دعوات دولية لضبط النفس نتانياهو:غاراتنا ضربة قوية للقوات الإيرانية والسورية

‭ ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬شكلت‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬للقوات‭ ‬الايرانية‭ ‬والسورية‭. ‬وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لحكومته‭ ‬‮«‬وجهنا‭ ‬امس‭ (‬السبت‭) ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للقوات‭ ‬الايرانية‭ ‬والسورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أشارة‭ ‬الى‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اوضحنا‭ ‬للجميع‭ ‬ان‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬لن‭ ‬تتغير‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭. ‬سنواصل‭ ‬ضرب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬ضربنا‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ضرب‭ ‬اهداف‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وشنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬السبت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬اهداف‭ ‬سورية‭ ‬وايرانية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬طائرة‭ ‬ايرانية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬نفت‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬واعقب‭ ‬ذلك‭ ‬سقوط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬‮«‬اف‭ ‬16‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الاسرائيلية‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬تسقط‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1982‭.‬فيما‭ ‬صعدت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الاحد‭ ‬تهديداتها‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬غداة‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬أحدى‭ ‬طائراتها‭ ‬المقاتلة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نزاعا‭ ‬مستمرا‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬السبت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انها‭ ‬شكلت‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للقوات‭ ‬الايرانية‭ ‬والسورية‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الطيار‭ ‬والملاح‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬اسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬حيفا‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المستشفى‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الطيار‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬متوسطة‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬السبت،‭ ‬بينما‭ ‬سمح‭ ‬للاخر‭ ‬بالتوجه‭ ‬الى‭ ‬منزله‭.‬

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬معاريف‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬عددها‭ ‬الاحد‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬اول‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وايران‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬يديعوت‭ ‬احرونوت‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬قتال‭ ‬مع‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬امام‭ ‬الصواريخ

وأكد‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬ان‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭ ‬في‭ ‬الاجواء‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬هي‭ ‬اول‭ ‬طائرة‭ ‬يتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الايرانيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬امنون‭ ‬عين‭ ‬دار‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لاذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬ان‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اف‭ ‬16‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬السبت‭ ‬تم‭ ‬استهدافها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاروخ‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬سوريا‭ ‬واسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬خط‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬بقي‭ ‬هادئا‭ ‬بالمجمل‭ ‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬حتى‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحداث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬عملت‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬احيانا‭ ‬مواقع‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬او‭ ‬قوافل‭ ‬سلاح‭ ‬تقول‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

وفي‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭ ‬استهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قافلة‭ ‬سلاح‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واعترضت‭ ‬اسرائيل‭ ‬صاروخا‭ ‬اطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬اراضيها‭. ‬واكد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يومها‭ ‬انه‭ ‬اسقط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬واصاب‭ ‬اخرى،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬نفته‭ ‬اسرائيل‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬شدد‭ ‬وزير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬اسرائيل‭ ‬كاتز‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بالوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كاتز‭ ‬للاذاعة‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الوسائل‭ ‬لمعرفة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مثلما‭ ‬أثبتنا‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‭ ‬السبت‭. ‬تفوقنا‭ ‬الجوي‭ ‬تم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬ايران‭ ‬ب‭ ‬‮«‬الاخطبوط‭ ‬الذي‭ ‬يتوجب‭ ‬شن‭ ‬معارك‭ ‬دبلوماسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وعلى‭ ‬جبهة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ضده،‭ ‬والذهاب‭ ‬ابعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اذا‭ ‬استدعى‭ ‬الامر‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬اطراف‭ ‬الاخطبوط،‭ ‬يجب‭ ‬قطع‭ ‬رأسه‮»‬‭.‬

واوردت‭ ‬اذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬قامت‭ ‬بتعزيز‭ ‬وسائله‭ ‬الدفاعية‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭.‬

واعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعمها‭ ‬لاسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬هيثر‭ ‬ناورت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قلقة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتدعم‭ ‬بشدة‭ ‬حق‭ ‬اسرائيل‭ ‬السيادي‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬المحسوب‭ ‬للتهديد‭ ‬الايراني،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬طموحها‭ ‬لبسط‭ ‬سلطتها‭ ‬وهيمنتها،‭ ‬يعرضان‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬للخطر‭ ‬وفي‭ ‬اليمن‭ ‬ولبنان‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬نتانياهو‭ ‬حذر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬امام‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‮»‬‭ ‬تمركز‭ ‬ايران‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وسعيها‭ ‬لانتاج‭ ‬اسلحة‭ ‬متطورة‭.‬

وسارعت‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضَبط‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للتصعيد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬