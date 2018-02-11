مفاوضات متعثرة بين وفد حماس والمخابرات المصرية وتهديد واضح بالانسحاب

القاهرة -مصطفى عمارة
بدأت امس بمقر المخابرات المصرية المباحثات بين وفدي حركة حماس والذى يضم اسماعيل هنيه وخليل الحيه وروحى مشتهى وفتحى حماد والذى وصل مساء امس بصوره مفاجئة الى القاهرة ، والمسئولين فى المخابرات المصرية . واكد شرحبيل ابو معاذ القيادي بحركة حماس في تصريح للزمان ان للزياره هدفا سياسيا وهو التغلب على العراقيل التى تحول دون اتمام اتفاق المصالحة الذى تم توقيعه بين حركة فتح وحماس بالقاهرة وجانبا امنيا وهو التنسيق بين الجانبين فى عملية ضبط الحدود خاصة مع بدء العملية العسكرية الواسعة فى سيناء ضد العناصر الارهابية وهو الامر الذى ادى الى اغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ وقيام حركة حماس باغلاق انفاق غزة. وفى تصريحات خاصه كشف مصدر امنى طلب عدم ذكر اسمه لمراسل الزمان ان وفد حماس اكد لمسئولى المخابرات المصريه ان حكومة الحمد الله تعمل على عرقلة اتفاق المصالحه وان بعض موظفى تلك الحكومة يرفضون القيام بمهامهم . وبحسب مصادر في فتح فإن المباحثات لاتزال غير مثمرة وتحتاج مزيدا من التشاور لاسيما بعد زيارة وفد من فتح مجددا للقاهرة .
واضاف ان المخابرات المصرية اجرت اتصالا مع عزام الاحمد مسئول ملف الموظفين واكد المصدر ان المخابرات المصريه ابلغت الطرفين ان الامر يتطلب تحركا سريعا من الجانبين لتنفبيذ اتفاق المصالحه لان الوقت لايحتمل اى تاخير فى ظل التطورات الحاليه بالمنطقه واعتزام الاداره الامريكيه الاعلان عن صفقة القرن وممارستها ضغوط لتنفيذ تلك الصفقة وان مصر سوف تلقى بكل ثقلها خلال الايام القادمة لتنفيذ الاتفاق .وفى حالة عدم تعاون الطرفين فانها قد تضطر الى الانسحاب من ملف المصالحة واعلان الطرف المسئول وانه فى حالة عدم حدوث تجاوب فربما تعلن مصر انسحابها نهائيا من هذا الملف وتجديد الطرف المسؤول عن فشل المصالحة. فيما تحدثت انباء غير مؤكدة ان مصر تتجه الى تشكيل لجنة انقاذ وطني لادارة شئون غزة فى المرحلة المقبلة.