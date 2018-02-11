روحاني:كان للثورة تقصير.. ربما لم نخاطب شعبنا بشفافية

وفاة ناشط بيئي إيراني كندي في السجن بعد اعتقاله بأسبوعين

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عام‭ ‬من‭ ‬الوحدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ39‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬هزت‭ ‬البلاد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬موقعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬قتيلا‭. ‬ودعا‭ ‬روحاني‭ ‬المحافظين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬منع‭ ‬المرشحين‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬مستقبلا‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬ثقة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬أطلب‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬السنة‭ ‬الأربعون‭ ‬للثورة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سنة‭ ‬وحدة‭. ‬أطالب‭ ‬المحافظين‭ ‬والإصلاحيين‭ ‬والمعتدلين‭ ‬وجميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬والناس‭ ‬بالوقوف‭ ‬معا‮»‬‭. ‬وواجه‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2013‭ ‬و2017‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين،‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬جهوده‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحريات‭ ‬المدنية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬بالشعب‭. ‬علينا‭ ‬السماح‭ ‬لجميع‭ ‬التيارات‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ39‭ ‬الماضية،‭ ‬حققنا‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تقصير‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناحي‭. ‬وتابع‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصنع‭ ‬القرار‭. ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نخاطب‭ ‬شعبنا‭ ‬بشفافية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الايرانية‭ ‬عن‭ ‬صدمتها‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الناشط‭ ‬البيئي‭ ‬الايراني‭ ‬الكندي‭ ‬البارز‭ ‬كاووس‭ ‬سيد‭ ‬إمامي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬أنه‭ ‬انتحر‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‭. ‬واعتقل‭ ‬إمامي‭ (‬63‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تراث‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الفارسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وأعلنت‭ ‬عائلته‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬السبت‭. ‬وقال‭ ‬نجله‭ ‬رامين‭ ‬سيد‭ ‬إمامي،‭ ‬وهو‭ ‬مغن‭ ‬شهير،‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬انستاغرام‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬المستحيل‭ ‬فهم‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬والدي‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬أبلغت‭ ‬والدته‭ ‬بذلك‭ ‬الجمعة‭.‬

وكتب‭ ‬‮«‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬انتحر‭. ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تصديق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أصدرت‭ ‬‮«‬رابطة‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الايرانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬إمامي‭ ‬عضوا‭ ‬نشطا‭ ‬فيها،‭ ‬بيانا‭ ‬الأحد‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬الادعاء‭ ‬بأنه‭ ‬انتحر‭.‬‭ ‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬عنه‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتصديق‭ ‬ونتوقع‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الرد‭ ‬وتزويد‭ ‬الناس‭ ‬بالمعلومات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوفاته‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تراث‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الفارسية‮»‬‭ ‬السبعة‭ ‬الآخرون‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬السجن‭.‬

بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الايراني‭-‬الأميركي‭ ‬مراد‭ ‬طهباز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تراث‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الفارسية‮»‬‭.‬

ويتحدر‭ ‬طهباز‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬صنعت‭ ‬ثروتها‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬وكانت‭ ‬تملك‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬حاليا‭ ‬تابعة‭ ‬لسلطة‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي‭.‬

وبين‭ ‬المعتقلين‭ ‬كذلك،‭ ‬هومان‭ ‬جوكار‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬برنامجا‭ ‬لحماية‭ ‬الفهد‭ ‬الآسيوي‭ ‬المهدد‭ ‬بالانقراض‭.‬

وجاءت‭ ‬وفاة‭ ‬إمامي‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حالتي‭ ‬انتحار‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المعتقل‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لأسبوع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬ومطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

وأفاد‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬صادقي‭ ‬أن‭ ‬متظاهرا‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬يدعى‭ ‬سينا‭ ‬غنباري‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬‮«‬ايوين‮»‬‭ ‬بطهران‭.‬

لكن‭ ‬القضاء‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غنباري‭ ‬كان‭ ‬متورطا‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬وانتحر‭.‬

وتوفي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬كذلك‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آراك‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭. ‬وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أنه‭ ‬طعن‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭.‬

وأعلن‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬طهران‭ ‬عباس‭ ‬جعفري‭ ‬دولت‭ ‬ابادي‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتجسس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمائهم‭.‬