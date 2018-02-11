مفاوضات متعثرة بين وفد حماس والمخابرات المصرية وتهديد واضح بالانسحاب

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بدأت‭ ‬امس‭ ‬بمقر‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬والذى‭ ‬يضم‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنيه‭ ‬وخليل‭ ‬الحيه‭ ‬وروحى‭ ‬مشتهى‭ ‬وفتحى‭ ‬حماد‭ ‬والذى‭ ‬وصل‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬بصوره‭ ‬مفاجئة‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬،‭ ‬والمسئولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ . ‬واكد‭ ‬شرحبيل‭ ‬ابو‭ ‬معاذ‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬للزياره‭ ‬هدفا‭ ‬سياسيا‭ ‬وهو‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬العراقيل‭ ‬التى‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬اتمام‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وجانبا‭ ‬امنيا‭ ‬وهو‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الواسعة‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬ضد‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬وقيام‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬باغلاق‭ ‬انفاق‭ ‬غزة‭. ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬اكد‭ ‬لمسئولى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصريه‭ ‬ان‭ ‬حكومة‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬عرقلة‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحه‭ ‬وان‭ ‬بعض‭ ‬موظفى‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬يرفضون‭ ‬القيام‭ ‬بمهامهم‭ . ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬فإن‭ ‬المباحثات‭ ‬لاتزال‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭ ‬وتحتاج‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التشاور‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬مجددا‭ ‬للقاهرة‭ .‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬اجرت‭ ‬اتصالا‭ ‬مع‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬مسئول‭ ‬ملف‭ ‬الموظفين‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصريه‭ ‬ابلغت‭ ‬الطرفين‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬تحركا‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬لتنفبيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحه‭ ‬لان‭ ‬الوقت‭ ‬لايحتمل‭ ‬اى‭ ‬تاخير‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الحاليه‭ ‬بالمنطقه‭ ‬واعتزام‭ ‬الاداره‭ ‬الامريكيه‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬وممارستها‭ ‬ضغوط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تلقى‭ ‬بكل‭ ‬ثقلها‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬‭.‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬الطرفين‭ ‬فانها‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬واعلان‭ ‬الطرف‭ ‬المسئول‭ ‬وانه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬تجاوب‭ ‬فربما‭ ‬تعلن‭ ‬مصر‭ ‬انسحابها‭ ‬نهائيا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وتجديد‭ ‬الطرف‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬المصالحة‭. ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬انباء‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬انقاذ‭ ‬وطني‭ ‬لادارة‭ ‬شئون‭ ‬غزة‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬