لندن ستحدد رؤيتها تجاه بريكست

لندن‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬بريطانية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬حكومتها‭ ‬المنقسمة‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬ستوضح‭ ‬‮«‬رؤيتها‮»‬‭ ‬من‭ ‬المسألة‭ ‬مؤكدة‭ ‬بذلك‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية‭. ‬وقالت‭ ‬بيني‭ ‬موردونت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬المكلفة‭ ‬التنمية‭ ‬الدولية‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬لبي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬رؤية،‭ ‬امر‭ ‬ملموس‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيحصلون‭ ‬عليه‮»‬‭.‬واضافت‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نعطي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وللهيئات‭ ‬الاخرى‭ ‬فكرة‭ ‬عما‭ ‬علينا‭ ‬توقعه‮»‬‭. ‬وستلقي‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزراء‭ ‬مداخلات‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاظهار‭ ‬جبهة‭ ‬موحدة‭. ‬وسيلقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬بريكست،‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬وحدة‮»‬‭ ‬الاربعاء‭. ‬وستفصل‭ ‬ماي‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تريدها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الامني،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تختتم‭ ‬سلسلة‭ ‬المداخلات‭ ‬بخطاب‭ ‬مهم‭ ‬حول‭ ‬رؤيتها‭ ‬للعلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬