تحطم طائرة مدنية روسية ومقتل جميع ركّابها قرب موسكو

موسكو- الزمان : تحطمت طائرة روسية مدنية تقل 71 شخصا قرب موسكو الاحد بعيد اقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، وفق ما افادت وسائل الاعلام الروسية. واقلعت الطائرة من طراز «انطونوف 148» والتابعة للخطوط الجوية «ساراتوف» متجهة الى مدينة اورسك في الاورال. وقد تحطمت في اقليم رامنسكي في منطقة موسكو. وذكرت وكالات الانباء الروسية انها تقل 65 راكبا اضافة الى طاقم مؤلف من ستة اشخاص.
واضافت الوكالات ان شهودا رأوا الطائرة تهوي في قرية ارغونوفو في جنوب شرق موسكو.
واكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة انترفاكس للانباء ان «لا فرصة بتاتا» لنجاة الاشخاص ال71 الذين كانوا يستقلون الطائرة.
واوضح مسؤول في وزارة الحالات الطائرة للوكالة نفسها ان حطام الطائرة «تناثر ضمن شعاع يناهز كيلومترا». وقالت الوزارة في بيان ان «اكثر من 150 شخصا ونحو عشرين سيارة اسعاف توجهوا الى مكان الحادث». وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه الى اسر الضحايا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان «الرئيس يقدم احر تعازيه الى من فقدوا احباءهم في حادث التحطم».
- جثث واشلاء -
ومع استمرار تساقط الثلوج الاحد على موسكو ومحيطها، نقلت وسائل الاعلام الروسية ان سيارات الاسعاف لم تتمكن من الوصول الى مكان تحطم الطائرة ما اجبر المسعفين على مواصلة طريقهم سيرا.
واظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة الروسية بقايا من هيكل الطائرة متناثرة في حقول غطاها الثلج. وقال مصدر لانترفاكس «تمكن المسعفون في الوقت الحاضر من الوصول الى مكان الحادث. هناك جثث كثيرة واشلاء».
بدوره، توجه وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف الى المكان بحسب وسائل الاعلام التي اشارت الى فتح تحقيق مع تداول فرضيات عدة لاسباب الحادث.
واقيم مركز ازمة في مطار دوموديدوفو، وهو ثاني اكبر مطار في العاصمة الروسية من حيث عدد الركاب.
واختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد دقيقتين من اقلاعها، وفق ما افاد مصدر في مطار دومودوديفو لوكالات الانباء الروسية.
وطائرات انطونوف اوكرانية الصنع. والطائرة «انطونوف 148» قامت باول رحلة لها في 2004 وتستطيع ان تقل حتى ثمانين راكبا مسافة 3600 كلم.
ومنذ تسييرها، تعرضت الطائرة لخمسة حوادث على الاقل على صلة بالية الهبوط ونظام الكهرباء ونظام الارشاد.