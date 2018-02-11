روحاني:كان للثورة تقصير.. ربما لم نخاطب شعبنا بشفافية

وفاة ناشط بيئي إيراني كندي في السجن بعد اعتقاله بأسبوعين
طهران- الزمان
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد إلى «عام من الوحدة» في خطاب بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة الإسلامية، بعد تظاهرات هزت البلاد الشهر الماضي موقعة أكثر من عشرين قتيلا. ودعا روحاني المحافظين إلى عدم منع المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات مستقبلا مؤكدا على ضرورة وجود ثقة أكبر في الشعب الايراني. وقال روحاني أمام حشد ضخم في طهران «أطلب بأن تكون السنة الأربعون للثورة العام المقبل سنة وحدة. أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا». وواجه روحاني الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في العامين 2013 و2017 بدعم من الإصلاحيين، انتقادات شديدة من المحافظين على خلفية جهوده لإعادة بناء العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات المدنية. وقال «علينا أن نثق بالشعب. علينا السماح لجميع التيارات بالمشاركة في الانتخابات». وأضاف «خلال السنوات الـ39 الماضية، حققنا تقدما في الكثير من المجالات. لكن في نفس الوقت كان هناك تقصير» في بعض المناحي. وتابع بالقول «ربما كان هناك تأخير في ما يتعلق بصنع القرار. ربما لم نكن نخاطب شعبنا بشفافية». فيما أعربت الأوساط الأكاديمية الايرانية عن صدمتها الأحد بعد وفاة الناشط البيئي الايراني الكندي البارز كاووس سيد إمامي الذي أعلنت السلطات أنه انتحر في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله. واعتقل إمامي (63 عاما) وهو رئيس «مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية» مع سبعة من زملائه بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير. وأعلنت عائلته عن وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبت. وقال نجله رامين سيد إمامي، وهو مغن شهير، عبر موقع «انستاغرام» إنه من «المستحيل فهم الأخبار التي تحدثت عن وفاة والدي». وأشار إلى أن الشرطة أبلغت والدته بذلك الجمعة.
وكتب «قالوا إنه انتحر. لا أزال غير قادر على تصديق ذلك». من جهتها، أصدرت «رابطة علم الاجتماع الايرانية» التي كان إمامي عضوا نشطا فيها، بيانا الأحد يشكك في الادعاء بأنه انتحر.
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وذكر البيان أن «المعلومات التي نشرت عنه غير قابلة للتصديق ونتوقع من المسؤولين الرد وتزويد الناس بالمعلومات في ما يتعلق بوفاته». وقال مصدر قريب من المنظمة لوكالة فرانس برس إن أعضاء «مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية» السبعة الآخرون لا يزالون في السجن.
بين هؤلاء رجل الأعمال الايراني-الأميركي مراد طهباز الذي كان عضوا في مجلس إدارة «مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية».
ويتحدر طهباز من عائلة ثرية صنعت ثروتها قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وكانت تملك صحيفة «كيهان» الشهيرة التي باتت حاليا تابعة لسلطة النظام الإسلامي.
وبين المعتقلين كذلك، هومان جوكار الذي ترأس برنامجا لحماية الفهد الآسيوي المهدد بالانقراض.
وجاءت وفاة إمامي بعد ورود تقارير عن «حالتي انتحار» على الأقل في المعتقل على ارتباط بالاحتجاجات التي استمرت لأسبوع في أواخر كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير.
وأفاد النائب محمود صادقي أن متظاهرا يبلغ من العمر 23 عاما يدعى سينا غنباري توفي في سجن «ايوين» بطهران.
لكن القضاء أشار إلى أن غنباري كان متورطا في تهريب المخدرات وانتحر.
وتوفي شخص آخر كذلك بعد اعتقاله في مدينة آراك بوسط البلاد. وأفاد مسؤولون أنه طعن نفسه حتى الموت.
وأعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي السبت أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس دون أن يكشف عن اسمائهم.