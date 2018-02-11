مشاركة دولية واسعة في مؤتمر المانحين بالكويت والعراق يطمح لجذب مائة مليار دولار

الكويت – بغداد -الزمان
ينطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام مؤتمر المانحين لاعمار العراق ، بمشاركة دولية وشركات عالمية واسعة.
وقال أفاد مصدر حكومي عراقي امس أن العراق يسعي إلى جذب استثمارات عالمية تصل الى 100 مليار دولار في مؤتمر المانحين بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ،حيث يرأس رئيس الوزراء حيدر العبادي وفد العراق إلى المؤتمر ، مشيرا المصدر إلى أن الاستثمارات تستهدف اعمار المناطق التي تعرضت للدمار الشامل ، والبنى التحتية ، والمناطق السكنية بسبب موجات العنف والقتال ضد تنظيم (داعش) على مدى أعوام .
وأشار المصدر إلى أن المشاركة الدولية الواسعة أبرزها البنك الدولي ومئات الشركات العالمية يعكس الرغبة العالمية لحل أزمة اعادة الاعمار وحرص المجتمع الدولي لحل أزمة العراق بعد أن نجح العراق في القضاء على تواجد داعش العسكري على أراضيه. وأوضح أن وفد العراق أعد خطة واسعة وبرنامج متكامل تمت دراسته خلال الأشهر الماضية يتضمن طرح 212 مشروعا استثماريا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها مشاريع في إقليم كردستان . ورجح المصدر أن يكون مؤتمر المانحين في الكويت محطة مهمة لاستقطاب الشركات العالمية في أكبر عملية اعادة اعمار يشهدها العراق بمشاركة دولية لإزالة معالم الدمار وإعادة الاعمار وتهيئة ظروف جديدة للعراق لسيادة الامن والاستقرار ونبذ العنف. وذكر أن العراق سيشارك بوفد كبير يضم مختلف القطاعات في مجالات النفط والتخطيط والكهرباء والبناء والاعمار وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص والمستشارين إضافة الى وفد إعلامي كبير.فيما كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان ما سيتم طرحه من قبل السلطات العراقية في مؤتمر الكويت للمانحين (الذي ستنطلق فعالياته في الثاني عشر من الشهر الجاري.) يتضمن ثلاثة محاور، الأول منها يتعلق بدعم جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش وتحقيق السلم المجتمعي فيها.
وقال صالح خلال حديثه للصحافة المحلية -المربد- إن المحور الثاني يتمثل بالشراكة مع شركات ورجال أعمال ومستثمرين للدخول في السوق العراقية عبر القطاع الحكومي أو استثمارات مباشرة او من خلال الاستثمارات مع شركاء محليين في القطاع الخاص العراقي.
وتابع ان المحور الثالث سيركز على دعم جهود الحكومة العراقية من خلال المنح والبرامج التنموية والقروض التي سوف تعطى للعراق من خلال هذا المؤتمر.