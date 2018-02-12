زلاطة سياسية – صباح الخالدي

بدأت سخونة الدعايات الانتخابية للمرشحين للبرلمان المقبل تباشيرها في بعض شوارع العاصمة بغداد والمحافظات باعلانات ضوئية وبوسترات وصور بعد ان انتهت مرحلة التحالفات وما رافقها من انشطارات طولية وعرضية بين القوى السياسية من خلط وتركيب وتدوير وتحوير بتغيير المسميات والخروج من الطائفية والمناطقية والجهوية الى فضاء مصطلحات الحرية والوطنية والمدنية والمطالبة بحقوق الكادحين والمعدمين والنازحين والعودة الى مد يد العون للارامل والايتام والفقراء من السواد الاعظم ..

وكأن معظم تلك الكيانات لم تكن تشترك في الحكومات والبرلمانات السابقة بعد 2004 حتى الان ومنهم من يظن ان تلك المسميات الجديدة ربما تنطلي على الناخبين بعد ان عانوا ويلات البطالة والحرمان وشح الخدمات وفقدان الامن والامان وخاصة مواطنو المدن التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي ولكن لم يفعلوا شيئا للشعب ولناخبيهم وللنازحين و المهجرين ومنهم من سرق أموال النازحين ومنهم من كان مساهما في احتلال داعش لعدد من مدن الوطن ..

ومنهم لم يصل إلى الانبار أو صلاح الدين أو نينوى عندما كان اهلها يعانون من جور واجرام داعـــــــــش ضدهم ..ليرى على الارض معاناة النازحـــــــين وليس الاكتفاء بالتصريحات من الفضائيات.

وما انعكس عن تلك الفترة من مئات الالاف من النازحين وتدمير مدنهم وقراهم والنزرح الى مخيمات تفتقر الى ابسط مستلزمات الجوانب الانسانية …

القصد نشطت الحملات الانتخابية وفق مبدأ (مصائب قوم عند قوم فوائد) وتستعد القنوات الفضائية والرسامين والخطاطين الى مرحلة رخاء اقتصادي في رواج بضاعة الدعاية والاعلان في اظهار المرشحين والمرشحات بإبها صورهم كنجوم السينما !!

من خلال صور مزركشة ببدلات راقية وربطاط عنق باريسية وعمليات شد الوجه والتاتو وعمليات التجميل والمنيكير والبوديكير للبعض من مرشحي محافظات لايجد نازحوها واهلها كسرة خبز وهم يتضورون جوعا بانتظار (صدقات) المنظمات الدولية والانسانية وتفتك بهم وباطفالهم واسرهم امراض الجرب والطاعون والسل وسوء التغذية جراء تلك الظروف القاسية ومن المرشحين من يصرح ان (ترسل صناديق الاقتراع الى المخيمات لكي يدلي هؤلاء النازحون باصواتهم حتى يفوز او تفوز فلان أوفلانة ويعودان مجددا الى البرلمان!!)..

ومن خلال متابعة العراقيين لتلك الاستعدادات كان رجل سبعيني يجلس في احد مقاهي منطقة الكرادة الشرقية يتابع ندوة سياسية من احد القنوات ومقدم البرنامج يتكلم بحماس منقطع النظير (كما يقال) وهو يسرد فضائل ضيوفه من المرشحين ترددت خلال الندة التلفازية تلك مصطلح (الخيارات السياسية )لاكثر من مرة الامر الذي دعا ذلك الرجل ان يستدير نحو لانني كنت ايضا اصغي الى الندوة وقال متهكما وساخرا (ابروح عمك خيارات الجماعة السياسية الهه علاقة بالطماطة يعني يريدون يسوونه زلاطة من جديد !!كافي مو تعبنه منهم ) وطلب من عامل المقهى تغـــــــــيير القناة الى (بلي استون وافلام كارتون وكانت المصادفة كارتــــــــون باباي وزوجته ومغارمراته !!)فقال (اي هــــــــاي احسن من خيار الماي والطعروزي )..

لذا والبلد يمر في مرحلة مهمة بعد طرد داعش وارتفاع اعداد النازحين وتدمير البنى التحتية لتلك المدن لابد ان يتكاتف جميع أبنائه في تجسيد روح المواطنة تلك العلاقة التي تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها القانون والدستور وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات فى تلك الدولة ويندرج تحت هذا المفهوم الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وواجبات وهى أيضا المشاركة الواعية الفاعلة في الانتخابات المقبلة في اختيار من يتجسد فيه الحرص على بناء الإطار الإجتماعىاً والسياسىاً والثقافىاً للدولة والإخلاص البعيد عن كل مايثير الفتن وإستشعار ما للوطن من أفضال سابقة ولاحقة عليه يعد مواطــــــــنة والحفاظ على ثرواته ومؤسساته وأجهزته ومشروعاته التى وفرتها الدولة لخدمة المواطنين وغرس الحب عندها يمكن القول ان هناك بصيص امل ونـــــــور ينتظر في نهاية النفق وانه ليـــــــــس ببعيد اذا كانت خــــــــيارات الناخب دقيقة ..هـــــــذه المرة او ( دك .. عيني .. دك ).