولة لنشر الذعر والخوف في نفوس الاهالي والعمل على دعم السلم الاهلي لان هناك من يريد عودة العنف والطائفية ) . الى ذلك اكد مدير المستشفى البيطري في محافظة ديالى الطبيب محمود الشمري ، ان ( بؤرة الاصابة بمرض أنفلونزا الطيور اقتصرت في ناحيتي هبهب وجديدة الشط حصرا وبقية نواحي ديالى والبالغة 20 ناحية وقضاء خالية من اي اصابة ، مؤكدا ان انفلونزا الطيور المسجلة في ديالى لا تنتقل الى البشر ابدا وهي رسالة طمأنة للرأي العام ) .

دور مهم

واضاف الشمري لــ (الزمان) امس الى ان ( فرق البيطرة لعبت ادت مهمة في تقليل معدلات الخسائر من خلال اعتماد سلسلة ارشادات وقائية لأصحاب الحقول من اجل منع انتشار المرض الى مناطق اخرى ) ، لافتا الى ان ( فرق البيطرة وصلت الى مراحل مهمة في احتواء المرض في حقول ناحية هبهب والمـــــــناطق القريبة منها ) .وبين الشمري ، ان (اجمالي الدجاج الذي تم اعدامه من قبل فرق البيطرة في ديالى نتيجة اصابته بمرض انفلونزا الطيور خلال شهر كانون الثاني الجاري بلغ اكثر من 197 الف دجاجة ) . ودعا مدير المستشفى البيطري ، اصحاب حقول الدواجن في كل مناطق ديالى الى (ضرورة الالتزام الحرفي بإرشادات وتعليمات المستشفى البيطري وعدم زيارة او نقل اي شيء من مناطق الاصابة لان المرض ينتقل بأشكال متعددة ) . ومن جاب آخر كشفت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، عن ما سمتها اسباب تفاقم معدلات البطالة في المحافظة، فيما اكدت أن معدلات الفقر بلغت مستويات غير مسبوقة في تاريخ المحافظة.وقالت الطائي لــ (الزمان) ، إن (عناصر امنية وموظفين حكوميين ساهموا بشكل كبير في تفاقم معدلات البطالة في ديالى من خلال انخراطهم في وظائف ومهن حرة كثيرة ومنها سائقي مركبات الاجرة ما قلل حصول العاطلين على فرص للعمل وخاصة الشباب ومنهم خريجو الجامعات) . وأضافت الطائي، أن (هناك قرارات حكومية تمنع عمل موظفي المؤسسة الامنية والمدنية الحكومية في مهن ومنها سائقي مركبات الاجرة لكن القرار حبر على ورق، مؤكدا ضرورة خلق فرص التكافؤ بالعمل ) .واكدت رئيس لجنة الصحة والبيئة ، الى أن (معدلات الفقر في ديالى بلغت مستويات غير مسبوقة في تاريخ المحافظة وهذا امر قلق جدا بالنسبة لدينا لان الفقر اساس وبؤرة المشاكل، لافتة الى ضرورة الانتباه لهذا الملف واسعاف الفقراء بالمزيد من الدعم ) . من جهة اخرى اعلنت قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ،انها ناقشت في اجتماع موسع وضعها الامني العام ، اضافة الى موضوع عمل المختارين ومعالجة التجاوزات على الأملاك العامة ودراسة امكانية فتح بعض الطرق الفرعية داخل مناطق القضاء. وقال قائممقام القضاء عبد الله الحيالي لــ ( الزمان ) ، ان (الاجتماع خرج بعدد من المقترحات تتمثل في رفع بعض السيطرات وفتح بعض الشوارع داخل مناطق بعقوبة ومرور بعض سيارات الحمل في الشوارع التي منعت من المرور فيها سابقا ) .

دعم الاستقرار

واكد القائممقام ، على ( أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من أجل استمرار دعم الاستقرار الامني داخل القضاء ، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية في الحد من عمليات الخطف والسيطرة على الوضع الامني واستتبابه في ارجاء قضاء بعقوبة ) .

ومن جانب آخر اعلن مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين علي غازي اغا لــ ( الزمان ) ، انه ( تم بتوزيع 823 حصه إغاثية على العوائل النازحة الى القضاء بالتنسيق مع القائمقامية ومختاري المناطق ، حيث شملت احياء اسبارته واوباره الأولى والثانيه وقرية ميخاس ، اضافة الى حي رمضان خلف المحكمة وتوله فروش ويوسف بيك والسايلو والمحطة وقرية مبارك وعلي مراد واورانوس وحي يكتي) .

واضاف اغا ، ان (دائرته ستستمر بدعم العوائل النازحة والعائدة بالمساعدات الإنسانية دون توقف حتى في أيام العطل الرسمية ، فيما سيتم شمول مجمع الوند الكرفاني الأول للنازحين في قضاء خانقين بالمساعدات الإنسانية ايضا).

فيما أعلن مدير المستشفى البيطري في محافظة ديالى ، عن انتهاء عملية اعدام الدجاج المصاب بأنفلونزا الطيور داخل المحافظة .

وقال مدير المستشفى البيطري الطبيب محمود الشمري لــ ( الزمان ) ، إن ( فرق البيطرة انتهت من عملية اعدام الدجاج المصاب بانفلونزا الطيور والتي تم تشخصيها مختبريا عن طريق قسم المختبرات والبحوث البيطرية التابع لدائرة البيطرة في ناحيتي جديدة الشط وهبهب ضمن حدود قضاء الخالص، خلال الاسابيع الماضية) . وأضاف الشمري، ان (اجمالي ما تم اعدامه من الدجاج بلغ 750 259 الف دجاجة ) .

التزام حرفي

مبينا انه ( تمت السيطرة كليا على بؤرتي الاصابة والتأكد من عدم انتقالها الى اي ناحية او قضاء اخر ضمن حدود ديالى ) .

وجدد الشمري تأكيده ، على ضرورة ( الالتزام الحرفي من قبل اصحاب الدواجن بإرشادات وتعليمات البيطرة حيال مرض الانفلونزا، مؤكدا أن سرعة عمل فرق البيطرة لاحتواء المرض هي من ساهمت في تقليل معدلات الخـــــسائر في الاسابيع الماضية ) .

الى ذلك صوّت مجلس محافظة ديالى في جلسة رسمية امس على مشروع تبليط طريق الخالص- العظيم الستراتيجي ضمن نفقة الايرادات المحلية والذي سينهي معاناة كبيرة للمسافرين على هذا الطريق.

واضاف نائب رئيس المجلس محمد جواد الحمداني لــ ( الزمان ) امس ان (المجلس قرر ايضاً في جلسته تضييف شركة خصخصة الكهرباء ومدير توزيع كهرباء ديالى للاستيضاح عن آلية الجباية التي تقوم بها في المناطق التي نفذ فيها المشروع) .

مشيراً الى ان (الجلسة شهدت ايضا التصويت على تغيير أسم قرية في ناحية قره تبه من المرحلين الى النصر فضلا عن اتخاذ قرار بشطر حي المشروع إلى حي المشروع الأول وحي المشروع الثاني بنــــــاء على الطلب المقدم من قـــــــبل ادارة ومجلس الناحية) .