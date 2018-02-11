مراقبون يصفون صالح بأنه حزام ظهر البشير مدير جديد لجهاز المخابرات السوداني

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬عين‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬رئيساً‭ ‬جديداً‭ ‬لجهاز‭ ‬الامن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬خلفا‭ ‬لرئيسه‭ ‬النافذ‭ ‬محمد‭ ‬عطا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السودانية‭ ‬الرسمية‭ ‬الاحد،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬تستهدف‭ ‬التظاهرات‭ ‬المعارضة‭ ‬لارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬‮«‬اصدر‭ ‬قرارا‭ ‬جمهوريا‭ ‬بتعيين‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬مهندس‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬اضافية‭. ‬ويعرف‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الجديد‭ ‬الحائز‭ ‬شهادة‭ ‬هندسة،‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬جيدا‭ ‬اذ‭ ‬انه‭ ‬عمل‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬مختلفة‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬الذي‭ ‬أوصل‭ ‬الرئيس‭ ‬البشير‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭. ‬ويصفه‭ ‬المراقبون‭ ‬السودانيون‭ ‬بانه‭ ‬حزام‭ ‬ظهر‭ ‬البشير‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬شغل‭ ‬صالح‭ ‬رئاسة‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخلفه‭ ‬عطا‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2009‭. ‬وقد‭ ‬سُجن‭ ‬بتهمة‭ ‬التخطيط‭ ‬للانقلاب‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعفى‭ ‬عنه‭ ‬ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬صالح‭ ‬عزز‭ ‬قوة‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬البشير‭. ‬

وهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬عاد‭ ‬خلفه‭ ‬عطا‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬وفد‭ ‬سوداني‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬وسودانيين‭ ‬تناولت‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الأمن‭.‬

وتأتي‭ ‬اقالة‭ ‬عطا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقود‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬لتظاهرات‭ ‬معارضة‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬الخبز‭.‬

وأثار‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬تكليف‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬استيراد‭ ‬الحبوب،‭ ‬استياء‭ ‬شعبيا‭ ‬كبيرا‭.‬

واندلعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬كيس‭ ‬القمح‭ ‬زنة‭ ‬50‭ ‬كلغ‭ ‬من‭ ‬167‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ (‬تسعة‭ ‬دولارات‭) ‬إلى‭ ‬450‭ (‬25‭ ‬دولارا‭). ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬فرقتها‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬السودانية‭.‬

ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬والناشطين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬سعيا‭ ‬لمنع‭ ‬التظاهرات‭. ‬كما‭ ‬أوقفت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬لكن‭ ‬معظمهم‭ ‬أفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬2016‭ ‬بعدما‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بوقف‭ ‬دعم‭ ‬الوقود‭. ‬وقمعت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬احداث‭ ‬اعقبت‭ ‬خطوة‭ ‬سابقة‭ ‬لخفض‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

على‭ ‬خط‭ ‬مواز،‭ ‬صادر‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬والمخابرات‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬صحف‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬انتقادها‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬فيما‭ ‬نددت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬بالرقابة‭ ‬والمحاكمات‭ ‬والعقوبات‭ ‬الشديدة‭ ‬بحق‭ ‬الصحافيين‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬بدأ‭ ‬مطاردة‭ ‬حقيقية‭ ‬للصحافيين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬التوقيفات‭ ‬ومصادرة‭ ‬الصحف‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‮»‬‭.‬