العمل يطلق 12 مليون دينار قروضاً للمشاريع الصغيرة دون فائدة

مطالبة المعنيين بزيادة التخصيصات المالية إلى الحماية الإجتماعية

بغداد – داليا احمد

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قروض للمشاريع الصغيرة بنحو 12 مليون دينار والتسديد يكون خلال خمس سنوات دون .

مشيرة الى ان التقديم سيكون يوم الخميس المقبل عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة. ودعا المتحدث باسم وزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس (الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض ولديهم الرغبة بالحصول على قروض الى التقديم الكترونيا على موقع الوزارة)، واضاف ان (الحد الاعلى للقرض الواحد من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يصل الى 12 مليون دينار تسدد على شكل اقساط على مدى خمس سنوات مع منح سنة واحدة مدة سماح وبدون فوائد تترتب على اصل المبلغ)، مؤكدا ان (نسبة 3 بالمئة هي اجور ادارية وضعت ضمن الضوابط والشروط الخاصة بمنح القروض).

من جهة اخرى طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني الجهات المسؤولة بزيادة التخصيصات المالية للحماية الاجتماعية في موازنة العام الجاري.

تخصيصات متاحة

وقال السوداني ان (الوزارة شملت خلال العام المنصرم نحو 328 الف اسرة ضمن التخصيصات المتاحة)، لافتا الى ان (هناك نحو 700 الف أسرة منذ عام 2016 في انتظار شمولها).

واضاف ان (الوزارة ثمن جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لحرصه على تأمين المبالغ المخصصة لراتب الاعانة الاجتماعية طوال المدة الماضية وتأكيده على رعاية الطبقات الفقيرة رغم الازمة المالية)، ودعا السوداني المواطنين الى (الانتظار لحين اقرار الموازنة وعدم تكرار السؤال عن الشمول الجديد ولاسيما ان الوزارة حريصة على اظهار الحقيقة حال تلقيها الاشعار الخاص بتنــــــــفيذ تعليمات الموازنة). فيما ناقش وفدا وزارتي العمل والصناعة خطوات التعاون المشترك وتنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية وافتتاح منفذ تسويقي . وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله ان (جدول اعمال الاجتماع تضمن مراجعة فقرات الاجتماع السابق واستعراض ما قدمته دوائر العمل من مقترحات لايجاد آلية للتعاون المشترك بين الوزارتين فضلا عن بحث كيفية الافادة من خبرات الطرفين في مجالات التدريب وكذلك مناقشة التسريع بفتح المنفذ التسويقي لمنتجات وزارة الصناعة الخاص بموظفي العمل).

مبينا ان (وفد الصناعة طالب بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحد الادنى لراتب العامل الى 350 الف دينار لمدة ستة اشهر او عام بسبب الوضع المالي الصعب لشركات الصناعة وايضا لعدم اقرار الموازنة).

مشيرا الى ان (رؤية الوزارة تلخصت بايجاد حلول وآليات لتنفيذ القرار كونه اصبح ملزما ولاسيما ان الوزارة منفتحة على اي طلب من الصناعة وبما يخدم الصالح العام في هذا المجال)، وتابع انه (تم الاتفاق على وضع جدول باحتياجات العمل ومنهاج للتدريب المشترك بين الوزارتين باقل التكاليف وايضا الاتفاق على اختيار دائرة التقاعد والضمان العمالي للبدء بالعمل التجريبي بمنظومة توليد الطاقة الشمسية ترشيدا لاستهلاك الطاقة وحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء).

تسريع خطوات

وعن تسريع خطوات افتتاح المنفذ التسويقي لمنتجات الصناعة الخاص بموظفي العمل اكد عبدالله انه (جرى الاتفاق على المباشرة بالتنفيذ وخاصة ان الموافقات الاصولية استكملت).

لافتا الى ان (الوفد قدم ايضاحا عن استثناء العاملين من المناطق المحررة من دفع رسوم الضمان خلال الظرف الذي مر على ابناء المحافظة).