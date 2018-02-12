من يلعب بالنار في سوريا ؟ – ادهم ابراهيم

بعد ان تم اسقاط طائرة اسرائيلية في سوريا واصابة طائرة ثانية وعودتها الى قاعدتها . واصابة طيارين اثنين احدهما بحالة خطرة نتيجة الهجوم الجوي الاسرائيلي على قواعد عسكرية سورية ، صرحت القيادة العسكرية الاسرائيلية ان سوريا تلعب بالنار . ونحن لانعلم حقا من الذي يلعب بالنار . حيث ان الحرائق مشتعلة في سوريا ورئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتانياهو يلعب بالحبل فوقها مطمئنا من ان النار سوف لن تصل اليه . كيف ذلك وهو مع امريكا من سمح لايران بعبور الحدود العراقية السورية وانشاء قواعد عسكرية فيها تحت لافتة مكافحة الارهاب . ومن ناحية ثانية تساعد اسرائيل عناصر من جبهة النصرة وغيرها سواء

بالمعلومات او بمعالجة الجرحى وربما باشياء اخرى اكثر خطورة

يبدو من كل هذا ان اسرائيل ومن يساندها كانوا مطمئنين من الحروب الجارية في المنطقة على وفق قاعدة الجيل الرابع من الحروب اي ان الاطراف المحلية هي التي تحارب بدل الجيوش الغربية او الاسرائيلية .

وفق المثل اللبناني فخار يكسر بعضه . ربما ان المهمة المرسومة قد انجزت فتم تدمير سوريا والعراق ولم يعد احد يهدد اسرائيل ولو حتى بمجرد كلام للاستهلاك المحلي كالذي تعودنا سماعه لسنوات عديدة . .

وكيف يمكن لايران ان تطمئن لاسرائيل او للشيطان الاكبر امريكا وهي تصول وتجول في المنطقة تحت غطاء مفاوضات المشروع النووي الايراني دون محاسبة او اعتراض ؟

او ان شئت اعتقدت ايران ان هذا هو الثمن الواجب دفعه اليها بعد الاتفاق النووي ولكن على حساب شعوب واراضي المنطقة . وهل اطمئنت ايران فعلا من ردود فعل اسرائيل او امريكا تجاهها بعد كل هذا التوسع . سؤال هو الاخر بحاجة للاجابة عليه

ورئيس روسيا بوتين المناور الذكي كيف سمح لاسرائيل في مرة سابقة لقصف قواعد عسكرية سورية بعد اقل من اسبوع من زيارة نتانياهو لموسكو . .

وها هي تعاود الكرة ولكن بالقرب من القواعد العسكرية الروسية في سوريا .

وبوتين حتى لم يجــــــرؤ على ادانة القصف الاسرائيلي لسوريا واكتفى بدعــــــــوة الاطراف لضبط النفـــــــس وهو يستشيط غيضا من تعرض جنـــــــــــوده لخطر القــــــصف الاسرائيلي بالقرب من قواعده.

اي لعبة هذه التي تقع على رؤوسنا ونحن حتى الان لم ندرك من يلعب على من بالنار . . والنار قد احــــــــرقت اليابس والاخضر فينا وفينا فقط . ومازالت الحروب مستمرة والنار مشتعلة فينا.