مشاركة دولية واسعة في مؤتمر المانحين بالكويت والعراق يطمح لجذب مائة مليار دولار

‭ ‬الكويت‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

ينطلق‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬لاعمار‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولية‭ ‬وشركات‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭.‬

وقال‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يسعي‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬عالمية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭. ‬ب‭. ‬أ‭) ‬،حيث‭ ‬يرأس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬وفد‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تستهدف‭ ‬اعمار‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للدمار‭ ‬الشامل‭ ‬،‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬،‭ ‬والمناطق‭ ‬السكنية‭ ‬بسبب‭ ‬موجات‭ ‬العنف‭ ‬والقتال‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ (‬داعش‭) ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أعوام‭ .‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬أبرزها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬ومئات‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬يعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬العالمية‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬وحرص‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬داعش‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬العراق‭ ‬أعد‭ ‬خطة‭ ‬واسعة‭ ‬وبرنامج‭ ‬متكامل‭ ‬تمت‭ ‬دراسته‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬يتضمن‭ ‬طرح‭ ‬212‭ ‬مشروعا‭ ‬استثماريا‭ ‬لجميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬منها‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ . ‬ورجح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬يشهدها‭ ‬العراق‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولية‭ ‬لإزالة‭ ‬معالم‭ ‬الدمار‭ ‬وإعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬وتهيئة‭ ‬ظروف‭ ‬جديدة‭ ‬للعراق‭ ‬لسيادة‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬سيشارك‭ ‬بوفد‭ ‬كبير‭ ‬يضم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النفط‭ ‬والتخطيط‭ ‬والكهرباء‭ ‬والبناء‭ ‬والاعمار‭ ‬وهيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمستشارين‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬وفد‭ ‬إعلامي‭ ‬كبير‭.‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬المستشار‭ ‬المالي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مظهر‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬للمانحين‭ (‬الذي‭ ‬ستنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.) ‬يتضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور،‭ ‬الأول‭ ‬منها‭ ‬يتعلق‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬المجتمعي‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬صالح‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية‭ -‬المربد‭- ‬إن‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬يتمثل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬ومستثمرين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العراقي‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنح‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬والقروض‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تعطى‭ ‬للعراق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭.‬