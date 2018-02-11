تحطم طائرة مدنية روسية ومقتل جميع ركّابها قرب موسكو

موسكو‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬مدنية‭ ‬تقل‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬قرب‭ ‬موسكو‭ ‬الاحد‭ ‬بعيد‭ ‬اقلاعها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دوموديدوفو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الروسية‭. ‬واقلعت‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬انطونوف‭ ‬148‮»‬‭ ‬والتابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬ساراتوف‮»‬‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬اورسك‭ ‬في‭ ‬الاورال‭. ‬وقد‭ ‬تحطمت‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬رامنسكي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬انها‭ ‬تقل‭ ‬65‭ ‬راكبا‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬طاقم‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭.‬

واضافت‭ ‬الوكالات‭ ‬ان‭ ‬شهودا‭ ‬رأوا‭ ‬الطائرة‭ ‬تهوي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬ارغونوفو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬موسكو‭.‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬لوكالة‭ ‬انترفاكس‭ ‬للانباء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فرصة‭ ‬بتاتا‮»‬‭ ‬لنجاة‭ ‬الاشخاص‭ ‬ال71‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يستقلون‭ ‬الطائرة‭.‬

واوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطائرة‭ ‬للوكالة‭ ‬نفسها‭ ‬ان‭ ‬حطام‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬تناثر‭ ‬ضمن‭ ‬شعاع‭ ‬يناهز‭ ‬كيلومترا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬ونحو‭ ‬عشرين‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬توجهوا‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تعازيه‭ ‬الى‭ ‬اسر‭ ‬الضحايا‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬يقدم‭ ‬احر‭ ‬تعازيه‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬فقدوا‭ ‬احباءهم‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬التحطم‮»‬‭.‬

‭- ‬جثث‭ ‬واشلاء‭ -‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬ومحيطها،‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الروسية‭ ‬ان‭ ‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬ما‭ ‬اجبر‭ ‬المسعفين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬طريقهم‭ ‬سيرا‭.‬

واظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثتها‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬الروسية‭ ‬بقايا‭ ‬من‭ ‬هيكل‭ ‬الطائرة‭ ‬متناثرة‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬غطاها‭ ‬الثلج‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬لانترفاكس‭ ‬‮«‬تمكن‭ ‬المسعفون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭. ‬هناك‭ ‬جثث‭ ‬كثيرة‭ ‬واشلاء‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬توجه‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬الروسي‭ ‬مكسيم‭ ‬سوكولوف‭ ‬الى‭ ‬المكان‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التي‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬مع‭ ‬تداول‭ ‬فرضيات‭ ‬عدة‭ ‬لاسباب‭ ‬الحادث‭.‬

واقيم‭ ‬مركز‭ ‬ازمة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دوموديدوفو،‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الركاب‭.‬

واختفت‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬شاشات‭ ‬الرادار‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬اقلاعها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دومودوديفو‭ ‬لوكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭.‬

وطائرات‭ ‬انطونوف‭ ‬اوكرانية‭ ‬الصنع‭. ‬والطائرة‭ ‬‮«‬انطونوف‭ ‬148‮»‬‭ ‬قامت‭ ‬باول‭ ‬رحلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬وتستطيع‭ ‬ان‭ ‬تقل‭ ‬حتى‭ ‬ثمانين‭ ‬راكبا‭ ‬مسافة‭ ‬3600‭ ‬كلم‭.‬

ومنذ‭ ‬تسييرها،‭ ‬تعرضت‭ ‬الطائرة‭ ‬لخمسة‭ ‬حوادث‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالية‭ ‬الهبوط‭ ‬ونظام‭ ‬الكهرباء‭ ‬ونظام‭ ‬الارشاد‭.‬